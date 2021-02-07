愛情特調 情人節浪漫滿杯

西洋情人節恰逢農曆新年假期，規畫甜蜜過節的情侶，與其跟風熱門景點，不如造訪氣氛唯美的飯店酒吧，享受浪漫微醺又帶著年味的兩人世界。

URBAN331 讓你大菊大利

位於台北市敦化南路上的慕軒飯店，在位於1樓的URBAN331酒吧，可從兩面落地窗欣賞欒樹林蔭大道，極盡浪漫；酒吧副理林睦涵（Donald）調酒資歷10餘年，此次設計的2款年味特調莓來運轉、大菊大利，皆以Parton Tequila為基酒，微甜帶有龍舌蘭草特殊的風味。

Donald有感疫情造成許多人生活型態改變，盼客人啜飲「莓來運轉」時能帶來新的好運，使用Parton Tequila搭配李子酒獨特的甜味，加上當季大湖草莓與葡萄柚，融合Tequila獨特的草本風味與草莓的酸、李子的甜，尾韻帶著葡萄柚香氣，堆疊出豐富層次感。

「大菊大利」則頗具日式風格，Parton Tequila結合台灣在地黃金烏龍茶，及唐寧的晨光甘菊茶，靈感來自華人新年品茶的習慣，靜謐中享受茶、酒的圓融交合，找回心靈的平靜與好運。

URBAN331威士忌酒吧，以慕軒門牌號碼331為名，營造紐約上東城的優雅與奢華氛圍。圖／慕軒飯店提供

URBAN331的「莓來運轉」特調。圖／粘耿豪攝 「大菊大利」特調頗具日式風格。圖／粘耿豪攝

Blu Bar 打造夢幻酒飲

開幕近半年的和逸飯店桃園館是網美打卡新興熱點，Blu Bar調酒師盧秉均（James）曾於愛爾蘭當侍酒師，過年調酒「Honey Spring 微甜．初春」符合酒吧的海洋風，以玉山白蘭地為基底，與蘋果汁搭配，最後佐上現磨烏魚子粉，鹹甜交織。

招牌「亞特蘭提斯」特調以萊姆酒及伏特加為基底，與藍柑橘糖漿及新鮮果汁的搭配，酸甜、層次優雅，帶著夢幻的漸層藍色，輕輕一啜彷彿即能看見失落的帝國。( 中國時報 黃采薇)

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

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