平價饗泰國宮廷料理 樂泰餐廳嘗得到
在新北市蘆洲亦可平價嘗到用料多樣新鮮、呈盤繽紛華美泰國宮廷料理了！鑑於蘆洲在地餐飲消費力持續提升，並為強化飯店競爭力，位在新北市蘆洲集賢路上的〈樂頤飯店〉（La Clé Hotel Taipei）在館內全新開設〈樂泰〉泰式餐廳，並請到台北喜來登大飯店〈SUKHOTHAI〉餐廳前泰籍行政主廚「阿明師」李明芢助陣擔任廚藝顧問，除設計菜單、傳授廚藝外，並延攬追隨「阿明師」多年的女廚王舒仙擔任駐店主廚，主攻泰國宮廷料理與經典傳統菜餚的〈樂泰〉泰式餐廳並趕在農曆新年前開始試營運，喜歡泰菜的食饕與吃貨，可以嘗鮮試奇。
為彰顯皇室地位，泰國宮廷料理除用料高級新鮮，呈盤華美精緻外，最大特色烹製多手工，且工序繁浩。因坊間泰菜餐廳已多，〈樂頤飯店〉決定主攻泰式宮廷料理與市場區隔，但因地處新北，且以在地客為主要服務對象，所以訂價卻親民、不似五星飯店般「富貴逼人」，「平價享受泰國宮廷料理」成了〈樂泰〉泰式餐廳的賣點。「味美不怕巷子深」，試賣沒幾天，已吸引不少知味識途的食饕前往消費捧場。
「阿明師」李明芢在台北泰菜市場頗有知名度，除曾是台北喜來登大飯店內高檔泰菜餐耳廳〈SUKHOTHAI〉行政主廚，亦曾是〈暹廚〉、〈泰喜歡〉、〈香茅廚〉主廚。如今他創業在金山中角灣開創的〈芭達雅〉泰菜餐廳（Pattaya Thai Cuisine）雖不在市區，但因菜式美味，加上頗有芭達雅度假風情，已成為北海岸線上餐飲名店，每逢假日食客盈門，許多時候客人還要抽號碼牌排隊候座。
阿明師19歲時曾在泰國曼谷〈 Bua Restaurant Bangkok〉學廚，當時餐廳主廚的奶奶是皇室御廚，老奶奶不藏私，將在宮廷中學來的料理精髓傳授給餐廳廚藝團隊，阿明師自此開始對泰國宮廷料理有了概念。
「賣那一國菜，就請那一個主廚掌杓」，是餐廳建立「道地美味」形象的「標配」，為了傳遞泰國宮廷料理精髓，〈樂泰〉不只許多食材自泰國進口，並斥資從泰國採購引進了許多餐具器皿，期能在餐桌上呈現皇室用餐的情境氛圍。其中，「KUN -TOK」就是一例。
〈KUN-TOK〉指的是古泰北王朝的帝王餐，在高腳木製精緻圓盤內擺放了6樣菜式及沾醬，6道菜分別為百年歷史〈鮮蔬佐巴沙魚醬〉、〈宮廷炸米粉拌椰糖〉、〈金錢蝦球〉、〈涼拌花枝〉、〈南瓜咖哩雞〉與〈炸豬肉條〉，藉由木製圓形高腳托盤共陳，展現多樣繽紛凹豐美貴氣。〈樂泰〉餐廳協理林翊綺說，單是找這個托盤，餐廳就花了許多功夫，且因菜式多樣繁複，所以〈KUN-KOK〉每天僅能限量供應。
阿明師是一個「會用頭腦作菜」的廚師，待在台灣久了，他知道台灣泰菜食饕喜歡什麼。五星飯店的歷練，使他知道如何將食材升級演繹傳統的泰菜風味，同時以精緻擺盤讓泰國庶民美味或街頭小吃，也能展現優雅氣韻並以形色魅力。此外，他「不厭其煩與繁」，所以在他的餐廳可以吃到別的泰菜餐廳不易吃到的菜。
例如〈KUN-TOK〉的〈炸米粉〉，是將米粉沾糖水和醋汁後下鍋油火炸再放涼，然後與用椰糖、羅旺子和檸檬汁混和拌炒，最後再拌入花生和椰絲呈盤上桌。這菜用料其實簡單，但作功繁複，一般泰菜餐廳吃不到，〈樂泰〉卻可以嘗到。
例如〈南洋生菜捲〉就是作法不難，但用料多樣且需花時間備料的菜式，加上「無法賣貴」，所以坊間泰菜餐廳菜單上多不見這菜。而〈樂泰〉不僅有，並且自泰國進口念起來叫「蜜延堪」的生菜，讓客人包捲花生碎、紫洋蔥丁、薑末、蝦米、椰絲、檸檬角與辣椒等，透過精美呈盤，街頭小吃也升級。
將〈金錢蝦餅〉改以〈金錢蝦球〉呈現，也是一創意，阿明師將草蝦漿塑成了球形的丸子，外層再裹上薄薄的麵衣油炸，成菜後的蝦球，一口咬下、口感較蝦餅更飽滿、彈Q，且蝦肉的「肉感十足」。
泰國有許多手工甜點的造型奇巧，只因手工製作費時，坊間很多泰菜餐廳不易吃到，但在〈樂泰〉就可吃到〈果漾綠豆仁〉。另外，用糯米混和在來米漿和椰漿蒸製，綠色糕體是用香蘭葉自然染色，入口香Q軟糯不會「死甜」的〈泰式千層糕〉，也是吸睛且美味的傳統泰式甜點。
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