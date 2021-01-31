暖系甜點 品嘗溫熱幸福味

冬日冷風刺骨，加上不時來襲的霸王級寒流，即使大啖高熱量的甜點也沒有罪惡感，但糕餅類甜點多為冷品，總少了幾分踏實的暖心感，此時瞄準台北星級飯店溫熱上桌的暖系甜點，勢必讓人從裡暖到外、從口暖到心！

每顆舒芙蕾 擁專屬編號

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳點心房主廚游睿恩，擁10年以上法式精緻糕點烘焙經驗，他表示亞都麗緻為全台首間引進法式舒芙蕾的5星酒店，現點現做的「傳統法式舒芙蕾」至今已熱賣10餘萬顆，每顆舒芙蕾都有專屬的身分編號。

舒芙蕾有「甜品中的皇后」美譽，利用無色無味的蛋白製作，搭配橙酒、香草與巧克力醬，以及不加任何醬料的原味，4種風味一次滿足。在烘烤過程中，舒芙蕾講究表面烤得焦黃，一口可嘗盡上層的酥香，內裡溼潤綿密、滿嘴滑順飄香；每份450元。

「諾曼第蘋果塔」是源於19世紀的法國常備傳統甜點，巴賽麗廳使用整顆蘋果、肉桂、蘋果白蘭地拌炒，搭配格斯餡，並以千層酥派皮作為基底增添口感，上方的法國依思尼酸奶與蘋果一起食用可導出其香味，奶香混合蘋果的酸甜，口感富層次，既滑順又酥脆；每份300元。

國賓A CUT牛排館「燒仙草舒芙蕾」。圖／台北國賓大飯店提供

東西融合 口味千變萬化 台北國賓大飯店的米其林1星餐廳A CUT牛排館，其經典甜點舒芙蕾至今已推出過數十種不同口味，本季精心打造出「燒仙草舒芙蕾」搭佐濃郁的花生冰淇淋，並配上古早味燒仙草不可或缺的鹹花生米，異國甜點在熱氣氤氳中帶著熟悉的香甜滋味；每份400元。 台北喜來登大飯店比薩屋的「熔岩熱巧克力佐香草冰淇淋」，將手工製的香草冰淇淋放在烘烤到溫熱的巧克力布朗尼蛋糕上，香濃的冰淇淋遇熱融化在微微脆口的布朗尼外皮上，一口咬下內裡溫軟的蛋糕和巧克力熔岩流心，在冬季嘗來幸福感十足；每份320元。 (中國時報 黃采薇、何書青) （工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康） 亞都麗緻巴賽麗廳「諾曼第蘋果塔」。圖／台北亞都麗緻大飯店提供

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