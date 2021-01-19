獨〉為了這原因！欣葉餐飲集團又創了一新品牌！

欣葉國際餐飲集團再創全新餐飲品牌〈欣葉俱樂部〉，開在台北市信義區微風南山atre百貨4樓的新餐廳並自本周起開賣，占地近130坪、有102個座位，是欣葉集團旗下第9個餐飲品牌，只花了2個月時間即推出的〈欣葉俱樂部〉，也是欣葉集團籌備時間最短、最「跳痛」的餐飲品。同時，它也可能是一家「11個月的快閃店」。

欣葉集團以超特快速度創立〈欣葉俱樂部〉有2個關鍵原因：一是為了「尊重與百貨公司租約」，另一原因是「讓更多年輕人認識台味」！

〈欣葉俱樂部〉的〈炸三拼盤∕450元〉，內有台酒紹興香腸搭配欣葉糯米香腸、炸水蓮與花枝丸。圖／姚舜 〈欣葉俱樂部〉菜單上的〈滷拼盤〉，內容有滷黑豆干、甜不辣、鴨蛋，並可以拼滷肉、滷豬腳或是滷大腸。圖／姚舜

〈欣葉俱樂部〉菜單上的〈三杯俱樂部〉，內有三杯豬腳、雞腿肉與臭豆腐和米血。圖／姚舜 以「三杯」的作法料理臭豆腐和米血，搭配三杯豬腳和三杯雞腿肉，〈欣葉俱樂部〉菜單上的〈三杯俱樂部〉內容很豐富。圖／姚舜

〈欣葉俱樂部〉的現址前身是〈Dancing Crab蟹 舞〉手抓海鮮餐廳，這是欣葉與新加坡同樂餐飲集團和日本MEAL WORKS集團 三方合作在台北開設的娛樂型海鮮餐廳。受到新冠疫情衝擊，合作的日方改組，〈Dancing Crab蟹舞〉去年11月熄燈，但欣葉與百貨公司租約仍在，故為「尊重合約精神」，欣葉繼續承租該店點，挺住。

雖然，在「十大台菜名店」、「十大經典好吃台菜餐廳」，或「台北最受歡迎台菜餐廳」排行榜中，欣葉台菜從未缺席，且常位居榜首。但據悉，在一項針對新世代年輕人進行的網路調查中，欣葉意外缺席，此事觸動欣葉啟動「讓更多年輕人認識欣葉與台味」的決定，於是，欣葉集團僅以2個月時間規畫籌備推出全新飲品牌〈欣葉俱樂部〉並進駐〈蟹舞〉原址。

據了解，欣葉承租微風南山atre門店合約其實僅剩11個月時間，後續是否繼續營業？需視市場反應再做決定。因此，占地近130坪有102個客席座位的〈欣葉俱樂部〉，合約到期後若不續租，不啻等同百貨餐飲中「最大坪數台菜快閃店」。

欣葉國際餐飲集團近年其實以不同品牌讓台菜與台味有更多可能性，而〈欣葉俱樂部〉則是繼〈古味今品〉、〈欣葉小聚〉與〈欣葉鍾菜〉之後，「為年輕人而開的台菜品牌」。欣葉將此品牌定位為「台味餐酒館」，並以「酒+菜」的訴求與新世代年輕客層溝通。

說〈欣葉俱樂部〉這品牌「跳痛」，是因欣葉打破集團過去「一切自己來」慣例，首度攜手台灣菸酒埔里酒廠、師大商圈人氣排隊名店〈師園鹽酥雞〉，以及知名酒吧〈WA-SHU和〉4方跨界合作，以豐富菜單與酒單內容，同時也注入更多「非典元素」，為客人創造更有趣的餐飲體驗。

瞄準年輕人為主要客源的〈欣葉俱樂部〉與師大商圈〈師園鹽酥雞〉跨界合作，菜單上提供人氣鹽酥雞。圖／姚舜 〈欣葉俱樂部〉將知名台灣酒家菜〈魷魚螺肉蒜〉，以個人份小盅呈現。圖／姚舜

〈欣葉俱樂部〉中午主攻Semi-Buffet，食客可先點諸如〈牛肉麵〉、〈麻婆豆腐雞丁〉等主餐，再取用自助餐檯上的菜品。圖／姚舜

〈欣葉俱樂部〉的餐廳裝潢用了很多「台酒」元素彰顯「台味」，欣葉集團LOGO的標準綠、台啤瓶身的綠，加上運送啤酒的黃色塑膠箱，以及辦桌的紅，使得餐廳洋溢著一股「台式海鮮攤」的風景氣韻，勾起客人在此大口喝酒、大快朵頤的情緒。

為了方便客人下酒，〈欣葉俱樂部〉的菜單很有「拼勁」！以台酒紹興香腸搭配欣葉糯米香腸、炸水蓮與花枝丸的〈炸三拼〉，用孔雀烏魚子、紹興醉蝦、五味小卷，以及白切雞腿和海蜇皮共構的〈冷五拼〉，還有以滷豆干、甜不辣、鴨蛋為基本，另可加拼滷肉、滷豬腳或是滷大腸的〈滷拼盤〉，都是為客人搭配而設計。

以豬腳中圈和雞腿肉、米血與臭豆腐一起， 用麻油、醬油與米酒拌炒並以九層塔提香的〈三杯俱樂部〉，以及用小盅盛裝的北投酒家菜中著名「醒酒湯」的〈魷魚螺肉蒜〉等，則是為討好年輕世代客層設想的創意。

在〈欣葉俱樂部〉並可以品嚐到埔里酒廠的〈紹興米糕冰棒〉、〈紹興香腸〉，以及用紹興為基酒調製的〈如紹興烏梅冰沙〉等。 知名酒吧〈WA-SHU和酒〉的主理人稻葉智章（Tomo）則以台灣在地風味元素為餐廳特別計了：〈.西瓜威士忌與紹興冰磚〉、〈東方美人〉、〈香菜〉、〈馬告琴通寧〉、〈芭樂柚子通寧〉，以及〈鳳梨通寧〉等聯名特製調飲。

值得一提的是，為了創造CP值，〈欣葉俱樂部〉也搭上時下平價餐飲的食尚列車，平日週一至週五中午時段以Semi-Buffet型式供餐，客人可在5種主餐（黑椒牛肉、麻婆豆腐雞丁、滷肉飯及牛肉麵）中擇一，然後自由取用自助餐檯區提供的涼菜、熱食、滷味、炸物、熱湯、水果蛋糕及甜湯等13道菜單，每位380元。

在〈欣葉俱樂部〉可以吃到〈黃金流沙包〉，一籠3個135元。圖／姚舜 〈欣葉俱樂部〉的〈黃金流沙包〉，內餡是以鹹蛋黃拌入奶油及奶水做成，撕開會爆漿。圖／姚舜

〈欣葉俱樂部〉可以嘗到埔里酒廠生產的〈紹興米糕冰棒〉。圖／姚舜 用塑膠袋盛裝〈杏仁茶〉和〈冬瓜檸檬〉，〈欣葉俱樂部〉帶食客重溫兒時記憶。圖／姚舜

欣葉集團打造新品牌〈欣葉俱樂部〉，攜手知名酒吧〈WA-SHU和酒〉的主理人稻葉智章（Tomo）合作。圖／姚舜

為體現正宗「台味」，欣葉集團與台灣菸酒埔里酒廠合作，在〈欣葉俱樂部〉餐廳內有很 多台酒意象與元素。圖／姚舜 位在微風南山atre百貨4樓的〈欣葉俱樂部〉，占地近130坪、有102個客席座位。圖／姚舜





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