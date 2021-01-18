蕭敬騰開餐廳 〈渡邉〉日料為什麼那麼難訂？

一套餐每人6000元+10%，這價位，聽來就是貴！但，如果這套餐有16道菜，每道菜所用的食材包括牡丹蝦、近江牛、俗稱「夢幻魚」的九繪魚，鮑魚、海膽、魚子醬、干貝、鰻魚、帝王蟹與龍蝦等，且都是從日本搭飛機來的，且16道菜品中有6成以上都是經過烹調料理的熟食，熟悉高檔日本板前料理的日料控或老饕可能就會見獵心喜，躍躍欲「食」了。這是「老蕭」蕭敬騰投資開設的〈渡邉〉日本料理的最大亮點與賣點。

以類私廚空間、由日籍料理長主廚主攻Omakase套餐，在板前傳遞用餐體驗的日式壽司．割烹店，近年台北都會快速崛起並被食客與「高檔日本料理餐廳」畫上等號。這類廳多以握壽司與生魚片為主，生食多過熟食，道數平均落在12道/貫左右，價位多自6800元+10%起跳，每位超過一萬元的更所在多有。6000元+10%，是由台籍日料主廚的餐廳才有的價位，所以由日籍名廚渡邉信介（Watanabe Shinsuka)掌廚的〈渡邉〉日本料理餐廳已被知味識途的日料食饕視為「最高CP值高檔日料餐廳」，開業迄今天天滿座，並躋身「台北最難訂位餐廳」之一了。

〈渡邉〉料理長渡邉信介料理的〈河豚白子茶碗蒸〉，用口感較鱈魚白子更細緻的北海道河豚白子，塔配松葉蟹肉與蟹膏，用料豐富且講究。圖／姚舜 渡邉信介演繹的〈牡丹蝦 沙拉野菜〉，以肥美的北海道牡丹蝦搭配嘉義野菜達人生產的韭菜花、金蓮花與葉、茴香花、孔雀菊等多種野菜和食用花卉，形色味皆魅人。圖／姚舜

〈渡邉〉所有菜餚醬汁都是料理長渡邉信介自己調製，如為〈牡丹蝦 沙拉野菜〉提味的醬汁，是用甜菜根、番茄、紅酒醋，以及日式醬油、味醂與糖調製。圖／姚舜 九繪魚被日本人視為「夢幻魚種」，渡邉信介以精湛烤功將之烤得「似生卻熟」，然後切片入饌。圖／姚舜

渡邉信介用松露風味橙醋為〈炙烤九繪魚〉提味，並現刨風乾自製安康魚肝增益風味與口感。圖／姚舜 屬白肉魚的〈九繪〉是一種深海石斑，原本口感緊實富彈性，渡邉信介將魚肉以炭火烤至「似生卻熟、半生半熟」後，使口感變得「溫柔」。圖／姚舜

〈渡邉〉日本料理料理長渡邉信介，1979年出生，老家在日本福島，18歲跨入餐飲業從學徒學起，25歲進到日本第三代「料理鐵人」名廚中村孝明在橫濱主廚的餐廳歷練，從名廚身上學到的不只是烹技廚藝，還有觀念啟發。5年後， 渡邉信介到了東京西麻布的壽司名店〈壽司通〉，主要負責熟成，卻也在此學到了更多製作握壽司的技巧且認識更多食材。

問渡邉信介為什麼對熟食情有獨鍾？他說，壽司是米飯和海鮮的結合，但製作熟食需要的技巧、元素與所用食材比壽司更多，他對於「以不同組合方式創作出各種不同味道而著迷」，所以就立志專攻熟食，且不斷精進。

渡邉信介在〈壽司通〉工作期間認識了開在台北市莊敬路的〈足立〉料理長足立浩正（Hiromasa Adachi) ，兩人並成為好友。2014年，台北首家以「類會員制」方式經營的高檔壽司店〈千壽〉開張，請到足立正浩負責板前，足立浩正遂將渡邉信介也介紹進入了〈千壽〉，兩人分工合作，足立浩正在板前負責握壽司，渡邉信介在內場廚房負責熟食。兩人一冷一熱，一外一內，靠著精湛廚藝，征服了許多政商名流的脾胃，以獨特方式經營的〈千壽〉，也成了紅極一時的名店。

幾年前〈千壽〉改組淡出市場，足立浩正在企業人士支持下以他為名開了〈足立〉壽司割烹，很快再度成為「台北最難訂位餐廳」，如今Omakase套餐更自萬元起跳。渡邉信介則到了〈千壽〉同集團開設的料亭式餐廳〈守破離〉擔任料理長，餐廳主攻懷石料理，渡邉信介以黑鰻烤製作出的〈鰻魚飯〉特別好吃，遠遠勝過許多鰻魚飯專賣店，所以〈守破離〉還因此被「封」為「被鰻魚飯耽誤的日式料亭」。

「老蕭」蕭敬騰樂於「分享與共好」，所以在〈渡邉〉可以嘗到用台南排隊名店〈 小丞事麵包烘焙〉土司做的〈和牛/龍蝦三明治〉。圖／姚舜 近江牛的脂肪不似其它和牛那麼油膩，渡邉信介將菲力部位沾粉輕炸後，用炭烤的〈小丞事〉吐司做成〈和牛三明治〉。圖／姚舜

〈渡邉〉日本料理的〈和牛菲力三明治〉，是以渡邉信介以洋蔥、薑、雞蛋和美奶滋製的蛋黃醬提味。圖／姚舜 〈渡邉〉的〈和牛三明治〉是用「日本三大和牛」之一的近江牛菲立製作。圖／姚舜

在合約到期後的渡邉信介原本想回日本，消息被「老蕭」蕭敬騰得知後擔心再也吃不到渡邉的菜，於是起心動念與合作開餐廳，方法是一切「順其心，隨其意」，並以主廚名字為餐廳名，Logo也採用渡邉的家徽，如此這般滿滿誠意，後面就不須浪費篇幅贅述了。

「不想被任何名詞框住」，蕭敬騰經紀人Summer說，渡邉信介演繹菜餚的呈現方式雖是「日式」，但所用技法很多元，所以公司決定以日本料理作為〈渡邉〉餐廳的定位，好讓渡邉信介不設限的揮灑無邊創意。

揆諸〈渡邉〉日本料理餐廳的菜餚可歸納出幾個特色：

1.Omakase套餐中的16道菜品中，有三分之二是屬熟食、熱食。所謂「料理」，就是「有料且有理」，坊間高檔日本壽司割烹店，多以握壽司為主，熟食為輔，食材掛帥誘客，吃得是「料」；〈渡邉〉則主攻熟食，菜品均經悉心烹調，透過廚功廚技演繹，吃的是「理」。

2.用料講究且豐富，且海鮮與牛肉係自日本進口，每周有三天進貨，舉凡「日本三大和牛」中的近江牛、被稱「夢幻魚」的九繪魚，以及來自日本各地的海膽、干貝、帝王蟹， 以及台灣澎湖龍蝦和黑鰻等，一套餐中齊上桌。

3.渡邉信介烹調料理的手路「兼容傳統與創意」、「烹調手路技貫東西」，如〈白花椰菜濃湯〉與〈牡丹蝦沙拉野菜〉都是西式手法呈現的菜品，此「跨越菜系籓籬」的創意揮灑，為食客創造無邊食趣。

4.在追求國際化的同時卻不忘「體現在地」，例如餐廳所用蔬菜與食用花卉，來自嘉義野菜達人生產，同時也會用到台南人氣排名店〈小丞事烘焙坊〉的「傷心吐司」製作〈近江和牛菲立三明治〉。

5.不計流俗，同中求異。如傳統〈鰻魚飯〉多用白鰻烤製，渡邉介則堅持用黑鰻製作。都說新潟的越光米好吃，渡邉信介卻用山形產的美姬米炊煮，烹製出的〈鰻魚釜飯〉較許多鰻魚飯專賣店還要好吃呢。

6.高規打造內場廚房與外場用餐環境，板前連結的開放式廚房，規畫了炭火烤檯與吹飯的「類地灶」，連吐司都用炭火直烤，烹調料理過程眼見為真，使「儀式感」更加隆重。外場板前座位設計高低、寬度均採「真人現場實測」後再打造，燈光、音樂與陳設均悉心設計，檯面下並附插座方便手機充電，貼心且重視細節。

7.板前12座、包廂8座，每個餐期至多服務12位客人，且只晚上營業，但內場卻用了4位廚師，且還有再增一位，外場服務人員也用了4人，以「超編員額」傳遞極緻體驗。

8.採全預約制供客人訂位，客人屬「目的型消費」，餐廳可精準備料、避免食材浪費，並根據客人喜好習慣提供客製化服務，進而傳遞「類私人會所」的私密、高檔精緻餐食與服務體驗。

名人投資、名廚掌杓，加上座位數有限，且只有晚上營業，所以〈渡邊〉自2020年11月開始營運後，客人吃完這餐就立馬直接預訂下一餐，天天滿座的盛況與〈足立〉一樣成了「台北最難訂位的名店」。雖然，針對非熟客，Summer表示，餐廳決定自本月開始，開放每個月1日下午3點至5點食客以電話訂位，但一般預料，盡管如此，〈渡邉〉應該還是「很難訂」！畢竟， 台北都會餐飲市場競爭雖然激烈，但迄今沒有一家像〈 渡邉〉這樣的Omakase日料餐廳。

〈渡邉〉的〈龍蝦三明治〉的提味醬汁，是渡邉信介以醬油、甜醋、胡麻油、味醂、糖與葛粉熬製。圖／姚舜 〈渡邉〉的〈龍蝦三明治〉是用新鮮澎湖龍蝦取出肉後，占薄粉炸成高檔〈龍蝦天婦羅〉，再作為三明治內餡。圖／姚舜

〈渡邉〉的〈龍蝦三明治〉龍蝦肉比吐司還厚，大口吃肉、吃起來很過癮。圖／姚舜 坊間日式〈鰻魚飯〉用的多是日本白鰻，但〈渡邉〉的〈鰻魚釜飯〉所用鰻魚，則是「黑鰻」。圖／姚舜

〈渡邉〉的〈鰻魚釜飯〉將醬汁，也是主廚用鰻骨熬製。圖／姚舜 黑鰻比白鰻多刺，〈渡邉〉的〈鰻魚釜飯〉的黑鰻魚肉先蒸1小時後，再涮鰻醬炭烤，口感鬆軟綿密，來自複雜工序。圖／姚舜

因欣賞渡邉信介（右2)精湛廚藝，「老蕭」蕭敬騰以〈渡邉〉為名開設日本料理餐廳，如今訂位已接到2月。圖／姚舜

位在台北東區216巷弄內的〈渡邉〉，板前有12個客席座位，以Omakase型式供應的套餐有16道菜，餐價6000元+10%，熱食比例高達六成。圖／姚舜 位在台北東區216巷弄內的〈渡邉〉，有一可接待8人的包廂，因生意太好常被客人「偷渡」夾帶。圖／姚舜

相關連結

預約制無菜單日本料理〈渡邉〉FB粉絲團

蕭敬騰IG：「是的！我的日本料理渡邉開幕了！」