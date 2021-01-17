草莓季甜鹹創意料理 顛覆饕客想像

現在正值草莓盛產之際，琳瑯滿目的草莓商品紛紛上市，飯店餐飲業者也展開不同的草莓季活動，不僅有酸甜誘人的草莓甜點及飲品，甚至有別出心裁用草莓創新製出的鮮鹹料理，不僅滿足草莓控的胃，也顛覆饕客對草莓的想像。

1、2月除了是草莓季節，也是美國美式足球聯盟年度冠軍賽超級盃的舉辦月分，許多球迷們會在家辦派對觀賽，台北晶華酒店上庭酒廊即日起至2月11日推出的「Super Bowl草莓季」，便同時切合草莓與超級盃2大主題，運用大顆又飽滿的苗栗大湖香水草莓，製出5款創意料理、3款甜點及3款特調飲品，並特地以Bowl（碗）盛裝料理來增強主題感。

草莓變天婦羅 創意混搭

創意十足的草莓料理包含「夏威夷風草莓鮪魚拌飯」、「草莓鴨肝布里歐」、「草莓炸雞天婦羅」、「勞倫斯優格沙拉」及「繽紛布瑞塔花園」，主廚首推的夏威夷風草莓鮪魚拌飯滋味特別，醃辣椒、生鮪魚及自製風乾草莓等多樣食材，淋上以薄鹽醬油、哇沙米、韓國芝麻醬和蜂蜜製成的醬料，搭出鮮香爽口、尾韻微辛的美味。此外還有以優格薄餅、跳跳糖及藍莓打造的3款草莓甜品，以及分別用羅勒、波菜及迷迭香特調的3款草莓飲品。

和牛愛美莓 雙人氣食材

位於新北百揚大樓頂樓的「50樓Cafe」自助餐廳，則自即日起至3月12日結合草莓與和牛2大人氣食材，推出加量不加價的「和牛愛美莓」主題餐點搶客，饕客可將包含來自鹿兒島的日本頂級A5黑毛和牛炙燒握壽司、美國極黑和牛咖哩、拉美菲力骰子牛，及大湖草莓系列甜點暢快吃到飽，包含草莓瑞士捲、草莓卡士達泡芙、草莓派、草莓鮮奶油蛋糕、草莓大福及草莓生巧克力等。

(中國時報 何書青)