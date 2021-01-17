台北五星飯店外帶年菜 除夕圍爐吹異國風

年味，是很難忘記、割捨不掉的情感與記憶，內蘊著說不完的故事，數不盡的情懷。年菜，更滿載著濃得化不開的鄉情，所以來自不同地方的人圍爐時，「理應」吃不同菜系年菜。但，除非在家自己動手做，要購買國內五星飯店推出的外賣年菜，總不脫粵菜、台菜，加上一點點江浙或滬寧菜式，以及少數川菜，源於福州的「佛跳牆」在「大家一起來炒做」的情況下，近年更成了「年菜之王」，飯店老覺得賣年菜若少了這一味，不易吸引客人，所以「佛跳牆」早跨越菜系框架，成了很多家戶除夕圍爐桌上主角。

為提供客人有別傳統的年菜選擇，除中式年菜外，2021年台北晶華、喜來登、福華、西華、華泰王子，以及台北萬豪酒店和台北花園大酒店，都分別由館內主廚設計推出了異國口味的年菜，吃膩了傳統中式年菜，或是想在中式年菜中穿插些異國風味年菜，不妨考慮。

台北晶華酒店館內與館外餐廳選多，所以除傳統中式年菜外，亦有日式、西式與泰式年菜可選。〈三燔本家〉日式鍋物料理餐廳推出四人份「日式火鍋集」，一套7,800元含螯龍蝦兩隻、干貝四顆、文蛤四顆、鮑魚四顆、廣島生蠔四顆，綜合野菜皿中則有山春菊、蔥段、玉米、大白菜、美白菇、香菇、鴻禧菇、板豆腐、金針菇、蒟蒻、蝦漿，搭配美國頂級去骨牛小排360公克、台灣梅花豬360公克等肉品並提供橙醋醬與胡麻醬。

晶華的「爐烤美國極佳級戰斧牛排」搭配松露薯泥和爐烤時蔬兩種配菜，並提供手工芥末籽醬和波特酒醬，一組8,800元號稱可供六至八人享用，巨無霸級牛排可同時吃到嫩滑沙朗、鮮嫩肋眼，以及有嚼勁丁骨牛排三大部位。晶華館外餐廳〈泰市場〉推出的「傳統泰式闔家宴」，六人份6,800元，內容有泰式冷拼盤含辣椒干貝、蒜味海螺、雲式大薄片、香茅花枝、北拌蘆筍，以及酸辣鮑魚海鮮湯、黃金咖哩龍蝦與檸檬石斑魚。

晶華酒店異國年菜〈西式極致爐烤牛肉饗宴〉的「爐烤戰斧牛排」，每份8,800元。圖／業者提供 晶華酒店集團〈泰市場〉推出〈傳統泰式闔家宴〉，六人份6,800元，內容有泰式冷拼盤、酸辣鮑魚海鮮湯、黃金咖哩龍蝦與檸檬石斑。圖／業者提供

台北喜來登大飯店亦有異國風味年菜可選，其中〈比薩屋〉推出了1,680元的義式燉鍋菜品「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」，以風味獨具的義大利瑪莎拉酒，耗時精燉紐西蘭羊膝，酒香芳醇、膠質豐潤滑口。另〈桃山〉日料餐廳則推出「吉慶豐兆」火鍋分享餐。4,800元含宮崎和牛、西班牙伊比利豬兩款頂級肉品為涮料。

台北福華飯店也有多種西式年菜，招牌的「德國豬腳」是以重約1.2公斤的豬腳，使用芹菜、洋蔥、月桂、百里香等醃漬兩至三天入味後再爐烤約兩小時，過程中以黑麥啤酒塗抹在德國豬腳提香，出爐時表皮呈金黃，香味迷人，單點價只要888元。除此，福華另有每份888元的「美式燒烤豬肋排」與1,288元的「迷迭香烤羊排」提供圍爐選擇。

台北喜來登飯店〈桃山〉日料餐廳推出「吉慶豐兆」火鍋分享餐。圖／業者提供 台北喜來登飯店〈比薩屋〉推出1,680元的「瑪莎拉羊膝蔬菜燉鍋」。圖／業者提供

台北萬豪酒店推出兩款西式年菜，「和牛腮佐義式番茄牛肝蕈醬汁」1,080元，是以澳洲和牛臉頰肉先煎後加入香醇紅酒、牛肝蕈、紅蘿蔔、西芹、洋蔥、番茄、月桂葉、檸檬皮、燉煮而成，肉質軟嫩而富含膠質。1,280元的「紅酒帶骨牛排」是用美國帶骨牛肋排以牛高湯滷製，並包覆清香荷葉，肉質軟嫩噴香。西華飯店「紅酒燉肋排」也是1,080元可供六人享用，作法是將豬肋排加入蠔油、紅谷米、紅酒、月桂葉、桂皮等中藥材燉煮兩小時，再放入300度烤箱烤六分鐘上色而成，入口欲化、肉香誘人。

華泰王子飯店館內〈驢子〉餐廳2021年首度推出外帶年菜，六人份的西式年菜組合售價6,666元，以20盎司的「美國肋眼牛排」搭配「雞肉凱薩沙拉」、「煙燻番茄濃湯」、「現流石斑佐蛤蜊奶油醬」、「蒜香龍蝦尾」、「南瓜燉薏仁」，以及「爐烤季節蔬菜」與「蜂蜜桂圓磅蛋糕」。

台北花園大酒店「花開富貴團圓宴外帶年菜」套餐，六人份售價8,888元， 由中西廚聯手設計內容，其中有兩道屬異國風味料理，且可單獨採購。其中「泰式咖哩燉牛膝」1,688元，是以六個月內小牛膝，以加了泰式香料、咖哩與椰漿燉煮的咖哩醬熬煮，肉質軟嫩，入口欲化。888元的「西式焗烤鮮大蝦」則採用優良水域養殖、肉質飽滿的新鮮大草蝦，剖半裹粉酥炸，再舖上起司焗烤醬烘烤成菜。(推薦閱讀：一菜抵一桌 五星飯店「天價年菜」吃啥？ )

台北西華飯店「紅酒燉肋排」，每份1,080元。圖／業者提供 台北萬豪酒店的異國風味年菜「和牛腮佐義式番茄牛肝蕈醬汁」，每份1,080元。圖／業者提供 華泰王子大飯店〈驢子〉推出西式外帶年菜套餐，以20盎司「美國肋眼牛排」為主共八道菜，每套6,666元。圖／業者提供 台北花園大酒店「花開富貴團圓宴」年菜整套8,888元，其中異國菜餚「泰式咖哩燉牛膝／1,688元」與「西式焗烤鮮大蝦／888元」可單點購買。圖／業者提供

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