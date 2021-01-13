一菜抵一桌 五星飯店「天價年菜」吃啥？

一份年菜就要價3萬8800元！這是台北君品酒店「富貴大盆菜」的售價。國門不開，無法赴海外度假的國人今年只能在家圍爐，不少人更因無法到海外觀光旅遊度假，所以願意多付點代價，在國內玩得好一點、住得好一點，以及吃得好一點，掌握這股消費升級趨勢，除台北君品酒店外，今年包括神旺大飯店、國賓大飯店、台北喜來登大飯店，以及台北晶華酒店等觀光飯店，都以海陸高檔食材入饌推出高單價單品年菜外賣，這些單品「天價年菜」訂價甚至超過一般餐廳一桌菜的價格，相當令人咋舌，但業者信心滿滿看好市場有此需求，完全不擔心賣不掉。

台北君品酒店今年推出的「富貴大盆菜」，每份要價38800元，是五星飯店年菜外賣中最貴的單品年菜。除此，為附合國人呷雞保平安習俗，君品並同步推出粥品「明火雞粥燉花膠」，每份18,800元、也是破萬元。

「盆菜」據考源自南宋末年，如今是廣東廣州、深圳和香港新界人過年必吃圍爐大菜。盆菜的用料並沒有特別規定，君品今年推出的「富貴大盆菜」，則是選用澳洲五頭湯鮑、西汁大蝦、髮菜、刺參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，先將所有食材分開滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，最後再淋上勾芡的雞高湯，味道馥郁且香濃。

君品的「明火雞粥燉花膠」則是選用吃玉米長大的黃皮雞，切塊後以傳統工法烹調，將有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝小火煨煮8至10小時成粥糜後，再濾掉所有湯料僅保留雞粥湯，濃郁湯頭搭配口感彈Q的花膠，溫潤口感展現出食材的細緻風味，為一高檔粥品。

台北神旺飯店〈潮品集〉潮州餐廳甚受食饕推崇，今年限量推出的頂級「潮式極品佛跳牆」每盅23800元，其中的高湯是以老母雞、金華火腿、排骨、後腿肉整日熬燉，再加入極品花膠、高級冬蟲夏草、厚實珠婆參、金山勾翅與足粒鮑魚等頂級食材，各種乾貨並細心發製至最佳口感。再與干貝、小土雞等食材蒸煮八小時，令各種食材菁華皆盡釋出，湯清而膠濃，入喉鮮醇、入腹暖身暖胃。另一頂級湯品「原窩雞燉翅」，則是以金華火腿、豬後腿肉、老母雞、排骨熬煮十多小時的鮮美上湯，加入頂級金山勾翅與土雞腿肉，同樣費時費工，每盅13,800元。

台北國賓飯店粵菜廳與川菜廳今年各自推出高檔單品年菜搶市，國賓粵菜廳嚴選頂級食材，推出19800可八人享用的「國賓聚寶盆」，嚴選上等花膠筒、關西刺身、鵝掌、日本干貝、特級竹笙，以及南非活鮑等，搭配熬煮8小時成濃郁湯底成菜。而國賓川菜廳的「極品闔家歡」，湯頭標榜以老母雞高湯慢煨八小時而成，有日本干貝、台灣豬蹄筋、排骨、竹笙、香菇、栗子、芋頭，以及極品花膠與南非鮑魚一起，每份售價10000元。購買「國賓聚寶盆」、「闔家歡」佛跳牆與「松茸花膠海味燉全雞」等任一湯品，即可將「KOYO光洋陶器日本製精品陶鍋」免費帶回家

台北國賓飯店推出的八人份「國賓聚寶盆」，標榜嚴選上等花膠筒、關西刺身、鵝掌、日本干貝、特級竹笙熬煮8小時 湯頭清雅溫潤，海陸頂級食材到齊。圖／台北國賓飯店 凡購買「國賓聚寶盆」、「闔家歡」佛跳牆、「松茸花膠海味燉全雞」等國賓珍寶湯品任一鍋，即可將「KOYO光洋陶器日本製精品陶鍋」免費帶回家。圖／台北國賓飯店

台北喜來登飯店〈請客樓〉連續三年獲米其林二星，今年推出一款15800元的「一品佛跳牆」，集結各式海陸珍品煨出甘美精華，內有七頭鮑魚、遼參、干貝、魚皮等多種珍貴食材，以中藥入罈煨製燉煮。

台北晶華酒店今年也由〈晶華軒〉港籍廚藝總監鄔海明設計出「富貴鮑參盆菜」，標榜需耗時一週時間製作，口徑27公分砂鍋底層舖上北菇、枝竹、津白、白蘿蔔、大甲芋頭等易吸收汁食材，中層疊上燒鴨、蠔豉、貴妃雞、柱侯豬腩肉、鵝掌等肉類，最上層則擺滿以手工悉心泡發燜製的婆參、帝皇蝦、北海道干貝、白花膠、以及五頭中東鮑。消費者買回家後先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，隨餐附贈專業的烹飪調溫度計一只，於菜餚中心點量測呈現70度高溫後持續加熱約30秒即成，食用時一層一層吃下去，豐富材料與湯汁交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的美食體驗。每份售價13,800元，可供6人食用。



台北神旺大飯店推出的「潮式極品佛跳牆」，高湯以老母雞、金華火腿、排骨、後腿肉整日熬燉，食材有極品花膠、高級冬蟲夏草、厚實珠婆參、金山勾翅、足粒鮑魚等。圖／台北神旺大飯店 台北神旺大飯店的「原窩燉排翅」，是以金華火腿、豬後腿肉、老母雞、排骨熬煮十多小時的鮮美上湯，加入頂級金山勾翅與土雞腿肉，費時費工燉煮出的頂級湯品。圖／台北神旺大飯店

台北喜來登飯店〈請客樓〉的「一品佛跳牆」，內容有七頭鮑魚、遼參、干貝、魚皮等多種珍貴食材，以中藥入罈煨製燉煮，香味四溢。圖／台北喜來登飯店 台北晶華酒店〈晶華軒〉推出的「富貴鮑參盆菜」，以大口徑砂鍋底層舖上北菇、枝竹、津白、白蘿蔔、大甲芋頭等易吸汁食材，中層疊上燒鴨、蠔豉、貴妃雞、柱侯豬腩肉、鵝掌等肉類，最上層則擺滿以手工悉心泡發燜製的婆參、帝皇蝦、北海道干貝、白花膠、以及五頭中東鮑。圖／台北晶華酒店

台北君品酒店今年推出的「富貴大盆菜」，內有澳洲五頭湯鮑、西汁大蝦、髮菜、刺參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚等，每盆要價38800元，為市場最貴單品年菜。圖／君品酒店

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