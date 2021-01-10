飯店功夫年菜 氣派上桌

星級飯店外帶年菜逐漸成為婆婆媽媽們為年夜飯加菜的心頭好，將最費時費工的大菜直接買回家可說是最划算省力的選擇，今年各大星級飯店為農曆新年端出的功夫年菜紛紛出爐，有些甚至得耗時7天才能大功告成，比耐心、比功夫，也比多層次的獨特美味。

台北神旺大飯店每到農曆新年檔期才限量推出的常溫外帶年菜「潮式極品佛跳牆」堪稱經典，不僅食材用料頂級，每甕得費時近1周才能製成，一賣便是12年，在食材成本連年上漲之際，行政主廚何炳木仍為傳承道地好滋味堅持推出，要讓饕客品嘗不同於台式的佛跳牆，也盼用地道溫暖的家鄉味撫慰異鄉遊子的心和胃。

佛跳牆料頂級 盆菜港式經典

「潮式極品佛跳牆」得依蒸、泡、發、洗、燉、扣、煮等步驟處理，像是精挑的乾貨珠婆參，在扣燉前需放鍋中滾煮、浸泡7小時，此程序重複3天，還要再走水1天；其他如花膠、冬蟲夏草、金山勾翅、足粒鮑魚等也得分別悉心料理、去腥，再將上述食材放入以老母雞、金華火腿、排骨、豬後腿肉等燉煮48小時的精燉高湯，最後和干貝、小土雞等食材蒸煮8小時，才熬出湯清膠濃、甘美鮮醇的迷人口感。28日前預訂，可享每盅含甕早鳥價2萬3800元再9折之優惠。

台北晶華酒店晶華軒全新推出外帶粵式年菜「富貴鮑參盆菜」，港籍廚藝總監鄔海明顧及今年受疫情影響，許多人無法回香港，便把香港人過年時一定會吃的「盆菜」在台重現，同樣需花費近1周時間備料及烹製，其豐盛食材層層堆疊的特色，也在闔家圍爐時帶有圓滿寓意；每份1萬3800元，可讓6人享用。

「富貴鮑參盆菜」使用約27公分口徑的砂鍋盛裝菜餚，底層舖上北菇、枝竹、津白、白蘿蔔、大甲芋頭等較易吸收湯汁的食材，中層疊上燒鴨、蠔豉、貴妃雞、柱侯豬腩肉、鵝掌等肉類，最上層擺滿手工泡發燜製的婆參、帝皇蝦、北海道干貝、白花膠及五頭中東鮑等奢華好味。饕客買回家後只要以大火蒸煮約40分鐘，淋上主廚以自製蠔油及雞高湯調製的醬汁，將隨餐附贈的專業烹飪調溫度計置於菜餚中心點量測，呈70度高溫後持續加熱約30秒便可大快朵頤。

台北神旺大飯店的常溫外帶年菜「潮式極品佛跳牆」。圖／台北神旺大飯店提供 台北喜來登大飯店的冷凍外帶年菜「羊肚菌花膠鮮鮑烏雞湯」。圖／台北喜來登大飯店提供 台北萬豪酒店的冷凍外帶年菜「崑崙紅燒南非鮑」。圖／台北萬豪酒店提供

福華紅糟月桃捆蹄 寓意吉祥

台北福華大飯店蓬萊邨也打造全新常溫外帶年菜「蓬萊月桃紅糟捆蹄」，主廚王永宗將有去晦氣、轉運之意的過年應景料理豬蹄做出新意，摒棄使用常見的稻草，親赴山上採收市面上取得不易的月桃葉以作捆綁豬腳之用，並直接先在山上手工進行槌、敲和洗等處理，再帶回飯店曬乾、親自編織，還要汆燙3至4次以消除其苦味而留下香氣，而光是月桃葉就得至少花上1天處理。

豬蹄則用重達2公斤的台灣白豬前腳，精心去骨去肉、將肉塊反覆搓揉，並以多樣香料醃製後回填進豬腳，並使用月桃葉捆綁，再以紅糟來炒薑調味，最後慢火滷至2小時才終於完成這道軟嫩入味的佳餚，也因料理過程中鎖住月桃及香料風味，因此無論料理在熱、冷狀態都擁香氣不走味；每份2200元。

喜來登涵碧樓萬豪推冷凍版

台北喜來登大飯店辰園推出新款冷凍外帶年菜「羊肚菌花膠鮮鮑烏雞湯」，主廚鍾安富以粵菜傳統煲湯技法加入台灣在地食材帶出新意；匯集海陸珍味的滋補湯品先以老母雞、金華火腿、豬腿肉等細火精燉數小時至湯頭濃郁，再添進滷至入味彈牙的鮑魚及滑潤扎實的新鮮深海魚花膠燉煮，主廚表示，從備料到完成得花費2天，且燉煮期間需不斷調整火候，以確保湯頭清澈鮮甜的最佳風味；每份3880元，可供約6至8人食用，24日前預購付款可享9折優惠。

涵碧樓湖光軒最著名的大菜就屬「涵碧日月魚頭王」，緣自涵碧樓董事長賴正鎰10多年前赴江蘇天目湖時品嘗到1道湯頭呈誘人乳白色、滋味鮮美醇香的湯品，因難以忘懷其美味，他便再親赴該地、重金邀請該餐廳當時的團隊，跨海來日月潭涵碧樓做廚藝教學，打造出這道涵碧樓董事長如今宴請政商名流時的壓箱寶料理「涵碧日月魚頭王」。

該料理選用日月潭野釣約20台斤的大頭鰱，以熱油煸魚頭後，加入10多種配料進長砂鍋滾煮，再文火煨煮約15小時，直至湯頭呈香濃的奶白色即完成，滋味鮮而不腥、肥而不膩，平時是老饕愛點的招牌菜，在農曆過年檔期特別推出冷凍外帶版，每份2880元，可供10人品嘗。

台北萬豪酒店則新推出得花費15小時烹煮的冷凍外帶年菜「崑崙紅燒南非鮑」，「崑崙」代表鮑參翅肚等高檔乾貨的經典港式料理法，台北萬豪加入更多紹興酒使風味格外香濃。南非鮑魚以清酒、白蘿蔔、昆布用舒肥料理法低溫慢煮6小時後洗淨，關鍵醬汁作法是青蔥炸香後加入紹興酒、豬油、蠔油，還有用金華火腿、老母雞、豬後腿肉精燉8小時的港式上湯所濃縮勾芡成特製紅燒醬，食用剩餘的醬汁還能拌白飯成「撈飯」享用，每份2000元。 (中國時報 何書青)

涵碧樓的冷凍外帶年菜「涵碧日月魚頭王」。圖／涵碧樓提供 台北福華大飯店的常溫外帶年菜「蓬萊月桃紅糟捆蹄」。圖／台北福華大飯店提供

延伸閱讀



年菜商機夯 電商提前開搶

除夕團圓飯外帶 精選6餐飲品牌年菜

飯店外帶年菜大戰 提前開打