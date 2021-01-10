梁幼祥專欄》台版冒菜鍋 傳統川味添新意

「冒菜香酥鴨」令人垂涎三尺。圖／大地酒店提供。
「冒菜香酥鴨」令人垂涎三尺。圖／大地酒店提供。

去過成都的朋友都知道，逛街時一定要品嘗一下當地街頭的龍抄手、豆花、擔擔面、鐘水餃、串串、三大炮、兔頭、肥腸粉……。但這幾年突然冒出來一種非常受歡迎的街邊小吃「冒菜」！什麼是冒菜呢？簡單的說，就是「一個人的火鍋」。

　四川人太愛吃火鍋了，重慶人用優越的口氣說「麻辣火鍋」是他們發明的，成都人笑笑說「比哈子就知道囉」，也就是誰也不服誰！

方便好吃成新寵

　也因為成都人隨時都想吃火鍋，但1、2個人吃1個鍋，費時費事還費錢，所以聰明的小店家，把麻辣火鍋的湯底煮一大桶，五花八門的火鍋料由客人自己挑。挑好了，店家會將不同的食材用不同的方式燙煮，然後集中在一大碗中，接著澆上紅麻的湯頭。基本上，這味道與麻辣鍋燙出來的食材味道幾乎一樣。重要的是，食材用得很一般，所以方便，但也好吃，上菜快、而且便宜。有人說這種吃法簡直就是「冒充麻辣火鍋的菜」，久了就俗稱它「冒菜」啦。

　在成都的冒菜，可是隨處可見的一般街邊小吃，在臺灣不多見，但現在有星級飯店裡將其以高級規格呈現，這就是臺灣年輕廚師可愛的一面。

「稻香大地牛」口感很特別。圖／大地酒店提供
「稻香大地牛」口感很特別。圖／大地酒店提供
「剁椒魚頭」味覺獨特。圖／大地酒店提供
「剁椒魚頭」味覺獨特。圖／大地酒店提供
「冒菜香酥鴨」令人垂涎三尺。圖／大地酒店提供。
「冒菜香酥鴨」令人垂涎三尺。圖／大地酒店提供。
「翡翠椒麻雙鮮」色香味俱全。圖／大地酒店提供
「翡翠椒麻雙鮮」色香味俱全。圖／大地酒店提供

　大直萬豪酒店2樓的奇岩一號餐廳，源自北投高級溫泉的大地酒店，主廚蔡振榮18歲入行，出生雲林麥寮的鄉下孩子，說話有些靦腆，從小不知辣為何物的他，在聊天的語氣中，卻對自己川菜功底的廚藝充滿了自信。

靦腆卻自信的阿榮師。圖／大地酒店提供
靦腆卻自信的阿榮師。圖／大地酒店提供

冒菜鍋又麻又香

　老闆喜歡川味，但希望阿榮能改良一下，然後在餐廳推出，畢竟臺灣人對「麻辣」還是保守，所以他的「冒菜」鍋底是啟動台灣版的麻、辣減了、但香氣不變。

　他用君品頤宮同樣21天的小鴨，油淋到香酥，鍋底和鴨熱騰騰的上桌時，在客人桌邊切成鴨片，再和著冒菜湯底，這種氛圍吃起來，可比成都街頭的感覺高級多了。

　在北投賣得不錯的「稻香大地牛」，泡完溫泉必吃的「剁椒魚頭」，用中筋麵仿玉米麵做的窩窩頭，夾著韭菜炒辣皮蛋蠻有創意的「辣皮蛋窩窩頭」。

　開胃前菜一定要點一道成都不易吃到、絕對新鮮的魷魚與活蝦，用青花椒萃香採色的「翡翠椒麻雙鮮」，這道菜就是川味台用啦！成都靠不了海，再厲害都少了臺灣的這個「鮮」字。

　臺灣總的來說，其實是個非常包容的地方，尤其從「吃」的就可看出，多一點融合、做一些改良，還有什麼不「美味」？

(文／ 梁幼祥 中國時報 尋香評味)

美食家梁幼祥
美食家梁幼祥有「台灣食神」美譽。圖／本報系資料照

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