梁幼祥專欄》台版冒菜鍋 傳統川味添新意

去過成都的朋友都知道，逛街時一定要品嘗一下當地街頭的龍抄手、豆花、擔擔面、鐘水餃、串串、三大炮、兔頭、肥腸粉……。但這幾年突然冒出來一種非常受歡迎的街邊小吃「冒菜」！什麼是冒菜呢？簡單的說，就是「一個人的火鍋」。

四川人太愛吃火鍋了，重慶人用優越的口氣說「麻辣火鍋」是他們發明的，成都人笑笑說「比哈子就知道囉」，也就是誰也不服誰！

方便好吃成新寵

也因為成都人隨時都想吃火鍋，但1、2個人吃1個鍋，費時費事還費錢，所以聰明的小店家，把麻辣火鍋的湯底煮一大桶，五花八門的火鍋料由客人自己挑。挑好了，店家會將不同的食材用不同的方式燙煮，然後集中在一大碗中，接著澆上紅麻的湯頭。基本上，這味道與麻辣鍋燙出來的食材味道幾乎一樣。重要的是，食材用得很一般，所以方便，但也好吃，上菜快、而且便宜。有人說這種吃法簡直就是「冒充麻辣火鍋的菜」，久了就俗稱它「冒菜」啦。

在成都的冒菜，可是隨處可見的一般街邊小吃，在臺灣不多見，但現在有星級飯店裡將其以高級規格呈現，這就是臺灣年輕廚師可愛的一面。

「稻香大地牛」口感很特別。圖／大地酒店提供 「剁椒魚頭」味覺獨特。圖／大地酒店提供 「冒菜香酥鴨」令人垂涎三尺。圖／大地酒店提供。 「翡翠椒麻雙鮮」色香味俱全。圖／大地酒店提供

大直萬豪酒店2樓的奇岩一號餐廳，源自北投高級溫泉的大地酒店，主廚蔡振榮18歲入行，出生雲林麥寮的鄉下孩子，說話有些靦腆，從小不知辣為何物的他，在聊天的語氣中，卻對自己川菜功底的廚藝充滿了自信。