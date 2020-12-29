草莓入饌？台北晶華打造「 超級盃」誘客

用新鮮草莓與草莓混和巴薩米哥酒醋作的草莓醬配鴨肝！或是將碩大的草莓中間切出一條縫塞入羅勒葉，再裹上一層薄麵衣下鍋油炸成〈酥炸草莓〉！還有，將草莓「置入」到〈阿拉伯蔬菜沙拉〉(Fattoush Salad)或是〈希臘優格沙拉〉中，或是從〈夏威夷生魚飯〉(Poke Bowl) 擷取靈感作的〈草莓蓋飯〉，這些都是台北晶華酒店西餐主廚林顯威的創意之作，除每道的味道皆誘人，且顏值很高很好拍，最重要的是：每一口都奢華！

草莓產季到了，每年此時幾乎所有飯店都會推出「草莓季」誘客。不過，除了推出的時間點年年大同小異，各家飯店以草莓誘客，多是聚焦於甜食，不是蛋糕、就是甜點，少有例外、也幾無意外。而且，美其名是主角，草莓多是扮演「點綴」甜點蛋糕的角色，真正取草莓為「食材」烹調料理者，少之又少。林顯威與台北晶華的廚藝團隊沒想偷懶，將於1月上旬鈃場、以草莓入饌推出〈Super Bowl草莓季〉，消費者可於晶華酒店二樓〈上庭酒廊〉品嘗到5款以草莓入饌做出方鹹食，以及以優格薄餅、跳跳糖以及藍莓搭配呈現的3款草莓甜品，另外還有3款無酒精草莓特調飲品，讓人眼界與胃口大開。

活動名為「Super Bowl草莓季 」，是晶華酒店的創意。「Super Bowl」就是「超級盃」，這是美國美式足球聯盟年度冠軍賽的賽事名稱，每年都在1月最後一個或2月第一個星期天舉行，球迷們會相約守在電視機前面觀看球賽，舉辦派對、享受這重要的娛樂與運動賽事。晶華的「草莓Super Bowl」因以草莓入饌作出的菜餚都以「Bowl」（碗）來盛裝，所以命名。 （不過，我懷疑消費者會對此命名有感嗎？我始終堅信，好吃比什麼都重要！所幸，這回，他們的草莓美饌不會讓人失望！）

草莓滋味，酸酸甜甜，像極了愛情。也因為草莓兼含酸甜味，但凡酸甜共濟或有糖醋滋味的料理都適合以草莓入饌。我曾在義大利餐廳嘗過用草莓與草莓醬做的〈草莓燉飯〉，以及用草莓與藍莓、蔓越莓和桑椹等莓果烤製的甜味〈莓果Pizza〉。在中餐廳，我則嘗過用草莓與草莓醬汁取代鳳梨與柳橙作的〈糖醋里肌〉與〈咕咾肉〉，還有以草莓取代芒果作的〈楊枝甘露〉，因符合酸甜味型，所以作出的菜餚不僅毫違和感，還多了草莓香。

我非常欣賞林顯威以草莓搭鴨肝的「提味策略」。除了帶有炫富與顯貴精神的松露和貴腐酒外，傳統最常用來與香煎鴨肝或鵝肝搭配的就是無花果了。就像橙汁配鴨胸、哈密瓜配火腿或是蘋果配豬排，這種「慣例」不是出於偶然，而是在風味組合上被視為「絕配」，久而久之成了「公式」。就像是吃牛肉麵配酸菜，吃滷肉飯配醃蘿蔔一樣，硬是要將它們拆散，除非找到很好的替代品或替代方案，否則，不搭！就是會讓人覺得怪。

用草莓取代無花果搭配香煎鴨肝，不會讓人覺得怪。林顯威不是直接用新鮮草莓配鴨肝，而是將草莓切丁與糖、鹽、胡椒、羅勒葉及橄欖油製成醬料，再加入義大利巴薩米克醋(Balsamic Vinegar)，再用此內蘊醇厚甜甘與酸味的醬汁搭配鐵板香煎鴨肝，下面並襯了外層烤出焦色的布里麵包呈現，是一奢華的美味。

〈酥炸草莓〉讓草莓從「水果」變成了烹調料理的「食材」。為讓風味更富層次，林顯威先在草莓上切出一條縫，填入羅勒葉先裹上混合了辣椒粉與大蒜粉提味的麵粉靜置一夜，再裹麵衣下鍋油炸，起鍋後淋上以草莓、黃檸檬汁、黑胡椒、羅勒葉、鹽慢熬後打成泥狀而成的辣味草莓醬，再搭配綴風乾羽衣甘藍，還有加入巴薩米克醋醃製的紅心芭樂，整道菜更加豐富。

晶華酒店主廚林顯威設計的〈酥炸草莓〉作功細膩，草莓裹上麵衣脆炸前還在中層夾了羅勒葉增加香氣。圖／姚舜 台北晶華酒店將推出「超級盃草莓季」，以不同廚藝作出甜鹹口味草莓美食，圖為〈酥炸草莓〉。圖／姚舜

〈草莓波奇〉創作靈感來自〈夏威夷生魚飯〉(Poke Bowl)，你也可以稱它為「草莓蓋飯」。碗底是以米醋和梅子醋拌勻過的醋飯，依序鋪上以鹽水煮過的毛豆、新鮮酪梨切塊與小黃瓜、以及以水、糖、南薑、班蘭葉醃過的醃辣椒，和先以薄鹽醬油、哇沙米、韓國芝麻醬醃製熟成後的鮪魚塊，以及自製風乾草莓，最後淋上主廚以薄鹽醬油、哇沙米、韓國芝麻醬、蜂蜜製成的醬料，撒上芝麻、綴上蘿蔔嬰而成。食材紅綠相間、層層疊疊，誘人的不只是味道，還有形色。

可搭配pita餅享用的〈草莓的勞倫斯〉， 創作靈感來自〈阿拉伯蔬菜沙拉〉(Fattoush Salad)，碗中盛裝的中依序是新鮮草莓、小番茄，水煮後的雞豆與薏仁，以及鹹香開胃的菲達起士，疊上以酸奶、新鮮檸檬汁、鹽、香菜、薄荷醬而成的原味優格，非常健康。〈草莓躲起來〉則用了風味濃厚的希臘優格為主體，拌入一般優格後鋪底，依序放入新鮮草莓切丁、藍莓、柳橙果肉，再加入核桃、杏仁碎增加整體口感，疊上主廚以蜂蜜、全麥麵粉、肉桂粉製成的燕麥餅，淋上蜂蜜與新鮮草莓，食用時將燕麥餅敲碎混合著其他食材一同享用，每一口都可嘗到酸甜交錯的草莓與燕麥香氣。

〈當草莓遇到布瑞塔〉是以有「絲綢乳酪」之稱布拉塔起士(burrata di Andri)為主角演繹，新鮮草莓、藍莓、葡萄洗淨置入盛器中，中央放入布拉塔起士，綴上芝麻葉，以及以巴薩米克醋、橄欖油、青蘋果切片製成的主廚特調醬汁，食用時切開布瑞塔起士，乳香交織著果香，滿足最愛草莓的草莓控女孩。

台北晶華〈Super Bowl草莓季〉活動起跑後好吃草莓美食還有以葡萄牙著名甜點〈米糠布丁〉概念作出的〈草莓馬丁尼〉，以及用了跳跳糖、法式薄餅碎，布里歐麵包與焦糖布丁，以及橄欖油分子球和微波蛋糕共構的〈草莓布丁兄弟〉等，三款草莓特調飲品〈傲椒草莓〉、〈草莓臉綠了〉，還有〈山地草莓〉，也都是酸甜交織、充滿果香且不甜膩的飲品。食家饕客或草莓控想知道「草莓還能怎麼吃？」，喜歡烹調料理的人想知名「草莓入饌還能變出啥？」，那麼，晶華的「Super Bowl草莓季」，是一次「大觀園」。

〈草莓波奇〉的創作靈感來自夏威夷的「生魚片蓋飯」（Poke Bowl)，是一兼顧健康與「美拍」的「高顏值料理」。圖／姚舜 有點像「散壽奇」或「生魚片丼飯」的〈草莓波奇〉，是以新鮮、風乾與醃漬草莓、搭配酪梨、鮪魚、毛豆、黃瓜、蔥、醃辣椒、芝麻、蘿蔔嬰與醋飯呈現，紅綠食材互補非常搶眼悅目。圖／姚舜 有點像「散壽奇」或「生魚片丼飯」的〈草莓波奇〉，是以新鮮、風乾與醃漬草莓、搭配酪梨、鮪魚、毛豆、黃瓜、蔥、醃辣椒、芝麻、蘿蔔嬰與醋飯呈現，紅綠食材互補非常搶眼悅目。圖／姚舜 有點像「散壽奇」或「生魚片丼飯」的〈草莓波奇〉，是以新鮮、風乾與醃漬草莓、搭配酪梨、鮪魚、毛豆、黃瓜、蔥、醃辣椒、芝麻、蘿蔔嬰與醋飯呈現，紅綠食材互補非常搶眼悅目。圖／姚舜 有點像「散壽奇」或「生魚片丼飯」的〈草莓波奇〉，是以新鮮、風乾與醃漬草莓、搭配酪梨、鮪魚、毛豆、黃瓜、蔥、醃辣椒、芝麻、蘿蔔嬰與醋飯呈現，紅綠食材互補非常搶眼悅目。圖／姚舜 有點像「散壽奇」或「生魚片丼飯」的〈草莓波奇〉，是以新鮮、風乾與醃漬草莓、搭配酪梨、鮪魚、毛豆、黃瓜、蔥、醃辣椒、芝麻、蘿蔔嬰與醋飯呈現，紅綠食材互補非常搶眼悅目。圖／姚舜

芝麻、蘿蔔嬰與醋飯呈現，紅綠食材互補非常搶眼悅目。圖／姚舜 〈草莓勞倫斯〉創作靈感源於阿拉伯蔬菜沙拉〈Fattoush Salad〉，碗中有新鮮草莓、小番茄，水煮後的雞豆與薏仁，以及鹹香開胃的菲達起士，提味優格是以酸奶、新鮮檸檬汁、鹽、香菜和薄荷醬做成。圖／姚舜 〈當草莓遇上布拉塔〉是以有「絲綢乳酪」之稱的布瑞塔起士(burrata di Andri)，搭配新鮮草莓、藍莓、葡萄、芝麻葉作成沙拉，並用以巴薩米克醋、橄欖油、青蘋果切片製成的醬汁提味。圖／姚舜

品嘗〈草莓勞倫斯〉可以主廚自製皮塔餅(Pita Bread)夾入草莓優格沙拉作餡，「一菜雙饗」，更添食趣。圖／姚舜 〈草莓躲起來〉是在希臘風味的草莓優格沙拉上，覆蓋了一片用蜂蜜、全麥麵粉、肉桂粉製成的燕麥餅，食用時將燕麥餅敲碎混合著其他食材一同享用，每一口都可嘗到酸甜交錯的草莓與燕麥香氣。圖／姚舜

〈草莓揪肝心〉是以草莓、主廚特製草莓醬，搭配香煎肝和布里歐麵包呈現，是一道奢華的草莓鹹食。圖／姚舜 〈草莓馬丁尼〉創作靈感源自於葡萄牙著名甜點〈米糠布丁〉，主廚先以自製草莓醬鋪底，再疊上打發鮮奶油、灑餅乾碎，最後鋪上新鮮草莓片、藍莓與優格微波蛋糕，再撒上杏仁堅果碎粒，成品有如小花園。圖／姚舜

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