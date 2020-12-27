飯店外帶年菜大戰 提前開打

新春除夕圍爐是家庭團聚的重要時刻，今年國人因疫情首次無法出國過年，飯店餐廳看好逐年成長的外帶年菜商機將因此加倍發酵，紛紛提早發布年菜菜式，以名廚團隊的特選食材與精湛手藝讓圍爐輕鬆又簡單，省去婆婆媽媽甩鍋揮鏟的料理時間，多些親朋好友相聚言歡的團圓時間。

凱達東坡肉濃郁 華國砂鍋魚頭鮮美

凱達大飯店行政主廚戴于益，擅長將滬、粵、湘等料理與台菜結合，賦予經典菜式全新樣貌，且連3年獲得年菜評比冠軍殊榮；「蘇東坡墨跡東坡肉」為戴于益的創意菜色，以墨魚汁、竹碳粉入菜，經6小時滷製，彷如蘇軾提筆寫作、不經意打翻硯臺渲染而成，外觀烏亮具濃郁醬香，最後撒上點點金箔添貴氣，定價1080元。

另一道推薦年菜「青花椒魚露雞」做法繁複，先將雞肉放進自製潮式滷水，低溫浸泡熟成，再以大紅袍花椒醬汁與藤椒油交替澆淋，辛香四溢，最後鋪上新鮮青花椒串，入口後麻中帶香，定價980元。即日起至2021年1月31日前，預訂付款即享早鳥價8折。

台北天成大飯店中餐主廚董光漢掌勺的招牌菜式「寧式東坡肉」每份1288元，每月滷製的數量高達4000斤以上，平均外帶逾500份，為年菜評比的常勝軍。主廚嚴選豬五花肉中段佐以紹興酒、冰糖、蔥、醬油，以慢火少水燉煮3小時，鹹香入味、吃來膠質醇厚且不膩口。「明爐燒肥鴨」則選用宜蘭櫻桃鴨，以30種中藥材醃製2天，入爐烘烤至滋味香酥，定價1588元。即日起至2021年1月10日前，預訂付款可享早鳥優惠9折。

2021年台北天成大飯店「鴻運呈祥賀新年」年菜外帶。圖／台北天成大飯店提供

佛跳牆食材頂級

台北華國大飯店「帝國會館」是以潮廣料理為主的中餐廳，主廚常親赴市場挑選新鮮在地食材，此回年菜最新推出的宴客湯品「砂鍋魚頭」定價1800元，嚴選在地養殖的大頭鰱魚，並以蔥、薑、米酒調味並浸泡醃製一晚，再將魚酥炸後，放入大白菜、凍豆腐及大骨高湯熬煮，添加厚沙茶與辛香料提味，細緻的魚肉飽含滑順濃郁的鮮甜湯汁，還加入招牌自製的手打蝦丸，整鍋上桌搶好年。

年節必備的功夫佳餚「極品佛跳牆」定價1800元，食材採用頂級干貝、南非極品鮑魚、上選烏參、軟嫩蹄筋與鬆綿大甲芋頭等近20種精選食材，加上祕製湯頭慢火燉煮，濃醇馥香連年吸引饕客回購。即日起至2021年1月24日前訂購可享9折。

(中國時報 黃采薇)

年節必備佳餚「極品佛跳牆」，濃醇馥香連年吸引饕客回購，每甕1800元。圖／台北華國大飯店 宴客湯品「砂鍋魚頭」，細緻的魚肉飽含鮮甜湯汁，湯頭滑順濃郁，每份1800元。圖／台北華國大飯店

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