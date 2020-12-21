誰說東區沒落？〈吉品初筵〉插旗開店

商圈位移、租金高漲、新零售時代來臨，台北東區因名店出走、老店熄燈而被貼上「式微」、「沒落」標籤，但為擴大搶攻後疫情時代外食餐飲商機，並擴增集團營運規模且朝IPO目標邁進，巨虹電子旗下〈吉品海鮮〉瞄準Y、Z世代與中產階級新創〈吉品初筵〉餐飲品牌，開在台北東區忠孝東路與敦化南路口的新餐廳並自即日起開始試賣，除顯示集團雄厚實力，高端餐飲品牌如何年輕化並開拓新市場、新客層，是市場關注焦點。

為慶祝新品牌進入市場，〈吉品初筵〉 分二階段優惠促銷，第一波為12月底前到店滿低消即送每人一顆流沙包、滿3,980元贈送面膜一盒，滿1萬元送海鮮使用券，滿2萬元送海鮮券二張，以此類推。第二波為明（2021）年1月底前到店消費達低消即送每人一顆招牌流沙包，當次滿8,800元贈送下午茶點心套餐券一張， 滿17,600元贈送下午茶券二張，以此類推，不再加收10％服務費。

位在台北東區首都銀行大樓4樓的〈吉品初筵〉，占地380坪、含6間包廂可同時接待206位客人用餐，設計師以中國園林概念構築空間並「造景」，窗花、格柵、亭與廊、疏與實，洋溢古風雅韻。為迎合新世代客層餐飲口味，熱炒、煲湯、燒臘與港點俱全的〈吉品初筵〉，以有新派粵菜與經典名餚共構菜單，且提供單點、個人套餐、多人合菜套餐，以及桌席宴會菜滿足不同客層需求，初登場並推出以港點舖陳的「下午茶套餐」，6道鹹點加一甜點與茶資特價398元，試賣期間消費達標並加購一甜點，除提供飲食男女另類下午茶全新選擇，訂價亦比觀光飯店或西餐廳下午茶更親民。

台北新餐廳〈吉品初筵〉的〈麻辣鴨血腸旺〉，是「五更腸旺」與「麻辣鴨血」的「新藝綜合體」，鴨血柔嫩入味，大腸滷煮得非常軟嫩。圖／姚舜 〈吉品初筵〉的「港式例湯」，一律堅持只用蒸燉法烹製，所以湯汁雖濃鮮醇厚，但湯色卻清淺透明。圖／姚舜 「無相」意指「讓你看不出來」。〈吉品初筵〉菜單上的〈無相豆腐〉刻意將深坑臭豆腐切成細長條狀，然後用XO醬、乾辣椒和泡菜熱炒，是一道開胃下飯的美食。圖／姚舜 〈吉品初筵〉的〈西湖脆鱔〉兼容經典名菜〈西湖醋魚〉和〈吳錫脆鱔〉的特色，並以白鰻取代鱔魚烹製，肉厚而軟、炒時不露醋，更能吃出鰻魚的好味道。圖／姚舜

酸甜交織的〈咕咾肉〉是傳統粵菜，〈吉品初筵〉師父炒這菜時除加了稱為「橙花」的柳橙皮屑，還加了鳳梨和奇異果共炒。圖／姚舜 〈吉品初筵〉的〈脆皮雞〉，雞皮金黃薄脆、裡肉柔嫩帶汁，烹製火候掌握精準到位。圖／姚舜 〈冰燒三層肉〉有些餐廳稱為「燒肉磚」，〈吉品初筵〉菜牌上也吃得到皮酥肉嫩的這道菜。圖／姚舜 〈吉品初筵〉的廚房編制完整，除炒菜和點心廚師，並有燒臘師傅駐店，資深食饕單看圖中〈油雞〉的形色就可知其功力了。圖／姚舜 〈吉品初筵〉的〈火腿焗燒餅〉是以滿滿的宜蘭三星蔥，以及鹹香鮮的火腿蓉作內餡，外層白芝麻添香。圖／姚舜

〈吉品初筵〉港點下午茶的提供的港點不隨便馬虎，包括〈龍皇鮮蝦餃〉、〈碧綠韭菜餃〉、〈蝦皮蘆筍餃〉、〈火腿焗燒餅〉、〈金絲蘿蔔卷〉、〈蜜汁叉燒酥〉、〈千層馬拉糕〉與〈珍菇流沙包〉等，本都是〈吉品海鮮〉招牌特色港點，食饕與吃貨不必擔心品質走樣或味道變調。

吉品海鮮餐廳成立於2005年，由科技、金融與建築百貨業大老闆斥資並延攬高檔餐廳「新同樂」內外場團隊駐店，2017年9月巨虹電子斥資2.5億元入主，在台北信義路與敦化南路有2家據點，為定位高檔的粵菜海鮮餐廳。如今集團創新品牌搶進台北東區插旗完全不敢掉以輕心，總監關啟發、副總監關英傑與主廚張潤棠等，都是香港籍且都是從〈新同樂〉到〈吉品〉一起打天下的「老戰友」，其他內外場重要幹部也都很資深，展現「有備而來」的氣勢。

〈吉品初筵〉與〈吉品海鮮〉同為熱炒、煲湯、燒臘與港點俱全的「完全粵菜餐廳」，系出源的兩品牌最大的不同點是〈吉品海鮮〉商務酬酢型客人多，主攻鮑參翅肚與龍蝦等宴客大菜，而〈吉品初筵〉雖同樣也可滿足商務酬酢需求，卻希望能更貼近台北東區年輕飲食男女的外食喜好。所以除道地傳統的粵菜與燒臘和港點外，兼容其它菜系之長發展而來的「新派粵菜」，也是〈吉品初筵〉向年輕世代與中產與家庭客層示好的主攻項目。

〈吉品初筵〉菜單上不少「開胃下飯」的菜餚，如〈無相豆腐〉就跨出了粵菜框架，以組構重組的方式演繹臭豆腐。「無相」意指「讓你看不出來」。〈吉品初筵〉菜單上的〈無相豆腐〉刻意將深坑臭豆腐切成細長條狀，然後用XO醬、乾辣椒和泡菜熱炒，是一道開胃下飯的美食。〈麻辣鴨血腸旺〉則是「五更腸旺」與「麻辣鴨血」的「新藝綜合體」，鴨血柔嫩入味，大腸滷煮得非常軟嫩，有點辣又不會太辣，耐人尋味。

〈西湖脆鱔〉兼容經典名菜〈西湖醋魚〉和〈無錫脆鱔〉的特色，並以白鰻取代鱔魚烹製，肉厚而軟、炒時不露醋，更能吃出鰻魚的好味道。酸甜交織的〈咕咾肉〉是傳統粵菜，〈吉品初筵〉師父炒這菜時除加了稱為「橙花」的柳橙皮屑，還加了鳳梨和奇異果共炒，別說年輕人，老人與小孩還有「老外」，肯定都會喜歡這道菜。

〈金絲蟹肉翡翠〉，以細膩刀工將又稱「角瓜」的澎湖絲瓜，削除表層硬皮留裡層軟皮，然後捲成螺旋狀，過油定型後以上湯煨入味，再與用雞湯、瑤柱和蟹肉做的澆頭成菜，吃的是瓜脆、蟹鮮與瑤柱鹹香。

〈吉品初筵〉的「港式例湯」，一律堅持只用蒸燉法烹製，所以湯汁雖濃鮮醇厚，但湯色卻清淺透明。〈鮑魚燒賣皇〉很有特色，除用雞腿肉和蝦仁作的內餡口感彈Q，上層的南非小鮑魚也滷煮得到非常入味。小地方都要求講究，大菜自然可以期待。

〈吉品初筵〉的〈鮑魚燒賣皇〉很有特色，除用雞腿肉和蝦仁作的內餡口感彈Q，上層的南非小鮑魚也滷煮得到非常入味。圖／姚舜 〈吉品初筵〉的〈鹹水餃〉，外層口感柔糯彈Q，內餡飽滿鹹香。圖／姚舜 以大花菇造型呈現的〈珍菇流沙包〉，掀開後金黃色沙流餡流出，更加誘人食慾。圖／姚舜

〈吉品初筵〉的〈杏仁露〉，製作時南杏與北杏的比例掌握精準。圖／姚舜 為多角化經營，吉品海鮮創年輕新品牌〈吉品初筵〉插旗台北東區蛋黃區，並調派資深內外場團隊駐店，全面顧好品質。圖／姚舜 開在台北東區的〈吉品初筵〉以中式園林建築布局空間，有各種不同的用餐空間。圖／姚舜 開在台北東區的〈吉品初筵〉占地380坪，規畫有6間包廂，全餐廳可同時接待206位客人用餐。圖／姚舜 〈吉品初筵〉規畫有不同的用餐區，且透過不同素材「造景」。圖／姚舜

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