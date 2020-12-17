品味美學！路易莎將「職人精神」延伸至茶飲

京都宇治系列茶品將在2021年正式列入平價精品連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡的常態性MENU中了！面對連鎖咖啡市場殺價競爭，路易莎創辦人黃銘賢決定「走不一樣的路」，將「職人精神」從咖啡延伸至茶飲，邀請到日本第一茶匠森田治秀擔任監製，嚴選正宗京都宇治抹茶及焙茶、煎茶極品，為路易莎調製專屬獨家配方，並結合路易莎專業研發團隊，歷經克數、溫度、比例無數地反覆測試，將日本最具代表的抹茶、焙茶及煎茶極品，融合台灣消費者喜愛之口味，聯手推出業界首創的「100％一番京都宇治抹茶飲品」、「大臣賞冠軍茶匠」焙茶及煎茶系列。有別於過去同業都是採取「期間限定」的短期促銷，路易莎不但將系列商品列入長期獨家販售menu，並且秉持「精品咖啡平價化」精神，提供平易的價格，讓更多人能茗品日本茶中精品的美味。

路易莎創辦人黃銘賢（右）品嘗日本第一茶匠森田治秀(左1)與堀田勝太郎商店社長(左2)展演的正宗京都茶道。圖／路易莎咖啡 路易莎創辦人黃銘賢（右）品嘗日本第一茶匠森田治秀(左1)與堀田勝太郎商店社長(左2)展演的正宗京都茶道。圖／路易莎咖啡

為讓更多國人認識日本茶文化，即日起至2021年1月4日，路易莎推出歲末年終暖心優惠，京都宇治特定茶品45元起，100％一番抹茶鮮奶50元、大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶50元、大臣賞冠軍茶匠焙茶45元、大臣賞冠軍茶匠煎茶45元、100％一番特濃抹茶鮮奶55元， 以及一番抹茶咖啡拿鐵75元。

茶文化是一種獨特的「日式美學」，不少人都被日本茶吸引，在日本，抹茶一直被尊為待客上品，早年只有皇族和武士才有資格享用。從抹茶發展的出來的茶道後來漸漸成為為了修身養性的日本文化。而從日本抹茶延伸出的抹茶蛋糕、抹茶甜點與抹茶冰淇淋等，更以自成一格風味有一群廣大的粉絲。

路易莎致力發展成為「職人品牌」及「職人通路」，黃銘賢認為，日本茶品就像咖啡一樣，在台灣擁有許多愛好者，更是日本職人的代表作品。他覺得，過去台灣企業常將日本茶作為短期限定產品，缺乏有深度的長期規劃推廣，非常可惜。

「好的商品必從優質原料著手，並堅持職人精神完成作品」，是黃銘賢創業至今的堅持。於是他從2020年初開始籌畫並率團親赴京都宇治尋訪在地茶廠、深入了解抹茶種植和製茶技術，並且上山察訪茶園。最終邀請到日本第一茶匠森田治秀擔任路易莎的抹茶系列產品監製，嚴選京都宇治擁有170多年歷史，已承襲四代（社長堀田真史）的知名茶廠─堀田勝太郎商店的茶品。

被稱為「日本第一茶匠」的森田治秀，1951年生於京都府，他從19歲開始學習茶葉鑑定技術，憑藉過人的品味和嗅覺，就獲得史上第一位初次參加「日本全國茶審查競技大會」就得到冠軍的職人，當年才19歲的他，更是史上最年輕且是史無前例三度獲得被譽為日本食品界金牌獎的「日本農林水產大臣賞」，「日本第一茶匠」稱號由此而來。森田治秀獲獎無數，其中具代表性的包括「日本全國茶審查競技大會」三屆冠軍，以及「京都府茶審查技術競技大會」五屆冠軍。

「一番茶」是指每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，路易莎不惜重本全部採用上等一番抹茶調製飲品，不同於市面上採用二番、三番或四番的抹茶飲品，也是大型連鎖餐飲業唯一敢標榜並推出「100％一番抹茶飲品系列」，同時，推出日本第一茶匠採用100％一番抹茶調製，有日本甜點界「抹茶LV」之稱的「金天閣」配方，製作各種特色糕點，要讓抹茶控們好好大吃「一番」。

台灣消費者普遍對抹茶較為熟悉，但是，茶老饕卻格外更愛日本煎茶與焙茶。黃銘賢說，以前在台灣喝到的煎茶大多偏苦澀；焙茶帶有焦苦味，直到去京都才喝到真正頂級煎茶特有地鮮味、回甘之濃烈，焙茶則有蜂蜜、和焦糖的甜感。黃銘賢表示，是選用的茶葉極好本身就帶有甜味，而經過京都百年老茶廠細緻、高超的烘焙工法，控制火候透過高溫產生焦糖化，則引出茶葉裡的甘甜並帶有焙火香氣。

焙茶重香氣，日本冠軍茶匠為追求完美風味，特將「茶梗和茶葉分開用不同溫度焙煎」再依比例混合，琥珀色茶湯充滿直火香氣，路易莎「大臣賞冠軍茶匠焙茶」即喝得到溫暖獨特的濃郁茶香，圓潤甘醇的甜味，尾韻順口清爽。「大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶」則是將焙茶葉磨成粉，高溫沖煮立馬釋放焙茶溫和茶香，搭配香醇鮮奶，喝起來濃郁滑順帶有「沙沙口感」富有層次。「大臣賞冠軍茶匠焙茶冰沙」細緻焙茶粉加入鮮奶調和，茶香和奶香化為綿密冰沙，清香、清爽不甜膩。

天氣漸冷，黃銘賢說，不喝咖啡時都喝『單品煎茶或焙茶』，茶好，不加糖，最能喝到茶本身的甘甜和清香，加奶類的抹茶或焙茶最推薦微糖，符合現代人健康少糖的飲食觀念，消暑無負擔。路易莎大臣賞冠軍茶匠煎茶」嚴選100％一番極品茶葉混合「有日曬和無日曬的茶葉」，結合細緻巧妙的「淺蒸混深蒸手法」，將煎茶風味提升至猶如玉露等級的甘甜、豐厚口感層次、茶湯呈清雅的鮮綠色，煎茶特有的鮮甜感徹底釋放，茶香清新內斂，回甘生津後韻綿長。

路易莎「100％一番抹茶鮮奶」與「大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶」，將列入長期獨家販售menu。圖／路易莎咖啡 路易莎「大臣賞冠軍茶匠焙茶」 原價70元，2021年1月4日前暖心價45元。圖／路易莎咖啡 路易莎「大臣賞冠軍茶匠煎茶」標榜請到日本第一茶匠森田治秀擔任監製。圖／路易莎咖啡

路易莎「 蒸心金天閣抹茶紅豆白玉」，包著萬丹紅豆粒和軟Q白玉麻糬，加熱後口感軟Ｑ又濕綿，每個65元。圖／路易莎咖啡 路易莎以平價精品為定位，以頂級抹茶為元料製作的「金天閣抹茶脆皮泡芙」每個50元。圖／路易莎咖啡 路易莎推出「金天閣抹茶甜點」系列後受到市場歡迎，圖為每杯85元的「金天閣抹茶提拉米蘇」。圖／路易莎咖啡

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