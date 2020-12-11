台中唯一必比登 法式烹藝牛肉麵將快閃台北

曾得到「亞洲最佳女廚」肯定的知名台灣法菜女主廚陳嵐舒最近很忙！11月初她攜手GREEN ＆ SAFE跨界聯名推出「名廚家常菜」，本周她又宣布全新法式餐飲品牌「小樂沐 Le Côté LM」正式開幕，12月17日起，她在台中創立的精緻牛肉麵餐廳「GUBAMI」又將北上快閃台北晶華酒店二樓上庭酒廊，虫台北的食家饕客與吃貨在明（2021)年1月3日前可以在台北晶華酒店嘗到她研發設計融入法式烹藝的牛肉麵，以及首次推出的「米其林必比登套餐」。

「GUBAMI」精緻牛肉麵店是取台灣話「牛肉麵」諧音為餐廳命名，餐廳開幕後除享有高人氣，「GUBAMI」並在第一本《臺北／臺中米其林指南 2020》中入書，成為台中第一與唯一一家到到「米其林必比登推介」的牛肉麵餐廳。

台北晶華酒店表示，12月17日起至明年1月3日，「GUBAMI」快閃台北晶華酒店，陳嵐舒將為食饕與帶來最完整的美味體驗，除有「GUBAMI」餐廳菜單上的人氣招牌的「經典紅燒牛肉麵」、醇厚的「清燉牛肉麵」，以及設計發想源自四川麻婆肉醬的「乾拌牛肉麵」外，首次推出「米其林必比登套餐」中並匯集餐廳內的精緻手工小菜、「炙燒和牛捲」、「松露牛拿飯」品項，讓食饕可自選牛肉麵一同享用。甜點則有「香草焦糖布丁」搭配咖啡或是玄米茶，上述餐點單點每道750元起、套餐每套1,080元起。

「GUBAMI 」 此次快閃台北晶華酒店，也順道邀請了剛被評選為中部地區「年度酒吧」的人氣沐吧「Gout Bar好吧」調酒師特製兩款調酒 讓客佐餐。專業瓷器品牌LEGLE FRANCE (法國麗固)也專為陳嵐舒「GUBAMI」身打造獨家精緻盛器。

台中米其林必比登唯一推薦牛肉麵麵餐廳「GUBAMI」12／17日起快閃台北晶華，食饕可以嘗到「清燉牛肉麵」。圖／GUBAMI GUBAMI快閃台北晶華，專業瓷器品牌LEGLE FRANCE (法國麗固)也為陳嵐舒量身打造獨家精緻盛器。圖／GUBAMI

才忙完「小樂沐」開幕，「亞洲最佳女廚」陳嵐舒又要帶著「GUBAMI」團隊自12月17日起快閃台北晶華酒店。圖／GUBAMI

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