〈MIRAWAN〉三廚聯烹 純青爐火驚炭味蕾

無論是任何菜系的美食，其烹調料理之初、之源，絕脫離不了「火裡來，水裡去」，其後再慢慢「繁衍」出各種不同的廚功、廚技與廚藝。現代人喜歡追求復古、返祖，開始崇尚本味，於是，「讓食材與火共舞」在廚界成為新顯學，成了「最潮」、「 最In」的烹調料理方式。

為了發掘炭、火與食材能激盪出什麼更多的可能性，並試著將炭火料理與法式料理「結合組裝成套」，位在台北微風南山47樓的高樓景觀法式餐廳〈MIRAWAN〉主廚Josh鄭裕錞，力邀新出爐的台中米其林一星餐廳〈俺達的肉屋〉主廚Sam鍾佳憲，以及台中燒鳥名店〈鳥苑地燒雞〉主廚Tommy湯仲鴻兩位炭火料理職人，三廚六手舉辦「驚炭美食」餐會，除以炭火直烤或煙燻賦味等不同技法，讓食饕與吃貨認識到台灣優質食材，起承轉合、節奏分明的套餐設計，也讓炭火料理與當代法式料理和和諧和鳴，同時也讓食客發覺Sam和Tommy不只會「烤」的另一面。

台中〈鳥苑〉主廚Tommy湯仲鴻設計的〈雞皮肝醬泡芙〉，泡芙內以雞肝醬作餡，上層以烤脆的雞皮搭配增加口感。圖／姚舜 台中米其林一星〈俺達的肉屋〉主廚Sam鍾佳憲演繹的〈新村和牛塔塔〉，是用產自鹿兒島的新村和牛「芯芯肉」部位製作。圖／姚舜 〈俺達的肉屋〉主廚Sam鍾佳憲演繹的〈新村和牛塔塔〉，是將鹿兒島新村和牛「芯芯肉」部位切丁，簡單調味搭配〈安工坊〉的窯燒地瓜拖鞋麵包呈現。圖／姚舜

〈MIRAWAN〉主廚JOSH設計的〈北海道毛蟹．枝豆．番茄柴魚凍．阿里山辣椒〉，是日法融合的味道，最上層加了魚子醬和金箔使之更添「貴氣」。圖／姚舜 〈鳥苑〉主廚Tommy湯仲鴻設計的這道握壽司，是以Sous-vide後的雲林土雞胸肉以烤雞醬汁提味，搭配北海道海膽，越光米飯則用覆盆子醬汁提味。圖／姚舜 「六手聯烹驚炭宴」的Amuse Buche〈莓果鴨肝塔〉，是〈MIRAWAN〉主廚Josh鄭裕錞設計，法式塔皮中有西西里紅椒味的白醬和鴨肝，上層則有草莓和蔓越莓。圖／姚舜

「驚炭美食」餐會是〈MIRAWAN〉主廚Josh「揪」的，〈MIRAWAN〉是一家以「純正台灣原生新法式料理」的定位的高景觀餐廳，Josh出身自台中〈Le Mout樂沐〉法式料理餐廳，在這個曾多次入選〈亞洲 50 大餐廳〉排行榜的餐廳一待就近10年，並從基層一路幹上副主廚，對當代精緻法式料理有更廣泛與深入的理解與體悟，同時亦練就了與時俱進的廚藝。這餐會是他發起號召的，菜單的設計、舖陳自然由他主導、擔任指揮。

Sam於在台中主持的〈俺達的肉屋〉，是《2020台北台中米其林指南》的一星餐廳，Sam更是全台灣第一個得到米其林〈年輕廚師大獎〉的主廚。Tommy從事日式餐飲累積13年資歷，並曾前往東京學習正統炭火燒鳥的技術，他主廚的〈鳥苑地燒雞〉主打以台灣在地食材為主的「雞懷石料理」，因為做工細膩且頗能忠實傳遞日本正統「燒鳥店」的精神，所以《台中米其林指南》揭榜前，不少人對〈鳥苑〉寄予厚望。

「驚炭美食」餐會入饌食材包括了近年討論度很高的帕修斯雞、日本鹿兒島新村和牛、北海道毛蟹與海膽、雲林土雞、台灣在地冠軍越光米、屏東乳鴿、龍眼、加拿大鴨肝、義大利松露，以及法國魚子醬等，主要料理方式則以炭烤和煙燻為主。盛宴有趣不只是彰顯了優質食材風味與口感，3位年輕新銳主廚以不同廚藝技法讓「想像中可能單調的炭火料理」，變得 有層次且耐人尋味，才是讓人「驚炭」之處。

套餐中的「隱藏版」菜式，是Josh以帕修斯雞腿肉搭香煎鴨肝，再現刨義大利白松露，並沖淋用豬骨、瑤柱、蝦米和蓮藕熬煮的米湯，西方料理的主體注入了東方風味濃湯，體現了〈MIRAWAN〉餐廳的定位。而（帕修絲虎蝦捲．百香果威士忌蛋黃醬〉則讓Josh露了一手玩味技法，他沒有將將食材直接炭烤，而是使用在燻烤褐色橡木桶中陳年的威士忌為菜餚賦味，此柔滑的威士忌蛋黃醬，帶著一股幽微的煙燻風味，Josh用了一種迂迴、轉借的廚技，表現了餐會的主題。

Sam鍾佳憲演繹的〈新村和牛塔塔〉，是用產自鹿兒島的新村和牛大腿內側最柔嫩的部位「芯芯肉」製作，內質鮮甜卻不油不膩，證明這位年輕大廚確實熟悉一頭牛身上各部位特質，以及其精修分切牛肉的刀功。〈澳洲和牛牛舌． 白木耳和牛高湯〉是〈俺達的肉屋〉招牌菜式炭烤牛舌的「Fine Dining西餐版」，厚切澳洲和牛牛舌以鹽、胡椒基礎調味後用炭火直烤炭烤，再搭配日本和牛修清下的筋肉熬煮10小時的牛肉湯，湯中加入打碎的白木耳，使湯質更濃稠細滑潤，吃食時可「以湯代醬」增益烤牛舌的風味，單是這製湯的手法，就證明了Sam在廚藝的道路上旁微博引的用心。

Tommy湯仲鴻設計〈雲林土雞胸 ．北海道海膽 ．冠軍越光米〉是以握壽司型式呈現，Sous-vide後的雲林土雞胸肉以烤雞醬汁提味，搭配北海道海膽，越光米飯則用覆盆子醬汁提味。套餐壓軸菜式〈稻燒屏東乳鴿．風乾金針菇．柳松菇〉，是Tommy湯仲鴻用屏東的「血鴿」用炭火直烤，並以溏心蛋黃增加滑潤度，這兩道菜意味著這位大廚不只會燒鳥，也懂得運用當代西方廚藝優化食材的口感與風味。

〈鳥苑〉主廚Tommy湯仲鴻詮釋的〈雲林土雞腿．秋季黑松露〉，肉質有嚼勁的土雞腿直接以炭火直烤到表度香酥，再現刨黑松露提味添香。圖／姚舜 〈俺達的肉屋〉主廚Sam鍾佳憲演繹的〈和茸之炊〉，是以炭烤姬松茸和新村和牛大腿肉側肉，搭配越光米炊飯，傳遞秋天的味道。圖／姚舜

「六手聯烹驚炭宴」套餐中的「隱藏版」菜式，是以帕修斯雞腿肉搭香煎鴨肝，再現刨義大利白松露，並沖淋用豬骨、瑤柱、蝦米和蓮藕熬煮的米湯。圖／姚舜 「六手聯烹驚炭宴」套餐的壓軸菜式〈稻燒屏東乳鴿．風乾金針菇．柳松菇〉，是Tommy湯仲鴻用屏東的「血鴿」用炭火直烤，並溏心用蛋黃增加滑潤度。圖／姚舜

〈帕修絲虎蝦捲．百香果威士忌蛋黃醬〉是〈MIRAWAN〉主廚JOSH設計，煙燻味來自存放在燻烤褐色橡木桶中的威士忌。圖／姚舜 「六手聯烹驚炭宴」套餐的甜點〈經典蒙布朗．柴燒煙燻龍眼冰〉的冰淇淋，是將龍眼去殼烤烤煙燻後浸泡牛奶再蒸過，再與牛奶和鮮奶油混合作成冰淇淋，風味獨特。圖／姚舜 「六手聯烹驚炭宴」是由〈MIRAWAN〉主廚JOSH鄭裕錞（左起）、〈俺達的肉屋〉主廚Sam鍾佳憲，以及台中〈鳥苑〉主廚Tommy湯仲鴻聯手演繹。圖／姚舜

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