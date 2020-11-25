金車噶瑪蘭×江賢二 藝術大師系列頌讚台灣之美

如果要談台灣藝術史，不能不提到江賢二；就如同要談台灣威士忌，不能不提噶瑪蘭。他一生創作無數，對藝術的熱誠讓人感受到溫暖，是以金車噶瑪蘭以他的四幅作品《比西里岸之夢（海洋晨星）》、《乘著歌聲的翅膀》、《對永恆的冥想》、《金樽/夏》呼應噶瑪蘭今次推出的4款藝術大師作品，分別為海洋、空氣、陽光、大地。

4款原酒 典藏盒如油畫箱

海洋作品使用邦穹桶，這種桶型形狀矮胖，因酒液與木桶的接觸面積較小，適合長期陳年且味道為淡雅風格，頗具有海洋帶給人的溫暖明亮感；空氣作品則使用美國橡木新桶，因新桶氣味強烈且吃酒較深，也能為原酒帶來極佳的酒體層次感，如同空氣。陽光作品則是法國葡萄酒桶熟成，如同法國暖陽照射葡萄園給人的印象，酒體層次豐厚甜膩；大地則是使用煙燻泥煤麥芽和重新燃燒炮製的酒桶，成果如同大地作物帶給人的煙燻泥煤滋味，印象深刻。

而4款作品都是採用原酒裝瓶，因此酒精度則視每一桶作品不同而有不同風味，各款均為1000ml，僅推出1000瓶；另外還推出典藏組，內容物分別為4款原酒作品與藝術家江賢二親簽的絹印版畫，版畫為《比西里岸之夢》或《台灣山脈》其中之一，版畫尺寸約30×40公分，典藏盒設計靈感則源自藝術家油畫箱的概念，以黑胡桃木重現創作精神，版畫每幅僅99張，意僅此限量組為198組，相當珍貴。 中國時報 黃唯淯

金車噶瑪蘭於昨日舉辦「噶瑪蘭藝術大師系列x江賢二上市發表會」，金車集團董事長李添財（中）、總經理李玉鼎（右），與藝術家江賢二（左）於此次合作的橡木桶端板前合影，宣告聯名新品正式上市。圖／噶瑪蘭提供 噶瑪蘭首度推出藝術大師系列，以台灣藝術家江賢二之畫作為題，帶來豐富而有層次的全新作品。圖／噶瑪蘭提供

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