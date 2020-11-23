讓超值更超值！「米匠」大直店壽司道道雙饗

一套Omakase菜單，內容有小品、握壽司、蒸蛋、烤物，以及湯品和甜點等，全部菜式加總共15道，只要價1200元，〈同壽司〉創辦人「阿同師」洪慶同洞察到台灣日料開始朝M型兩極化發展後，決定跟著主流走於去（2019)年新創〈米匠〉新品牌，並在台北中山北路開出首店，成功以超高CP值受到市場歡迎並快速竄紅，如今又在豪宅林立的台北大直美麗華商圈開出〈米匠〉二店，快速展店應證了「CP值才是餐飲經營王道」。

〈葡萄蝦．墨魚握壽司〉是用2尾葡萄蝦搭配厚片墨魚，並用柚子胡椒和大葉提味，醋飯中並加了藜麥增添口感。圖／姚舜 〈干貝．海膽握壽司〉是將鮮甜的顆北海道大干貝，橫剖對切成兩片後包捲海膽、現刨檸檬絲、山葵泥和蘿蔔泥。圖／姚舜 用干貝包捲海膽入餡，沒有醋飯的〈干貝．海膽〉，口感柔嫩軟糯、口味甘甜，靠現刨檸檬皮絲增益香氣。圖／姚舜

〈米匠〉的〈黑鮪魚大腹握壽司〉是油脂豐富的O-toro，廚師在魚肉上以刀功畫出細紋再淋上特製醬汁並點綴山葵泥，搭配紅醋飯呈現。圖／姚舜 〈青花魚．安康魚肝握壽司〉也是以層疊的方式將兩種食材與醋飯組合呈現，最後並會以醋味蘿蔔泥和蝦荑蝦提味。圖／姚舜 3.0版的〈金磚〉，是「阿同師」的招牌創作之一，烤丹麥吐司為底，逐層將馬鈴薯泥、安康魚肝、醋味蘿蔔泥與鮭魚卵，以及北海道馬糞海膽等食材堆疊上，雖是「小品」，卻很澎湃。圖／姚舜

開在大直敬業一路的〈米匠〉二店，空間較一店更大器且更有「藝」境，巨型香杉花、竹雕塑，幾何造型燈籠、義大利洞石、茶色鏡牆等，展現非凡氣韻，板前壽司檯則可同時接待最多27位客人用餐，除了食物本身超值，這樣的空間，對比餐價，當然也超值。而為了跟上「食代」潮流，因為「善變」而堪稱「藝創壽司鬼才」的阿同師，如今一心一意想著的是：讓超值更超值！

〈米匠〉二店傳遞的「超值體驗」，是由幾個面向構成：

1.一套餐1200元、15道菜，平均每道80元，且部份菜式的烹調或調味技法，融合歐洲菜餚 元素，較傳統壽司店多了異國風味體驗。

2.套餐中無論是握壽司或小品菜式，皆「用了不只一種主食材」組合、堆疊、串連，其中雙品握壽司等於「一貫雙饗」。

3.套餐中包括握壽司在內，每道菜的因採複合食材構成，不僅形色繽紛澎湃，且「保證一口吃不完」。

4.套餐中15道菜，除湯品和甜點外，每道菜皆用到了海鮮，內容包括了櫻花蝦、鮪魚、海膽、干貝、安康魚肝、白魽、黑鮪、軟絲、花枝、葡萄蝦、墨魚、南非黑鮑魚、鮭魚卵、比目魚、油魚等。

5.挑空的空間大器，裝潢品味不俗。

〈同壽司〉在台北日料餐飲市場是個「獨特的存在」，創辦人「阿同師」洪慶同，雙子座、左撇子，個性天生喜歡創作、討厭一成不變，雖系出日料名店〈七都里〉，但完全沒有以此DNA孤芳自賞，而是靠持續創作累積知名店，並打開了〈同壽司〉和〈同28日式料理〉的市場知名度，將兩家店打造成了名店。

今天，將不同食材組合共構，在日本料理中早已司空見慣、不是什麼新鮮事，以頂級高檔為定位的壽司餐廳，也藉由不同食材組合成握 壽司爭取貴客青睞。殊不知，20多年前，阿同師早就開始透過2種以上食材組合共構，創作出一貫一貫有別傳統的握壽司，堪稱業界「藝創壽司鬼才」。

因「前無古人」，阿同師得以在日料界顧盼自雄，當年他創作發明的握壽司至今都還讓不少食饕念茲在茲。其中著名的經典包括：以鮭魚與酪梨替代海苔包覆的〈巴西卷〉，以炙燒鴨肝配醋飯的〈鴨肝握壽司〉，還有用蘿蔓萵苣生菜裹著大量海膽和鮭魚卵的〈雙壽司〉，都是阿同師的藝創之作。

阿同師會將炸天婦的酥炸麵衣，弄碎了包在壽司中增加口感；他也是最早將牛蒡切絲細絲酥炸，再和蘿蔓搭配作成沙拉再灑上起司粉提味的。傳統日本料理師父沒有人會這樣作，而〈同壽司〉和〈同28〉則以此吸引了一批批政商名流和影視紅星挑剔的味蕾。如今阿同師雖決定主打CP值創〈米匠〉再出發，卻仍維持多種食材複合共構美味的傳統，而沒有自廢武功。

〈葡萄蝦．墨魚握壽司〉是甜糯墨魚鋪排飯上再搭佐兩尾葡萄蝦，醋飯中還加了台灣紅藜增添口感，提味的柚子胡椒和紫蘇葉細絲香氣迷人。〈牛港？？黑鮪魚握壽司〉也是「一貫雙饗」的握壽司，又稱「白魽」的牛港？肉質脆滑、口感彈韌，搭配入口即化、脂肪豐富的黑鮪魚，兩者互補幫襯。

已進化至3.0版的〈金磚〉是阿同師的招牌創作，他用烤過的丹麥吐司為載體，逐層堆疊馬鈴薯泥、安康魚肝、醋味蘿蔔泥，以及北海道馬糞海膽，味道與口感皆因食材豐富而更有層次。〈比目魚？松露起司握壽司〉將歐洲食材融入了日本傳統壽司中，現刨大量松露起司如雪白般飄落，落在炙燒出油脂香氣的比目魚肉鰭邊肉上，除視覺繽紛華麗，起司遇熱、入口輕盈欲化，傳遞獨特風味組合體驗。而以多元食材組合共構握壽司，耐人尋味之處、莫此為甚。

此小品是以將馬鈴薯泥、安康魚肝、醋味蘿蔔泥與北海道馬糞海膽等食材堆疊 共構，並以最中餅盛著搭配呈現。圖／姚舜 〈鯖魚．土佐醋凍．低溫凝凍蛋黃〉是以土佐醋晶凍為鯖魚生魚片提味，並用零下50度低溫凝凍熟化的蛋黃和蓴菜增加滑潤口感。圖／姚舜 〈南非黑鮑握壽司〉是將個頭壯碩南非黑鮑，滷煮浸泡入味後切成鮑片，覆蓋在紅醋飯上呈現，鮑魚肉質彈嫩細滑。圖／姚舜

〈比目魚松露起司握壽司〉是在炙燒比目魚鰭邊肉握壽司上，現刨松露起司，是非常獨特且速配的創意組合。圖／姚舜 被如雪花般的松露起司覆蓋的〈比目魚松露起司握壽司〉，炙燒比目魚鰭邊肉和現刨松露起司皆入口欲化，且交融出另一種風味。圖／姚舜 〈米匠〉Omakase套餐中的〈油魚柚庵燒〉，是將油脂豐富的油魚以柚子汁、醬油浸泡後燒烤，搭配醋味蘿蔔泥呈現。圖／姚舜 〈米匠〉的Omakase套餐中的茶碗蒸也強調「多元融合」，除用栗子南瓜熬雞湯為蒸蛋增艷，並以先用紅豆滷煮再炙烤的章魚腳增加口感變化。圖／姚舜

〈米匠〉的Omakase套餐甜點〈手打蕨餅〉非常道地，除灑上熟香黃豆粉外，並以自煉黑糖蜜提味。圖／姚舜 〈米匠〉Omakase套餐中的每道小品或每貫握壽司，都標榜用「不只一種優質食材」合組共構，藉此傳遞超值用餐體驗。圖／姚舜 繼台北中山北路後，〈米匠〉又插旗豪宅林立的大直開二店，板前區最多可接待25人用餐。圖／姚舜 「藝創壽司鬼才」洪慶同（左）率廚藝團隊進軍台北大直開〈米匠〉二店。圖／姚舜

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