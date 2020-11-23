讓超值更超值！「米匠」大直店壽司道道雙饗
一套Omakase菜單，內容有小品、握壽司、蒸蛋、烤物，以及湯品和甜點等，全部菜式加總共15道，只要價1200元，〈同壽司〉創辦人「阿同師」洪慶同洞察到台灣日料開始朝M型兩極化發展後，決定跟著主流走於去（2019)年新創〈米匠〉新品牌，並在台北中山北路開出首店，成功以超高CP值受到市場歡迎並快速竄紅，如今又在豪宅林立的台北大直美麗華商圈開出〈米匠〉二店，快速展店應證了「CP值才是餐飲經營王道」。
開在大直敬業一路的〈米匠〉二店，空間較一店更大器且更有「藝」境，巨型香杉花、竹雕塑，幾何造型燈籠、義大利洞石、茶色鏡牆等，展現非凡氣韻，板前壽司檯則可同時接待最多27位客人用餐，除了食物本身超值，這樣的空間，對比餐價，當然也超值。而為了跟上「食代」潮流，因為「善變」而堪稱「藝創壽司鬼才」的阿同師，如今一心一意想著的是：讓超值更超值！
〈米匠〉二店傳遞的「超值體驗」，是由幾個面向構成：
1.一套餐1200元、15道菜，平均每道80元，且部份菜式的烹調或調味技法，融合歐洲菜餚 元素，較傳統壽司店多了異國風味體驗。
2.套餐中無論是握壽司或小品菜式，皆「用了不只一種主食材」組合、堆疊、串連，其中雙品握壽司等於「一貫雙饗」。
3.套餐中包括握壽司在內，每道菜的因採複合食材構成，不僅形色繽紛澎湃，且「保證一口吃不完」。
4.套餐中15道菜，除湯品和甜點外，每道菜皆用到了海鮮，內容包括了櫻花蝦、鮪魚、海膽、干貝、安康魚肝、白魽、黑鮪、軟絲、花枝、葡萄蝦、墨魚、南非黑鮑魚、鮭魚卵、比目魚、油魚等。
5.挑空的空間大器，裝潢品味不俗。
〈同壽司〉在台北日料餐飲市場是個「獨特的存在」，創辦人「阿同師」洪慶同，雙子座、左撇子，個性天生喜歡創作、討厭一成不變，雖系出日料名店〈七都里〉，但完全沒有以此DNA孤芳自賞，而是靠持續創作累積知名店，並打開了〈同壽司〉和〈同28日式料理〉的市場知名度，將兩家店打造成了名店。
今天，將不同食材組合共構，在日本料理中早已司空見慣、不是什麼新鮮事，以頂級高檔為定位的壽司餐廳，也藉由不同食材組合成握 壽司爭取貴客青睞。殊不知，20多年前，阿同師早就開始透過2種以上食材組合共構，創作出一貫一貫有別傳統的握壽司，堪稱業界「藝創壽司鬼才」。
因「前無古人」，阿同師得以在日料界顧盼自雄，當年他創作發明的握壽司至今都還讓不少食饕念茲在茲。其中著名的經典包括：以鮭魚與酪梨替代海苔包覆的〈巴西卷〉，以炙燒鴨肝配醋飯的〈鴨肝握壽司〉，還有用蘿蔓萵苣生菜裹著大量海膽和鮭魚卵的〈雙壽司〉，都是阿同師的藝創之作。
阿同師會將炸天婦的酥炸麵衣，弄碎了包在壽司中增加口感；他也是最早將牛蒡切絲細絲酥炸，再和蘿蔓搭配作成沙拉再灑上起司粉提味的。傳統日本料理師父沒有人會這樣作，而〈同壽司〉和〈同28〉則以此吸引了一批批政商名流和影視紅星挑剔的味蕾。如今阿同師雖決定主打CP值創〈米匠〉再出發，卻仍維持多種食材複合共構美味的傳統，而沒有自廢武功。
〈葡萄蝦．墨魚握壽司〉是甜糯墨魚鋪排飯上再搭佐兩尾葡萄蝦，醋飯中還加了台灣紅藜增添口感，提味的柚子胡椒和紫蘇葉細絲香氣迷人。〈牛港？？黑鮪魚握壽司〉也是「一貫雙饗」的握壽司，又稱「白魽」的牛港？肉質脆滑、口感彈韌，搭配入口即化、脂肪豐富的黑鮪魚，兩者互補幫襯。
已進化至3.0版的〈金磚〉是阿同師的招牌創作，他用烤過的丹麥吐司為載體，逐層堆疊馬鈴薯泥、安康魚肝、醋味蘿蔔泥，以及北海道馬糞海膽，味道與口感皆因食材豐富而更有層次。〈比目魚？松露起司握壽司〉將歐洲食材融入了日本傳統壽司中，現刨大量松露起司如雪白般飄落，落在炙燒出油脂香氣的比目魚肉鰭邊肉上，除視覺繽紛華麗，起司遇熱、入口輕盈欲化，傳遞獨特風味組合體驗。而以多元食材組合共構握壽司，耐人尋味之處、莫此為甚。
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