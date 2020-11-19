波爾多新風貌平價親民 酒評家James Suckling推薦3款葡萄酒

由左至右分別為紅酒Chateau Le Rey Castillon Les Argileuses、白酒Blanc Sec de Suduiraut、粉紅酒Le Rose de Giscours，其中紅酒的莊主是香港人，釀造方式也是少見的陶罐釀造，是相當古老的技法。圖／香港旅遊局提供

葡萄酒界鮮有人不知James Suckling，他從新聞記者一頭栽進葡萄酒世界，發表對酒的想法與評鑑已超過20年，可說是葡萄酒界重量級權威。香港旅遊局力邀James Suckling參與「香港美酒佳餚巡禮」，並於線上與媒體、民眾分享他全新概念「波爾多新風貌」（New Wave Bordeaux）。

何謂波爾多新風貌？James Suckling這樣解釋：「波爾多地區葡萄酒面貌千變萬化，我個人最喜歡的產區之一也是波爾多。但波爾多從以前就容易給人價格高昂、不好親近的錯覺，因此在這次的大會上，我精選3支價格平實的波爾多佳釀，讓品飲者能毫無壓力的親近波爾多風味。」

無需等待陳年 開瓶即可品飲

James Suckling選了白酒Le Blacn Sec de Suduiraut Bordeaux Blanc 2019、粉紅酒Chateau Giscours Bordeaux Le Rose de Giscours 2019、紅酒Chateau Le Rey Castillon Cotes de Bordeaux Les Argileuses 2019，3款作品網路零售價均不超過20美元，算是相當物美價廉。而獲選的理由是因為James Suckling一方面相當看好產地的風土條件，值得注意的是，3款作品均無需等待陳年，開瓶即可享用，這對法國波爾多有迷思的消費者來說，應會視為一大福音。

而這3款酒於「香港美酒佳餚巡禮」中的「網上大師班」亦有販售，一次購買還有機會於21日下午14：00至14：30與James Suckling共同暢談波爾多新風貌的故事。中國時報 黃唯淯

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