梁幼祥懂吃吃懂》老爹張應來 手做牛尾湯腴而不膩

「美食家」不僅是要有錢、捨得花錢！從愛吃、懂吃…還要能會做…在台北人稱「老爹」的張應來。絕對配得上這真正的「美食家」的稱號！

你去台北任何餐廳、絕對喝不到我這麼好喝的牛尾湯」！他飄逸修長的身軀，發出洪鐘的自信，深愛她的夫人總能在他發表「演說」時，投予肯定的眼神與微笑！的確，一碗牛尾湯要燉的湯清色潤、腴而不膩，牛尾骨肉的膠質滑潤適口；必是湯品難得中的難得啦。

中國菜，我算是吃遍大江南北了，還真沒在什麼地方吃過他親自調製的「河南卷卷」「鼎珍涼粉條」；問他除了喜歡自己做的菜之外，比較喜歡哪兒的口味，他二話不說的回答「廣東菜」。

「脆皮雞」關鍵有撇步

廣東菜你要掂他廚師的分量，就點「脆皮雞」，我小時候吃過傅培梅親自做的「當紅炸子雞」其實就是脆皮雞，真是好吃！但她曾私下說，教她的師傅似乎有什麼隱瞞…三十多年了，雖然她已仙逝，但我總想釐清這關鍵。

雞的品種當然是一回事，但真正的皮脆、得靠兩次以上麥芽糖和醋汁先淋澆、後風乾的手法。傅培梅當時被教的是用白醋，我後來才發現其實廣東師傅用的是紅米醋，這紅米醋不僅能讓雞皮容易風乾，更能讓雞皮去脂後色澤紅亮；最後再用熱油去澆淋，淋炸出金黃焦香，皮薄如蟬翼…鼎珍坊的脆皮雞能這麼好吃，答案是請來了當年台灣最夯的「新同樂」馮阿勝大師傅。

吞舌菜能素雅藏韻。圖／梁幼祥提供 味甜爽口的開陽白菜。圖／梁幼祥提供

「開陽白菜」入味鮮美

而我對老爹自己做的菜色中，最喜歡的是看似簡單卻烹來不易的「吞舌菜」和「開陽白菜」。「吞舌菜」這看來簡單輕素、用毛豆、筍片、香菇、素雞及木耳，不用味精高湯卻能素雅藏韻，號稱好吃的可以把舌都吞了，我帶去的朋友，沒有一位懷疑這菜名的誇張。

許多人對開陽白菜的印象不過就是一道在菜單裏再簡單不過的青菜？殊不知，美食的最高境界，就是能把出身樸實無華的食材，調教的「味能雲飄」「似仙妙舞」…把青澀小白菜和蝦米開陽，調制出入味鮮美的能耐，能當如此，這就是張應來。

鼎珍坊這裡的廚師是求來的，食材是講究的，工序是麻煩的，味道被稱讚的，館子價格就算稍微高一點點；其實是～值得的。

(文／ 梁幼祥 中國時報 尋香評味)