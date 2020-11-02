不是一般鐵板燒！〈初魚 鐵板料亭〉割烹精神

1500元的套餐，不僅以嘗到日本熊本A5和牛、鱈場蟹、喜知次魚、加拿大鴨肝、龍蝦，以及廣島牡蠣，還可以吃到用法式大泡芙當「載體」的和牛漢堡，甚至味噌湯內都有龍蝦肉…。這樣的價位與內容，不只「CP值很高」，而是「超值到爆」。

知味識途的資深食家饕客知道，這是初魚日料連鎖體系的「標配」，也是初魚快速發功連鎖的「制勝方程式」。這樣的「配方」，並引來市場同業有樣學樣地師法、學習與跟進，掀起日料餐飲市場的CP值食尚。

看好後疫情時代，國內外食餐飲市場持續升溫，國門不開、愈來愈多無法出國大吃大喝的人轉而在國內尋找有主題特色的餐廳消費；同時，為拉大與市場同業區隔，繼〈初魚． 鮨〉與〈初魚 鐵板燒〉之後，初魚日料連鎖體系再創全新品牌〈初魚 鐵板料亭〉，並走出百貨商場尋找住、商重疊的社區拓點展店，開在台北小巨蛋商圈、緊鄰敦化國小的〈初魚 鐵板料亭〉首家門店，即自11月起正式營運，新品牌希望藉著「比超值更超值」的特色賣點，以初魚利基優勢擺脫市場同業競爭「尾隨」。

「融入更多割烹精神」，初魚日料連鎖創辦人「小朱師父」朱霆理解釋〈初魚 鐵板料亭〉與〈初魚 鐵板燒〉的差別點。他說，〈初魚 鐵板料亭〉進入社區開街邊店，延續初魚體系「小而美、小而精」的品牌風格，且更有利營造時下餐飲業流行的「私廚」風格，加入「割烹」元素，則不僅可以讓初魚優勢極大化，也有助提升客人在板前的用餐體驗，達到市場區隔目的。

〈初魚 鐵板料亭〉Omakase套餐中的〈蒸鱈場蟹〉，是在鐵板檯上將蟹肉清蒸後，以日式三杯醋和清酒漬鮭魚卵提味，並搭配野菇增加口感。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店的鐵板香煎喜之次魚，肉厚且柔、脂香四溢，呈盤時會再搭配鐵板煎日本茄子。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店的〈香煎熊本A5和牛肋眼〉呈盤時搭配的蒜頭，先泡水降低辛辣味再在鐵板上輕炒，並用了玫瑰鹽、七味粉和黑胡椒提味，入口有馬鈴薯的口感。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店套餐中可以嘗到鐵板香煎的日本熊本A5級和牛肋眼。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉的鐵板龍蝦是與在鐵板上煎熟的絲瓜搭配，並用龍蝦海膽醬提味。圖／姚舜 有別坊間傳統鐵板燒，〈初魚 鐵板料亭〉敦北店標榜套餐菜式融入了日本割烹料理精神，如前菜〈水雲醋〉常見於日本會席料理。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉所用餐具器皿全都是日本採購進口，盛裝菜餚後，形色與美味相得益彰。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店套餐中的〈和牛漢堡〉，是用放大版的法式泡芙夾著和牛漢堡排與滑嫩炒蛋作餡，風味與口感都讓人驚艷。圖／姚舜

割烹是日本料理的一種業態，割，提刀功，是指用刀切割，體現在菜餚上指的多是生魚片之類的冷食；烹，指烹調料理，也就是熱食。初魚是從日本料理起家，將割烹精神導入鐵板燒中自是駕輕就熟，並為客人創造更多食趣。

初魚日料連鎖體系以街邊小店起家，從2015年開設第一家8坪小店迄今，旗下已有〈初魚 鮨〉、〈初魚 鐵板燒〉與〈初魚屋台〉等品牌，靠著「敢給」在市場建立「高CP值」的口碑形象，所以即便今年上半新冠肺炎疫情來襲，初魚日料連鎖體系旗下每家店、每種業態，都猶能持盈保泰、未受太大影響。如今新開的〈初魚 鐵板料亭〉是第4個品牌、第9家店。

開在台北市敦化北路小巨蛋商圈、台安醫院對面社區巷弄內的〈初魚 鐵板料理〉，風格氣韻像極了私廚，26坪的現代和風裝潢的空間內只有2間包廂，2包廂內各一張鐵板檯，一個餐期只能接待20位客人在板前用餐。事實上，這一直都是「初魚風格」，店小、座位少，客人需求比較容易被照顧到，廚師在板前與客人互動的氛圍也熱絡。

「餐具就花了超過65萬元」，小朱師父拿出採購單給我看，他說，〈初魚 鐵板料亭〉為了優化並升級客人體驗，導入了更多日本料理的元素，除了硬體裝潢設計與烹調菜餚的廚功廚技外，連餐具器皿都全部從日本進口，所以單是探購供40人用的餐具就花了65萬元。換言之，在此新餐廳用餐，每套餐每位客人使用的餐具就相當於1萬5千元了。

〈初魚 鐵板料亭〉敦北店烹製廣島牡蠣，是將口感富彈性並有濃厚海味的廣島生牡蠣，裹上日本細緻麵粉後香煎，再與其它食材搭配呈現。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店的〈和牛牛筋炒飯〉，除大塊和牛牛筋嫩中帶Q彈嚼感，並用了日式甜醬油和清醬油增益炒飯風味。圖／姚舜 〈初魚〉餐飲連鎖體系有自己的甜點師父，〈初魚 鐵板料亭〉套餐的餐後甜點變化豐富，圖為〈黑醋栗起司蛋糕〉。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店的〈磯煮鮑魚／章魚〉，以柴魚高湯以慢火炆煮，時間火候掌握精準，既入味又不失口感。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉的〈味噌湯〉，除了用大量魚骨與蝦頭，熬煮時還下了蔬菜和龍蝦肉，風味醇厚。圖／姚舜

煎熟的廣島牡蠣是與海苔和芽蔥搭配呈盤，使口感與風味更富層次。圖／姚舜

在導入更多日本割烹料理精神後，〈初魚 鐵板料亭〉確實「比超值更超值」了。如套餐前菜〈水雲醋〉就是將日料的「前付」導入菜單設計，除有又稱「海蘊」的水雲，還另外加了蓴菜和山藥增加潤滑口感。磯煮是日本一種煮海鮮的方法，意思是用醬汁及昆布慢火去炆，〈初魚 鐵板料亭〉用此手法分別料理鮑魚和章魚，再共陳於一盤，一般鐵板燒不會這樣出菜。

〈蒸鱈場蟹〉是在鐵板檯上將蟹肉清蒸後，以日式三杯醋和清酒漬鮭魚卵提味，並搭配野菇增加口感。〈鐵板香煎喜之次魚〉的魚肉肉厚且柔、脂香四溢，呈盤時會再搭配鐵板煎日本茄子。〈鐵板龍蝦〉是與在鐵板上煎熟的絲瓜搭配，配色雅緻搶眼，並用龍蝦海膽醬提味。

〈和牛牛筋炒飯〉，除大塊和牛牛筋嫩中帶Q彈嚼感，並用了日式甜醬油和清醬油增益炒飯風味，風味自是再上層樓。〈和牛漢堡〉是用放大版的法式泡芙夾著和牛漢堡排與滑嫩炒蛋作餡，風味與口感都讓人驚艷。

一套餐、1500元、12道菜，〈初魚 鐵板料亭〉敦北店挾採集體採購議價能力，以及詮釋演繹日本料理的優勢，讓客人吃好吃巧兼吃飽，如是的私廚鐵板料理體驗，再度墊高了鐵板燒市場的競爭門檻，也設下了不易超越的「初魚障礙」。

開在台北小巨蛋商圈的〈初魚 鐵板料亭〉敦北店，開在傳統社區公寓中，有一股「私廚」氣韻。圖／姚舜

〈初魚 鐵板料亭〉敦北店承襲初魚品牌堅持的「座位不必多，才能傳遞板前細膩服務」的精神，只有兩間包廂、2個鐵板檯，每個餐期只服務20位客人。圖／姚舜 〈初魚 鐵板料亭〉敦北店的裝潢陳設，帶有濃厚的現代和風氣韻。圖／姚舜

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