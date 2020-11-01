梁幼祥懂吃吃懂》四神湯 藥膳變身美味小吃

木柵阿卿嫂麵線湯鮮腸嫩暖心又開胃

有時候嘴饞，又不想吃太飽，如果能來碗羹湯，那種簡單舒暢、暖心又暖胃的舒服…想來都過癮！咱們台灣真的很神，許多湯湯水水的玩意兒隨處可見，隨便點名一下就一堆，魷魚羹、花枝羹、魚土魠魚羹、魚丸湯、貢丸湯、豬血湯、台南牛肉湯…數不完的羹湯之外，最神的是我們有碗東西叫～「四神湯」！

台灣早年許多靠海為生的百姓，餐風露宿、緊張刻苦的討海日子、多患有脾胃積弱之疾，過去嘉義中央市場有個賣中藥的益元堂，專供四臣湯藥膳此疾，而太多客人嫌燉湯麻煩，於是這藥行的媳婦就在店門口、用蓮子、芡實、淮山、茯苓四味和著豬大骨，小腸、豬肚，每天燉煮一大鍋，讓來往的客人，一碗一碗方便的喝，這四臣湯的生意一下做開了起來。

豬肚腸連睪丸也食補

可惜1964年的白河大地震，引發大火，把四臣湯的源起之店益元堂，一把大火給燒了，接著大夥學著開店，做招牌的時候，這台語發音四臣、四神不分，也沒人計較，四神也好叫好聽，四臣自然就被遺忘甚至淘汰啦。

20年前萬華夜市口上有位阿婆賣四神湯、那攤鍋裡、小腸、粉腸、豬肚、小肚…花樣真多、有味圓球形的「小肚」脆滑不韌、爽口滋香好吃，待我吃完，問阿婆這小肚是豬的哪個部位啊？阿婆不屑的看都不看我，嚷著說「腩帕哪（豬睪丸）」，我捂著鼻子、迅速離開，最近再前往，見不著阿婆也見不著腩帕了。