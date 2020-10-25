飯店秋蟹宴 鮮甜旬味饗饕客

台北福華大飯店今秋選擇以台灣桌宴常見的螃蟹品種「紅蟳」為主題，由館內3大餐廳「江南春」、「珍珠坊」及「蓬萊邨」分別打造江浙、粵式、台式作法的「品蟳宴」，即日起至11月30日以單點方式開賣，每道980元起+10%。江浙料理餐廳「江南春」推出的「酒燒麻油烹紅蟳麵線」主打溫潤滋補，先用北港黑芝麻油小火慢煸老薑，把老薑香氣和辣度煸出再倒入米酒慢悶，接著將紅蟳下砂鍋，讓屬溫、熱性的薑平衡了些螃蟹的寒性，搭配手作麵線及切片油炸紅蔥頭，完成了這道香氣四溢的美味料理。

粵菜港點餐廳 「珍珠坊」帶來「蔥薑紅蟳粉絲煲」及「麻油紅蟳米線」2款紅蟳料理，特別推薦的「蔥薑紅蟳粉絲煲」也加入溫、熱性的蔥薑蒜等辛香料來中和蟹的寒性，使用的蔥薑蒜更經精心篩選，蔥只選用口感更軟香的蔥白、使用中薑和生蒜末，煲內燜燒時，不用再加調味就很夠味，吸滿精華湯汁的粉絲更是有益養氣。台菜餐廳「蓬萊邨」則有可做麻油或白片的手路菜「芙蓉上紅蟳」及宴客必備的「紅蟳米糕」。