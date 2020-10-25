飯店秋蟹宴 鮮甜旬味饗饕客
在秋季，老饕最期待的莫過於品嘗蟹膏正豐腴、肉質正鮮嫩的秋蟹，各大飯店餐廳的主廚們也摩拳擦掌準備上菜，紛紛選用不同品種並各有迷人風味的螃蟹，以擅長的手法加以烹調，精心獻上秋天必嘗的鮮甜蟹宴。
福華 華麗紅蟳料理
台北福華大飯店今秋選擇以台灣桌宴常見的螃蟹品種「紅蟳」為主題，由館內3大餐廳「江南春」、「珍珠坊」及「蓬萊邨」分別打造江浙、粵式、台式作法的「品蟳宴」，即日起至11月30日以單點方式開賣，每道980元起+10%。江浙料理餐廳「江南春」推出的「酒燒麻油烹紅蟳麵線」主打溫潤滋補，先用北港黑芝麻油小火慢煸老薑，把老薑香氣和辣度煸出再倒入米酒慢悶，接著將紅蟳下砂鍋，讓屬溫、熱性的薑平衡了些螃蟹的寒性，搭配手作麵線及切片油炸紅蔥頭，完成了這道香氣四溢的美味料理。
粵菜港點餐廳 「珍珠坊」帶來「蔥薑紅蟳粉絲煲」及「麻油紅蟳米線」2款紅蟳料理，特別推薦的「蔥薑紅蟳粉絲煲」也加入溫、熱性的蔥薑蒜等辛香料來中和蟹的寒性，使用的蔥薑蒜更經精心篩選，蔥只選用口感更軟香的蔥白、使用中薑和生蒜末，煲內燜燒時，不用再加調味就很夠味，吸滿精華湯汁的粉絲更是有益養氣。台菜餐廳「蓬萊邨」則有可做麻油或白片的手路菜「芙蓉上紅蟳」及宴客必備的「紅蟳米糕」。
君品 大閘蟹盛宴
君品酒店的「雲軒西餐廳」以令許多老饕食指大動的大閘蟹為主軸，推出堪稱全台5星級飯店CP值最高的「大閘蟹盛宴」，在10月26日至12月15日期間限定，共分為3種時段讓賓客大啖來自苗栗新鮮的大閘蟹及餐廳沙拉吧吃到飽，包含每天午、晚餐時段均一價，每位1780元+10%就可品嘗5隻現點現蒸的大閘蟹，周六、日更特地為了搭配大閘蟹活動而加開下午茶時段供應沙拉吧，每位1480元+10%能享用4隻大閘蟹。
3種時段的「大閘蟹盛宴」都能暢快吃的沙拉吧有逾20種新鮮有機蔬菜、當令現流海鮮、日式料理、莫凡彼冰淇淋與各式精緻甜點、果汁。若不想搭配沙拉吧，只想吃更多大閘蟹，在午餐及晚餐時段於餐廳點購任一主餐，每位也能用1500元+10%的加購價，暢快享用6隻蟹黃肥美的大閘蟹。
晶華 鱈場蟹做主角
台北晶華酒店選以擁「蟹中之王」美稱的鱈場蟹做主角，在10月22日起至12月31日於「晶華軒」推出「極品鱈場蟹三吃套餐」，不僅可一次大啖肉質飽滿的「花雕玉液蒸蟹柳」、「油鹽蟹身」及「鱈場蟹西施泡飯」3款主菜，同時還附上匯集招牌蜜汁叉燒、明爐港式燒鴨、涼拌木耳、黃金炸魚皮、蜂巢炸芋角等料理的「粵式小滿漢」作為前菜，以及松茸花膠燉雞湯、4款港式配菜，餐後還有品蟹後必嘗的「老薑番薯糖水」及每日現做的「乾清棗皇糕」，整套吃下來絕對讓饕客大飽口福。
3款鱈場蟹主菜皆以香港老味道為主軸，分別用清蒸、酥炸、湯煮3種方式料理，包含以蒸籠清蒸出鮮美蟹高湯、蟹肉擁有30年陳年花雕酒香的「花雕玉液蒸蟹柳」，油炸到外酥內軟的「油鹽蟹身」，還有餐廳最出名的招牌菜「鱈場蟹西施泡飯」。「極品鱈場蟹三吃套餐」可供6人以上點用，每位2800元起+10%。
喜來登 鮮蟹蟳宴澎派
台北喜來登大飯店則是以豐富秋蟹品種打造「蟹詠．賦月」鮮蟹蟳宴，網羅帝王蟹、三點蟹、花蟹、沙公、沙母、紅蟳等新鮮現撈螃蟹，即日起至11月1日於館內米其林餐盤推薦餐廳「辰園」及泰式餐廳「SUKHOTHAI」推出不同滋味的秋蟹美饌。
「辰園」以粵式手法烹製出4款美味秋蟹，包含清甜肥美的「清蒸花蟹」、辛香誘人的「XO醬螃蟹粉絲煲」、香脆飽滿的「避風塘三點蟹」、濃郁滑順的「蟹黃豆腐煲」等，每道1080元起+10%；「Sukhothai」則有酸香開胃的「涼拌香茅酸辣螃蟹」及南洋風情的「鳳梨紅咖哩螃蟹」，2道菜色都可隨喜好選擇以沙公、沙母或紅蟳來料理，每兩150元+10%。
和逸 5種烹調任選
才在8月盛大開幕的COZZI Blu和逸飯店桃園館也搶攻秋蟹商機，館內川楊料理餐廳「逸薈軒Yi Hui Xuan」即日起至10月31日推出秋蟹饗宴，每日使用新鮮直送飯店的活體紅蟳、花蟹2種螃蟹，並提供清蒸、紹興鹽焗、鮮味粉絲煲、干鍋麻辣、乾椒香酥等5種烹調方式讓饕客選擇；紅蟳每隻約13至14兩、1950元，花蟹每隻約10至11兩、1750元，需3天前預訂。
(中國時報 何書青 )