義大利頂級奢華 白松露年終饗宴

三二行館 妝點本土新鮮海產

入秋後讓老饕引頸期盼的白松露正式抵台，首批500多公克珍饈在三二行館一開賣已被預定一空。今年，三二行館每周從義大利阿爾巴原產地，挑選全世界最高級白松露空運來台，但因新冠肺炎疫情肆虐，飛機航班大亂甚至取消，連帶影響白松露入台的時間，讓今年的白松露季增添許多無法掌握的變數。

三二行館過去在每年10月中至12月中的2個月白松露季，平均能賣出約8公斤的白松露，以每公斤50萬的賣價計算，等於2個月就賣出逾400萬元的白松露，一直保持著全台賣出最多白松露紀錄的餐廳。主廚陳溫仁（Jimmy）是台灣少數可拿到義大利最頂級白松露的人，有如拳頭大小的白松露在他的巧手下變化出一道道頂級美食。

交融東西方滋味

白松露味道濃烈細緻，不適合滋味過重的食材，要能配得起白松露的典雅香味，又不能搶其鋒芒，實在是一種烹調的藝術。Jimmy主廚今年特別尋找台灣本土在地食材進行搭配，尤其下功夫在味道纖細的海鮮，例如台東野生活龍蝦、萬里蟹等，將寶島台灣的海鮮刨上一片片義大利頂級白松露，讓東、西方的滋味完美交融。

Jimmy在宜蘭長大，當地人購買新鮮漁獲的最佳場所就是大溪漁港，因鄰近龜山島，皆現撈龜山島海域的新鮮海產。「大溪鮮魚佐精萃海藻」使用上等鮮魚，搭配的醬汁則為濃縮萃取的海藻製成，鮮味十足。刨下的白松露覆蓋其上，深邃濃郁的獨特芬芳，搭配海鮮鮮美滋味，清爽不膩滑順細緻。

台東野生龍蝦搭配鮮魚，享受不一樣的口感。圖／三二行館提供 白松露名列世界三大頂級奢華食材，每年秋天上市。圖／三二行館提供 燉飯是Jimmy師傅拿手絕活，搭配萬里蟹，刨下白松露，風味一絕。圖／三二行館提供

主廚將義大利原米以雞高湯燉煮，讓米粒吸飽雞湯原汁，更結合台灣小吃「紅蟳米糕」，製作成西式米糕放入套餐中，像燉飯般保留了米心及Q度，創造東西融合的全新滋味。主廚選用萬里的花蟹來替代紅蟳，吃起來蟹膏與蟹黃濃郁，肉質較為細緻，西式的花蟹米糕搭配現刨白松露，混合著萬里蟹的鮮香，讓人迷醉。

現撈隨釣優質海鮮

Jimmy選用的龍蝦是台東的野生青龍蝦，青綠色外殼較薄且蝦肉飽滿，以低溫烹調後再香煎，吃來滑嫩鮮香。另外搭配澎湖每日現撈，隨釣隨出最新鮮的鮮魚，最優質的海鮮，和最頂級的白松露，架構奢華美食盛宴。

三二行館「奇幻白松露。三二飄香」頂級饗宴，每套1萬2800元，現刨4道新鮮白松露；另可選擇6800元套餐，現刨2道新鮮白松露，皆另加水資及一成服務費，每日限量推出。更多詳細資訊或訂位，洽三二行館訂位專線：(02)6611-8888；或官網 www.villa32.com 查詢。

(中國時報 黃采薇)

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