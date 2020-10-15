夠浮誇！晶華「拉麵系甜點」超給「栗」

不只是浮誇，而是超級浮誇！為了在「食欲之秋」讓栗子控或甜點控大快朵頤，台北晶華酒店設計並訂製了甜點專用的「拉麵擠花機」，以金屬製造、外觀有點像榨汁機的擠花機取代裝飾甜點蛋糕的擠花袋，並利用這台擠花機擠出栗子泥，除用來裝飾甜點並以栗子的甜香與鬆綿口感，增加甜點的口感與風味。由擠花機擠出的栗子泥宛如瀑布般流洩，形狀像極了日本拉麵，加上黃金板栗的顏色呼應了秋天的意象，晶華酒店決定將此一系列以栗子泥為主角的秋日甜點稱為「黃金栗子拉麵系甜點」。

沒有栗子，秋天就不像秋天了，晶華酒店為讓栗子控吃得過癮，特別訂製了「拉麵擠花器」，讓栗子泥如瀑布般流洩在糕點上，非常吸引人。圖／姚舜 台北晶華酒店將自10月22日起推出「黃金栗子拉麵系甜點」，客人可在酒店一樓中庭azie和內用，也可在Regent Gift Shop購買外帶。圖／姚舜

台北晶華酒店為「黃金栗子拉麵系甜點」準備的外帶杯，造型有點像「叭噗」，線條流暢時尚。圖／姚舜 台北晶華酒店為「黃金栗子拉麵系甜點」，栗子泥是採用台灣嘉義縣中埔鄉的黃金板栗製作，口感、香氣與甜度完全不輸進口栗子。圖／姚舜 栗子是「秋果之王」，而嘉義縣中埔鄉的黃金板栗，體積大顆又飽滿，且甜度高，晶華酒店點心主廚用來作栗子泥。圖／姚舜 晶華酒店推出的〈蘋果栗子拉麵奶酥〉，是在Apple crumble蘋果奶酥上先放了香草冰淇淋，再用拉麵擠花器擠出大量栗子泥置頂。圖／姚舜 晶華酒店「黃金栗子拉麵系甜點」，以宛如拉麵般的栗子泥傳遞「食慾之秋」。圖／姚舜 用拉麵擠花器在不同尺寸的〈Flan Tart芙蘭塔〉上舖上栗子泥，塔皮、香草卡士達內餡，以及甜香栗子泥交織迷人口感與風味。圖／姚舜

晶華點心房主廚李冠儒設計的「黃金栗子拉麵系甜點」，主要是以栗子泥搭配不同口味和尺寸的〈莓果聖代〉、〈Apple crumble蘋果奶酥〉，以及〈Flan Tart芙蘭塔〉，預計自10月22日起至11月30日於酒店一樓中庭〈azie〉餐廳和〈Regent Gift Shop〉供內用或外賣，客人內用時由服務人員在桌邊以擠花機現擠，見證栗子泥汩汩流出的「情景」，過程充滿了「儀式感」，除滿足現代人「相機食先」的食尚，眼見「爆量」的栗子泥覆蓋在甜點上，更讓食客食慾大噴發，實在有夠「給栗」！

秋天是吃栗子的季節，在栗子控眼中，少了栗子的秋天，就不能算秋天啦。而口感鬆軟，帶著獨特的香甜味的栗子，除了可當零嘴吃食，也可以烹調入饌，舉凡〈栗子燒雞〉、〈栗子炊飯〉都是很經典的菜餚，中華料理中栗子更可熬雞湯、配粉蒸肉，應用範圍很廣泛。而西餐中，栗子最常主用來製作糕點，其中最具代表性、記憶度最高的則是〈蒙布朗〉栗子蛋糕（Mont Blanc）了。

〈蒙布朗〉栗子蛋糕是以歐洲阿爾卑斯山系著名的「白朗峰」為名，蛋糕體上褐色香甜栗子泥，是呼應白朗峰秋冬樹木枯萎的意象。有時，甜點師傅會再灑點糖霜粉，或另外搭配杏仁白餅，藉此隱喻冬雪。

傳統〈蒙布朗〉最上層的栗子泥其實就有點像「麵條」，甜點師傅用擠花袋將栗子泥擠在海綿蛋糕體上，透過靈巧的擠花技巧，這些栗子泥也會有不同的形狀與樣態。其後，愈來愈多的甜點師父以〈蒙布朗〉為本，研發設計出各式栗子泥蛋糕或是其它系列商品。例如日本知名甜點品牌PABLO的〈澀皮栗藍莓蒙布朗起司塔〉，FLIPPERS 則有〈栗子蒙布朗舒芙蕾鬆餅〉，「紐約早餐女王」Sarabeths在日本的門市則有〈栗子蒙布朗法式吐司〉。

就是因為洞見以栗子為主角的糕點市場胃納龐大，晶華酒店廚藝團隊請了專業廠家設計了擠花器。此全台獨一無二的「拉麵擠花機」擠出栗子泥的原理其實和生產新鮮義大利麵的製麵機，或是製作壴拿棒的機器類似，廚師將結塊狀的栗子泥放入機器中，以手工加壓，透過洞眼擠出如麵條狀的栗子泥，因為洞孔多，同時擠下時畫面搶眼吸睛，看到壯觀澎湃的栗子泥噴流而下，甜點控或栗子控，不心動能難。

坊間甜點店製作〈蒙布朗〉時，多會標榜使用法國或日本進口栗子來製作栗子泥，理由是「外國栗子比較甜」。不過晶華點心房主廚李冠儒表示，「別小看了台灣栗子」。

晶華酒店即將推出的「黃金栗子拉麵系甜點」所用的的栗子，就是台灣嘉義縣中埔鄉產的黃金板栗。李冠儒說，中埔鄉的板栗果仁圓潤飽滿、顏色金黃，體型比一般市售栗子大約三倍，口感鬆軟、香氣與甜度都很高，不必再加糖提味就很甜了。李冠儒作的栗子泥是將黃金板栗洗淨去皮，放入鍋中蒸熟後搗碎，之後再加入適量的糖與鮮奶油拌至質地綿密滑順，接著就可以放入擠花機中擠出。目前，晶華共推出3款不同口味的甜點，如果市場反應良好，未來考慮接受客人要求，以客製化的方式將栗子泥擠在客人想要購買的各式糕點上。

傳統的〈蒙布朗〉，褐色栗子泥是呼應秋天，灑上白色糖霜粉則是比喻冬季雪景。圖／姚舜 台北晶華酒店將自10月22日起推出「黃金栗子拉麵系甜點」，如果市場反應良好，飯店考慮以客製化方式以栗子泥搭配客人指定糕點。圖／姚舜

延伸閱讀

米其林一星LONGTAIL秋季菜單登場 多國混搭創意無界

〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉插旗貴婦百貨

首見劇院式用餐體驗！PASTAIO傳遞多元食趣