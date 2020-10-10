〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉插旗貴婦百貨

台北信義區再增景觀餐廳，且是高檔牛排餐廳。入台18年並有超過5萬名粉絲追蹤的〈勞瑞斯牛肋排餐廳〉（Lawrys The Prime Rib Taipei），日前已完成第三度搬遷，正式進駐被稱為「貴婦百貨」的BELLAVITA 6樓，並將於10／10日正式重新開幕。

〈Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳〉搬到台北信義區貴婦百貨BELLAVITA的6樓，食客可以台北101景色佐餐。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳〉搬新家，牛排控可以101大樓美景佐牛排。圖／姚舜

遷到台北信義區蛋黃區的〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉，占地174坪、有150個客席座位、4間包廂，餐廳的裝潢陳設仍維持美國比佛利山莊的經典英式風格，無論是開放式用餐區或包廂都透過建築本身的大幅玻璃窗將信義區獨特的街景「引入」眼簾，北側面對忠孝東路並可遠眺陽明山，往南則是跨年欣賞煙火的首選方位，面對著台北101、微風南山、新光三越信義新天地等大樓，食客可以欣賞台北市的璀璨夜景。此一地利優勢，除了提供牛排老饕與牛排控新的消費選擇，預料同樣位在信義區內的〈Smith ＆ Wollens ky牛排館〉，〈 Mortons莫爾頓牛排〉，以及「牛排教父」鄧有癸開在新光三越A9館的〈MUCHOYAKI〉與新光A4館的 〈Top Cap Steakhouse〉等牛排館備感競爭壓力。

「讓客人更滿意」，〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉總經理Tony蔡毓峰表示，「搬新厝」後餐廳面積雖然比以前略小了點，但客人體驗卻將升級。他說，餐廳除了可提供200人的婚宴，10-100人各式不同規模的訂席或包場，進駐貴婦百貨公司BELLAVITA最大的好處是，挾百貨公司既有資源與服務，餐廳可提供消費折抵停車、貴賓卡用餐特有尊榮，以及全館消費累積等各項加值服務。同時，餐廳並可以應在BELLAVITA樓上宴會廳辦派對的客人提供外燴服務，辦一場別開生面的「頂級牛排趴」。

雖然，〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉只是「搬個家」，Tony蔡毓峰透露，公司仍又花了3500萬元裝潢。不過，飯店餐廳改裝多是拚時尚印合「潮」流，但 〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉則是傾力「守舊」，維持餐廳自1938年在美國比佛利開第一家店以來迄今堅守的傳統風格。「Old Is New」，「老」意味著「經典」，「賣老」仍能立足市場，代表「雋永」，在許多人眼中，「老氣」等同「經典」。 台灣〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉欲彰顯和傳遞的就是品牌創立82年來的Classic Dining用餐體驗。

〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉2002年被引進入台，並進駐台北京華城購物中心。當年台北的牛排市場競爭不似今天如此激烈，〈Lawrys勞瑞斯〉靠著大器的空間與裝潢陳設，被視為「英式」的〈經典烘烤頂級牛肋排〉和百萬元手工打造的銀色不鏽鋼牛排保溫餐廳，以及充滿「儀式感」的桌邊現切牛排和現拌沙拉等服務，傳遞了有別傳統的牛排消費體驗，並快速打開市場知名度且建立了高檔牛排餐廳的形象地位。

2010年〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉隨著商圈位移的腳步遷往當時仍處初期發展的商業購物中心區域(CBD)的信義區松仁路上辦公大樓地下室。經過10年深耕後，台北信義區發展更加成熟，餐廳決定再遷址至BELLAVITA，為的是「插旗信義區蛋黃區」。

以不鏽鋼打造的銀色保溫餐車每台要價台幣100萬元，是〈Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳〉的「鎮店名物」。圖／姚舜 在〈Lawry’s〉享用〈經典烘烤頂級牛肋排〉，是由廚師推著銀色手工打造餐車(Art Deco Silver Cart)到客人桌邊現切服務。圖／姚舜

在〈〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳，廚師推著餐車來到客人桌邊後，會應饕客的需求現切客人想要的牛排熟度和份量。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈經典烘烤頂級牛肋排〉，標榜是採用產量只佔全美國牛肉市場2％的頂級牛肉，並取其6-12根牛肋排(Prime Rib)低溫烤製。圖／姚舜

〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈冰旋翡翠沙拉〉，醬汁至今都是由美國空運來台，是老客人眼中的經典風味。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈冰旋翡翠沙拉〉，是由服務人員在客人桌邊將提味醬汁凌空沖下拌製，充滿了「儀式感」。圖／姚舜 在〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳可以點食〈南非鑽石生蠔〉。圖／姚舜 來自南非薩爾達尼亞的鑽石生蠔帶有乳白色，品嘗現擠檸檬汁提味就很美味。圖／姚舜

為了提供牛排控更多樣牛排選擇，〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的菜單上也可以點到用超級烤箱烤製的〈肋眼牛排〉。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈肋眼牛排〉所用牛肉，是美國AURORA極光牧場飼育的純正安格斯牛，肉質非常柔嫩且多汁。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的10盎司〈經典烘烤頂級牛肋排〉，肉質纖細多汁且油花適中，現切後橫剖面的厚度超過3公分。圖／姚舜

台北〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉店內「新裝潢」，刻意留了18年來早成為饕客們記憶點的璀璨水晶吊燈、玄關的LOGO牆、和巧奪天工的木雕和巨幅油畫。在全新的空間場域中看到這些裝置和藝術元素，不少老客人的回憶應再上心。

經典，意味著不朽、完美、和恆久，力求維持Classic Dining的〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉菜單和服務其實跟裝潢陳設一樣，沒有太多與太大的變化。但食材卻持續升級進化，且除了低溫爐烤的〈經典烘烤頂級牛肋〉外，並多了用超級烤箱烤製的〈肋眼牛排〉、〈紐約克牛排〉與〈羅西尼牛排〉等選項。

〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉的〈經典烘烤頂級牛肋排」，標榜只採用由美國農業部背書認可，且產量只佔全美國牛肉市場2％的頂級牛肉取其6-12根牛肋排(Prime Rib)烤製。而用超級烤箱烤製的〈肋眼牛排〉則是採用美國AURORA極光牧場飼育的安格斯黑牛，這種牛因在高緯度極冷的環境下生長，牛隻為禦寒，所以長出更細密的脂肪，烤出的牛排風味細緻優雅且口感柔嫩。

〈Lawrys勞瑞斯牛肋排餐廳〉不再只主攻牛肋排了，餐廳的菜單上也提供主廚每日創意鮮魚及波士頓活龍蝦，隨著餐點多樣化，客人得以享有更多的用餐選擇。在「變與不變」中，餐廳持續向前行，這回搬家，餐廳新增的，當然不止是那一面「擁覽101的窗景」。

〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈焗烤龍蝦起司通心粉〉，表層除有起司外並舖了麵包粉，吃來口感更富層次。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈香煎鴨肝〉，表面有焦化糖片，主廚並用了酸甜交織的百香果凍搭配。圖／姚舜

〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳的〈葛瑪蘭黑毛豬排〉，肉色粉紅、肉質柔嫩，主廚提供蔓越莓醬提味，並以南瓜和糯米椒為Side Dish。圖／姚舜 〈Lawry’s勞瑞斯〉的〈英式草莓蛋糕〉，帶有手做氣質、真材實料、口感柔軟。圖／姚舜 「老派」其實是「經典」，〈〈Lawry’s勞瑞斯〉餐廳維持了Classic Dining的氛圍，連〈洋蔥湯〉都很Classic。圖／姚舜 遷到信義區BELLAVITA的〈Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳〉，裝潢陳設維持一貫的英式經典風格。圖／姚舜

搬到信義區BELLAVITA重新開幕的〈Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳〉，占地174坪，有4間包廂。圖／姚舜 搬到信義區BELLAVITA重新開幕的〈Lawry’s勞瑞斯牛肋排餐廳〉，內外場服務團隊成員陣容整齊，並維持一股坊間其他牛排館沒有的「紀律」特質。圖／姚舜

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