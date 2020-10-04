梁幼祥懂吃吃懂》火紅餐廳都有1首主題曲

許多餐廳能讓人排隊，甚至經營上百年，通常就靠著他那1首「主題曲」！咱們說吃鮑魚，第一個想到的是香港的「阿一」，說烤鴨就想到北京的「全聚德」，說擔仔麵想的就是「台南度小月」，說湯包必然就是「鼎泰豐」了。

所以我常告訴許多廚師、老闆，未來的競爭市場上、你一定要有一首能成名的「主題曲」，讓消費者能「慕名」而來。那怕你的地點在一個不起眼的巷弄之中！比如永和上海小館的「清炒蝦仁」復興南路鼎珍坊的「清燉牛尾湯」？

茶蝦飯 飯冷了也好吃

而一家店有了「主題招牌菜」之後，如果主人還能親切的獻上服務，和客人說說店裡感人的故事，這店必然火紅。

坐落在北投一家不起眼的小店「我家客家菜」、原本媽媽是創店的主人，為了還清朋友拖累的大筆帳款，日夜操勞的積累，嚴重的到必須換肝才能維繫生命。當時還挺著肚子的媳婦子涵，第一時間支持老公捐肝給婆婆！並協助老公把婆婆辛苦經營的店撐起來。謝浡勳就這麼親自勤修習廚帶著老婆捲袖子上陣了。

店裡有道「茶蝦飯」、他用一小碗山區冷軋的苦茶油、炸了海裡來的大白蝦，那山海交融的鍋底油、再來摻著飛魚卵炒飯，堆疊而來的香氣，咀嚼的跳耀，呈現十足的食趣。

這道菜主角絕不是蝦、而是「飯」！他能冷的時候都好吃，不僅沒有油耗的冷腥味、卻有股鮮實的後韻，這看不足奇的「主題曲」能引許多客人慕名而來，自然有它的道理啊。

鬥雞 放山公雞味鮮腴

店裡菜單還有道「鬥雞」，我以為是故意取一個花稍的名字來吸引消費者，問了之後，才知道原來這雞真是來自花蓮壽豐鄉的鬥雞，而且還是平常放山飼養的公雞，運動量極大，比起一般的土雞來得腴而不肥、富韌汁鮮，如果您是位美食的逐香客，我可建議您冰鎮一瓶台灣產的陳年紹興，比任何那些國際知名的白葡萄酒都來的搭襯。

這店、三兩好友不適合，至少6到10位，人多菜香。

(文／ 梁幼祥 中國時報C3尋香評味)

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