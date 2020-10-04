劍指米其林！君品酒店〈雅意〉10／5日開幕

為了分享傳遞正統的義大利美食文化，並從歷史、人文與藝術等多元面向結合餐飲美食演繹歐洲生活況味，在義大利已有有多家飯店的雲朗觀光集團請到知名設計師陳瑞憲操刀，在防疫期間低調將旗下台北君品酒店6樓原茶苑空間改裝為與有文藝復興風格的義大利料理餐廳，並與自1997年起即在《義大利米其林指南》中得到一星並蟬至今的〈CaVittoria〉行政主廚馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）家族合作開設〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso CaVittoria 〉義式料理餐，新餐廳並將在中秋連假過後、10月5日正式開幕，為台北最新的高檔義大利美饌餐廳。

〈雅意Artbrosia〉義式餐廳32個客席座位，但內外場服務團隊成員來自義大利、捷克、波蘭、比利時、美國、祕魯、大陸與台灣等8個國家，星廚主導設計的菜餚則是以當代精緻廚藝詮釋演繹的當代皮埃蒙特理（Contemporary Piemonte Cuisine），君品酒店低調表示，10月5日後歡迎訂位，但從餐廳軟硬體展現的「規格」與一道道形色味皆流洩非凡氣韻的Fine Food可以推測，繼館內〈頤宮〉中餐廳在《台北米其林指南》中成為全台唯一3星餐廳之後，君品酒店已作足功課、作好準備「劍指米其林」，希望館內中西餐廳皆能閃耀星光。

「Artbrosia」其實是個複合字，字源來自希臘文「ambrosia」，君品酒店母公司雲品國際 總經理丁原偉說，ambrosia在古希臘神話中指的是「眾神的仙饈美饌」，君品酒店決定結合Art延伸出「Artbrosia」這個字，象徵藝術與仙饈美饌的結合，也是精神與物質享受的連結，期能以正統義式料理為核心，能帶給每一位客人，歷史、人文、美饌、超凡脫俗的體驗。這聽起來或許有點抽象，但穿越玻璃門走進〈Artbrosia雅意〉餐廳，即不難察覺到這餐廳內蘊的歐洲精緻文化深度。

君品酒店廳〈雅意Artbrosia〉義大利餐廳的Amuse Bouche〈鴨內臟〉，是米其林星廚Musso家庭聚會時必會有的料理。圖／姚舜 開胃小食〈櫛瓜塔〉，蛋白塔皮上有櫛瓜泥和煙燻賦味的黃綠櫛瓜薄片。圖／姚舜

馬西米利亞諾·穆索去年曾受君品酒店邀請來台客座，他在義大利皮埃蒙特主持的〈CaVittoria〉餐廳位在北義阿斯蒂省的蒂廖萊小鎮，是一家傳 承四代，擁有90年歷史的餐廳，1929年第一代的女主人Centina創立時，它還僅是一個小酒吧，爾後經過不斷的裝修，在第二代傳人Gem ma的經營下，成為一間擁有10間客房的莊園酒店，並於1997年拿下第一顆米其林一星殊榮，從祖母Gemma到母親Alessandra再到如今的馬 西米利亞諾，餐廳已連續23年蟬聯米其林一星。

馬西米利亞諾大學主修經濟，祖母雖是他廚藝啟萌，但在接掌家族餐飲事業前，他曾花了10年時間遊歷世國各國到名店「吃學」見習， 這歷遊歷過程開啟了他更廣闊的視野，也對「當代料理」有了更深的體悟。2010年他回到北義正接掌家族餐廳的工作。

馬西米利亞諾·穆索在義大利主持的〈CaVittoria〉餐廳平時備有2套菜單，一套非常傳統，另一套則屬當代創意料理。如今他與君品酒店合作開設〈雅意Artbrosia〉義式餐廳，從義大利派其廚藝團隊中捷克籍主廚約瑟夫·平杜爾(Josef Pindur)來台駐店擔任〈雅意Artbrosia〉 餐廳行政主廚，並以自己的家鄉義大利西北部皮埃蒙特地區風味菜餚為市場區隔，他並告訴我，第一波推出的菜式都是「阿嬤的味道」。

「皮埃蒙特的阿嬤味？」，是！境內有多元地形地貌的皮埃蒙特（Piemonte）是義大利西北的一個大區，當地農畜產品豐富，除牛肉質量在歐洲有名，當地亦盛產栗子、榛果、巧克力和上等松露。馬西米利亞諾·穆索與君品酒店決定以祖母食譜為經、當代精緻廚藝為緯舖陳菜單，可讓食家饕客透過甜尖味蕾細嚼慢嚥，領略皮埃蒙特美食的「前世今生」。以如是軟硬體「規格」與廚功廚藝呈現義大利美饌的餐廳，應是第一次。

將於10月5日開幕的君品酒店〈雅意Artbrosia〉義式餐廳，午間套餐有2套，1680元＋10％的連開胃小點加茶或咖啡共7道，2080元＋10％的則為8道。晚餐2580元＋10％的有9道，3080元的為10道。

〈雞肝慕斯佐榛果脆餅〉是將雞肝拌入奶油後製成雞肝慕斯，搭配手工製作的榛果脆餅，是義大利西北地區皮埃蒙特 （Piemonte）非常傳統的味道。圖／姚舜 表皮層次分明、酥香鬆脆的〈可頌麵包〉，用了折成花朵形的口布「托」著呈盤，這是什麼樣的「規格」？實已不言可喻。圖／姚舜 馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）設計的〈鴨肝．蜜桃〉，表層的蜜桃醬是照著阿嬤的食譜配方製作。圖／姚舜

〈鴨肝．蜜桃〉是以主廚特製的蜜桃醬覆蓋在味道鹹鮮、口感柔順細滑的鴨肝醬上，吃食時可以搭配〈布里歐麵包〉當抹醬。圖／姚舜 馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）設計的〈牛肉塔塔． 帕瑪森〉，外層覆蓋的晶凍是用牛肉澄清湯製作，周邊並有帕瑪森起司作的Foam圍繞提味。圖／姚舜 馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）作的〈牛肉塔塔． 帕瑪森〉，晶凍下的牛肉是用18個月大的台灣黃牛肉切丁，保留了肉的嚼感，並混入帕瑪森起司碎、橄欖油、鹽及白胡椒搓成圓球呈現。圖／姚舜

〈秋季〉是用黑、白松露、松本茸、迷你洋蔥、烤布里歐、煙燻火腿，以及煙燻栗子泥等皮埃蒙特秋季盛產食材圍著水波蛋共構，吃食時可以將水波蛋畫開讓蛋液拌著食材一起入口。圖／姚舜 〈阿伊若羅托義大利餃〉又稱「牧師帽餃」（agnolotti dal plin），手麵皮內包覆的是拌了帕瑪森起司的肉餡，醬汁也用了帕瑪森起司提味。圖／姚舜 〈綠鱈〉的主體是以鯷魚作餡的鱈魚球，外層覆蓋著用菠菜和巴西里泥作的「菠菜紙」，並以用魚高湯和巴西里與奶油作的綠色醬汁提味。圖／姚舜

〈白玉．蝸牛〉是香煎蝸牛搭配菊芋泥、菊芋丁、菊芋脆片，以及蛋黃片和芥末籽，並以蒜味奶油打的Foam舖底並淋了蒔蘿油提味。圖／姚舜 〈犢牛牛肚〉是將犢牛牛肚經5道工序燉至軟爛後，用菠菜葉包覆呈現，提味醬汁是用番茄作基底並加了大量蔬菜與牛肉一起熬製。圖／姚舜 〈回憶〉這菜是雙色義大利麵包覆牛尾作餡，1997年時馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）的阿嬤率〈Ca？Vittoria〉酒店在米其林指南摘星時就有這道菜了。圖／姚舜

粉紅色的〈義式奶酪〉是以草莓染色，上層的蜂巢是蛋白餅做成，品嘗時會再淋上草莓醬汁。圖／姚舜 〈檸檬塔〉是以檸檬、百香果、柚子泥、吉利丁等做成Q彈滑嫩的柚子凝乳凍，上面以檸檬蛋白霜餅與柚子凝膠做裝飾，內餡包裹著由柑橘、檸檬及糖一同熬煮成的酸甜濃果醬，底層是酥脆餅乾碎。圖／姚舜

在君品酒店〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria〉」義式餐廳享用套餐，餐後必有隨時變換的甜嘴小食Petits fours搭配咖啡或茶。圖／姚舜 將於10月5日正式營運的君品酒店〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria〉義式料理餐廳，內裝為文藝復興風格。圖／姚舜

〈雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria〉義式餐廳是君品酒店與義大利一星餐廳〈Ca’Vittoria〉主廚馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso，中）合作，並由其弟子捷克籍約瑟夫·平杜爾(Josef Pindur，右3)駐店擔任行政主廚。圖／姚舜 雅意Artbrosia〉義大利餐廳內外場服務團隊成員來自8個不同國家，堪稱「八國聯軍」。圖／姚舜

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