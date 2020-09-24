搶灘美食一級戰區! 雅室牛排大直開旗艦店

台北大直再增新牛排館，看好周邊豪宅林立的大直商圈餐飲後市，成立於1994年、立足市場邁向27年的〈雅室牛排〉已正式揮軍挺進大直，在與大直英迪格酒店共構的〈春大直〉購物商場二樓開設旗艦店，新餐廳並自本周起正式試營運，雖未大張旗鼓促銷，卻吸引不少客人前往嘗新。

大直商圈近年發展快速，並成為台北新興「餐飲美食一級戰區」，更是台北米其林星級餐廳密度最高的區域。除此，〈春大直〉廣場周邊早有米其林一星〈教父牛排〉、〈茹絲葵牛排館〉（Chris Steak House〉、維多麗亞酒店的〈168 Prime牛排館〉、〈比爾比夫乾式熟成牛排館〉等牛排館，另外台北萬豪酒店的〈INGES BAR ＆ GRILL〉與台北美福大飯店〈GMT義法餐廳〉菜單上亦都供應有牛排，所以〈雅室牛排〉大直旗艦店在競爭激烈的市場中有何「制勝祕技」？值得牛排老饕關注。

網路上有人說，〈雅室牛排〉的「前身」是〈芳鄰餐廳〉，並指〈雅室牛排〉是台北牛排館的開路先鋒。這些都是外行且錯誤的資訊，台北最早的連鎖牛排餐廳是成立於1974年的〈華新牛排〉，以及上個世紀80年代快速發展的〈鬥牛士牛排〉。比起這兩家牛排館，〈雅室牛排〉只能算「後輩」、「小老弟」。

說〈雅室牛排〉的前身是〈芳鄰餐廳〉是不對的。〈芳鄰餐廳〉是當年日本最大外食產業集團SKYLARK旗下家庭式餐廳品牌，由台灣企業代理引進，是台灣「家庭式主題餐廳」（Family Restaurant)的開路先鋒。〈雅室牛排〉則是曾在〈芳鄰〉歷練並擔任主管的范光勳離開〈芳鄰〉後揪了志同道合的老同事創立的，系統制度少不了「參考」前東家，但跟〈芳鄰〉可一點都沒有關係。

「溫馨典雅，歡樂滿室」是〈雅室牛排〉的名稱由來，至於英文為什麼叫〈Steak Inn〉？是因為上個世紀90年代「Inn」這個字在餐飲市場被來自美國的披薩連鎖〈Pizza Inn〉（比大營）炒得紅紅火火，范光勳與合夥人決定在Steak後面加個Inn就開山立寨了。

「家裡的裝潢跟餐廳幾乎一樣」，〈雅室牛排〉二代經營者、現任總經理范哲維表示，〈雅室牛排〉餐廳的裝潢就像個「家」，給人溫馨舒適的感覺，他的父親范光勳家裡的裝潢調性和家具，也幾乎和餐廳一樣。也就是因為「如家般親切」，〈雅室牛排〉培養出許多忠誠客戶。

早年雅室的牛排都是用煎的，一直到了10多年前，台灣牛排市場在「牛排教父」鄧有癸帶動下，烤製牛排的工序與設備出現了革命性的轉變，〈雅室牛排〉的牛排才改為先煎後烤，並用炭火Grill烙上「火痕」。如今〈雅室牛排〉跨出台北大安區在大直開旗艦店，不僅引進了可瞬間將溫度推升到攝氏900度、甚至更高的Montague超級烤箱，並延攬了曾任台北西華飯店〈TOSCANA〉餐廳主廚的徐正育出任大直旗艦店的主廚。

〈TOSCANA〉雖本是義大利餐廳，卻也是最早導入美國乾式熟成牛排技術的餐廳，迄今也是最多美國知名牛排館名廚客座的餐廳，長期浸潤其中的徐正育烤製牛排的知識與技術，自然較同輩廚師高明並更具國際視野。

〈雅室牛排〉新開大直旗艦店，菜單上的〈厚切肋眼牛排〉重20盎司，表皮特別焦酥。圖／姚舜 〈雅室牛排〉新開大直旗艦店的〈厚切肋眼牛排〉，肉質柔嫩帶汁，表皮酥脆帶有焦香。圖／姚舜

開在〈春大直〉商場2樓的〈雅室牛排〉旗艦店，占地140坪、有130個座位，餐廳有沙發區與包廂，臨植福路與樂群三路都有大片玻璃窗，採光視野都好，以金色與綠色為主調的裝潢較老店更時尚現代且「年輕」。

來到「美食一級戰區」，加上牛排名店環伺，〈雅室牛排〉大直旗艦館的空間、裝潢、食材用料，以及廚房設備亦都全面升級。徐正育烤製牛排並會將牛肉經煎、烤、靜置休息反覆二次後，最後會淋上焦化奶油增益香氣，這一工序也是〈雅室牛排〉現今牛排的賣點。

〈雅室牛排〉大直旗艦店的菜單有「變」、也有「不變」，「變」的是烤製牛排的工序、並引進了更多不同品種牛肉與部位，同時菜單上亦增加了一些諸如〈牛肉韃靼〉、〈西西里龍蝦義大利麵〉、〈大都會炙烤鮪魚〉等義式的佳餚。「不變」的則是與舉凡〈焗烤田螺〉、〈酥皮蘑菇湯〉與〈雅室經典布丁〉等菜式都還在菜單上，這些可是〈雅室牛排〉立足市場近27年來的「不敗菜式」，也是老客人念茲在茲的老味道與好味道。

來看看〈雅室牛排〉大直旗艦店的菜色吧。〈厚切肋眼牛排〉重20盎司，表皮特別焦酥，肉質柔嫩帶汁。〈丁骨牛排〉單看側面就知其厚度，除紐約克部位嚼之有味，其菲力部位表皮也特別焦酥，肉質口感不似傳統菲力那麼單調。（〈丹麥豬帶骨里肌〉，所用豬肉是以天然穀物餵飼，油花豐腴，切開後，表皮酥焦微脆，肉色粉嫩，入口細緻滑順， 我個人覺得比用伊比利豬肉烤製的豬排好吃。

〈焗烤田螺〉用了馬札瑞拉和巧達兩種起司舖在田螺盅上焗烤，濃厚的起司香即喚起不少人的回憶，且那烤過的起司有一種厚實溫潤的口感，並帶著焦香，非常療癒。〈大都會炙燒鮪魚〉是以味噌和香麻油等日式醬汁提味，炙烤焦脆的表皮並沾上黑白芝麻增益口感與香氣。

〈酥皮蘑菇湯〉是採老派「獅頭碗」盛裝，覆蓋在碗上的酥皮層次分明且充滿奶油香，熬煮時所用新鮮香菇比例很高，所以風味與傳統用牛肝菌熬煮的大同，多了一股清香。〈西西里風味龍蝦義大利麵〉，是用龍蝦高湯炒製，搭配龍蝦肉一起呈盤，非常值得推介。

〈雅室牛排〉的〈酥皮蘑菇湯〉是採老派「獅頭碗」盛裝，覆蓋在碗上的酥皮層次分明且充滿奶油香。圖／姚舜 〈雅室牛排〉的〈酥皮蘑菇湯〉熬煮時所用新鮮香菇比例很高，所以風味與傳統用牛肝菌熬煮的大同，多了一股清香。圖／姚舜

〈雅室牛排〉大直旗艦店的〈丹麥豬帶骨里肌〉，所用豬肉是以天然穀物餵飼，油花豐腴，表皮焦酥微脆。圖／姚舜 好上桌的〈丹麥豬帶骨里肌〉切開後，表皮酥焦微脆，肉色粉嫩，入口細緻滑順。圖／姚舜 〈雅室牛排〉大直旗艦店有不少「數十年如一日」的菜餚，〈烤烤田螺〉濃厚的起司香即喚起不少人的回憶。圖／姚舜

〈雅室牛排〉大直旗艦店菜單有不少老店沒有的菜式，圖為可與米餅搭配入口並用海苔的〈牛肉韃靼〉。圖／姚舜 〈雅室牛排〉大直旗艦店菜單上〈炙燒鮪魚〉，以味噌和香麻油等日式醬汁提味，炙烤焦脆的表皮並沾上黑白芝麻增益口感與香氣。圖／姚舜

〈雅室牛排〉大直旗艦店的〈西西里風味龍蝦義大利麵〉，是用龍蝦高湯炒製，搭配龍蝦肉一起呈盤，非常值得推介。圖／姚舜 〈雅室牛排〉大直旗艦店的〈炸洋蔥圈〉，麵糊脆漿中加了香料，不必沾醬就食之有味。圖／姚舜 〈雅室牛排〉大直旗艦店的〈炸洋蔥圈〉，是將洋蔥厚切再裹上脆漿酥炸，並以「套圈圈」形式出菜上桌。圖／姚舜 口感較札實的「老派布丁」近年又開始流行，〈雅室牛排〉的〈雅室經典布丁〉就是這種Old Fashion布丁。圖／姚舜 〈雅室牛排〉大直旗艦店的新甜點〈胡椒野莓奶酪〉，是用羅勒葉取薄荷搭手製奶酪，並用橄欖油和胡椒提味。圖／姚舜

〈雅室牛排〉大直旗艦店的〈炸洋蔥圈〉，是將洋蔥厚切再裹上脆漿酥炸，並以「套圈圈」形式出菜上桌，除形色有一種「老派浪漫」，麵糊脆漿中加了香料，不必沾醬就食之有味。

口感較札實的「老派布丁」近年又開始流行，〈雅室牛排〉的〈雅室經典布丁〉就是這種Old Fashion布丁。新甜點〈胡椒野莓奶酪〉，是用羅勒葉取薄荷搭手製奶酪，並用橄欖油和胡椒提味。

長江後浪推前浪，一代新人換舊人。在台灣，「高齡餐廳」本就不多，「高齡西餐廳」更是少之又少，立足市場27年的〈雅室牛排〉開二店，應該祝福…

〈雅室牛排〉大直旗艦店主廚徐正育曾是西華飯店〈TOSCANA〉餐廳主廚，除擅長烤牛排外也能做出許多美味義式佳餚。圖／姚舜 〈雅室牛排〉二代經營者副總范碩芬（左起）與總經理范哲維，以及主廚徐正育共同合作擦亮老字號金字招牌。圖／姚舜

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