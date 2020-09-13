國美館館藏首度躍上秋節禮盒

大毅老爺聯名設計 限量版濃厚文青風

以「旅店中的美術館」自詡的台中大毅老爺行旅，持續與藝術家合作各式展覽，每隔一段時間就換展，讓旅人能開心享受藝術空間，今年更與步行約15分鐘可到的國立臺灣美術館合作，以藏品圖像授權的方式，聯名設計推出中秋節慶禮品「月光下」及茶葉禮盒「日常解『芳』」，為國美館首度將館藏作品與食品禮盒作聯名，目前已熱銷5成以上。

台中大毅老爺行旅透露，當代藝術品有授權問題，與國美館聯名的限量版中秋禮盒，除預購外市面僅販售1000盒，「其實就酒店的立場，會先思考客群需求，就產品差異化為出發點」，所以先選定李錫奇老師的版畫《月光下》作為中秋禮盒的主題，考量到疫情讓許多人無法順利返國，所以今年月圓人團圓的意義更為重大。

嘗餅 李錫奇《月之祭》版畫

知名版畫藝術家李錫奇（1938-2019）於1969年7月美國阿波羅11號登陸月球時受到很大啟發，儘管並未發現傳說中的月兔與嫦娥，對月亮的念想卻是無限蔓延；他因該事件發想現代版畫《月之祭─原作版畫集》，每幅不同的月暈色彩以東方書法筆觸呈現，加以妻子現代詩人古月應其創作《月之芒》等10首詩文，詩畫相映，溫柔體現中秋明月做為東方文化中難以言喻的情韻。

月餅禮盒有3款不同風味的月餅，如伯爵茶桑葚、棗泥核桃蛋黃與台灣柴燒桂圓，各別為混搭、經典、傳統的特色；搭配鳳梨酥與老爺集團牛軋糖、台灣特展代表的鳳梨酥，滿足偏愛多樣口味又兼顧傳統口味的送禮需求。

飲茶 溫孟瑜《每日的作息》

另一款常態商品「日常解『芳』」茶葉禮盒9月15日上市，主題來自溫孟瑜的作品《每日的作息》，畫作中遠眺的風景、想去旅行的世界地圖，是生活前進的補充站，啜飲茶水時，為自己舒心。

茶葉選用種茶兼製茶起家的百年品牌「華剛茶葉」，內有3大茶種「不搞烏龍」、「自帶桃花紅」與「心情四季春」，再搭配一款取自溫孟瑜作品色彩設計出的馬克杯，每日沖泡溫熱茶水為生活帶來療癒。

台中大毅老爺行旅表示，「國美館考量到當代藝術品會有距離感，且台灣人有送禮習慣，先從食品禮盒為設計出發點，企圖打造專屬台中的禮盒」；而喝茶是台中人的生活風格，每天都要喝好茶，發揚台中人喝茶怡然自得好心情，亦符合溫孟瑜作品「每日作息」的生活情境。

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