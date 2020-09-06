梁幼祥懂吃吃懂》獻藝摘星要如做文章

2008、2016米其林分別登陸港澳及上海，前年也來到台灣，都一樣受到當地美食界一陣撻伐，均稱公布的是一份「水土不服的名單」？殊不知出版這本小書，嚴格說起來是給「外國觀光客」的一本指南。不是專為台灣人而做的指南，這點大家一定要明白。

從以上的評審原則來看，多少給了我們一個理解的開始，台灣很多一般民眾：「我隨便找一兩家，都比這家好吃…」說這話的朋友，就是不瞭解這些外來評審的味蕾本就和你我不同，加上他對本地飲食文化的盲點，不能讓本地人滿意那也是自然的啦！

君品的頤宮是米其林星級餐廳。圖／君品提供 頤宮的火焰烤鴨十分知名。圖／頤宮提供

方向明確摘星才有望

我們在一些電影裡看到，評審故意做一些挑剔的動作甚至把湯匙放到地毯上，來考驗服務品質！其實這些都是電影的誇張手法，真正米其林的極致要求就是「味道與好吃」，對於餐廳的裝潢，氣氛、服務…都是巴結分數的，不那麼重要。

所以我要提醒行業裏有星星夢的廚師或老闆，如何「篩選食材」「賦予味道」之後要像做文章一樣，主題明確，「招牌菜、拿手菜」要定出來，快速縮小評審與消費者的焦點，把設計的菜餚整合成一套出餐的順序，如何「起」「承」「轉」「合」最後用什麼來畫下句點！都是追求者一定要用功的方向！那些得獎感言、什麼做菜都是用感恩的心，放進自己的感情，什麼關懷大地…肉麻的全是廢話！好好把握我說的要點，方向明確，摘星才有望。

烏魚子叉燒精緻美味。圖／与玥樓提供 米其林五個評選標的

許多美食沒星星加持

朋友問如果比較起來「台中的与玥樓味道不比頤宮差啊？」怎麼一顆星都沒有？其實這次大半年的疫情我都懷疑外國評審根本沒有全去了与玥樓！不過頤宮菜單設計的一目了然，主題菜明確、目錄簡潔大氣，裝潢包括燈光設計，也都為菜餚加了不少分數…。

這些有星星的訂位難了、有的也貴了，如果喜歡收集古董小玩意兒的朋友都知道，閒來到市場多逛逛，可以「撿漏」佔便宜的！也就是沒入米其林榜的，好吃的多的是，与玥樓就是一個好例啊！咱們趁著米其林沒沾染他們、也還沒漲價前、快快去好好享受享受、不亦樂乎！