〈犇和牛館〉高CP值套餐 和牛龍蝦活鮑都有！
「CP值高不高」近年成為許多消費者消費購物的主要考慮因素，不少吃貨也以這樣的思考邏輯選擇餐廳，於是，市場上以「高CP值」為訴求定位的餐廳愈開愈多，業者想方設法降低售價，讓餐飲消費者與吃貨「有感」並趨之若騖。
雖然，CP值高不高，存在著迷思，也絕不能做為判斷餐廳品質的標準，但眼見市場趨勢如奔流般無法擋，以高檔鐵板燒品牌「犇鐵板燒」立足市場近30年的彤達餐飲集團，決定新創日系餐飲新品牌〈USHIMITSU 犇和牛館〉全力搶攻「平價精品美食市場」，開在台北復興南路微風廣場G樓的和牛館，標榜除主攻平價奢華的燒肉與火鍋套餐，日前新增了鐵板燒並推出了一套「極上美饌料理長和牛鐵板燒」套餐，一套餐1380元、有12道菜，都是以日本A5和牛、活龍蝦和活鮑魚料理的菜式，確實超值、且品味不俗。
1380元、12道菜，這樣的訂價與商品組合，性價比，確實頗高。餐廳要賺什麼？所用食材到底靠不靠譜？難不成是「賭一口氣做心酸的」？
「還是有利潤的啦！」，彤達餐飲負責人顧奇明不否認，此次創新品牌推出平價精品鐵板燒，確實是看到有鐵板燒與燒肉市場有新品牌打著「高CP值」訴求削價競爭，打亂高端餐飲市場行情。所以彤達餐飲決定推新品牌〈USHIMITSU犇和牛館〉切入市場，提供消費者選擇，並「歡迎比較」。
顧奇明說，要維持菜色品質並控制價格，需具備幾個條件：
1.以量制價、集中採購，才能降低成本。彤達餐飲旗下有多家高檔鐵板燒，所以得以確保食材質量。
2.食材供應商支持。顧奇明，〈USHIMITSU犇和牛館〉所用的熊本和牛和活的波士頓龍蝦與南非鮑魚，是得到日本和牛牧場與全台最大的活海鮮供應商支持，每日直送到店。
顧奇明並透露，近年因國人消費需求量大，所以波士頓龍蝦與日本和牛的採購成本已下降。其中日本和牛的採購進價只比澳洲和牛高出10％，「那當然用日本和牛客人較有感嘍」。
3.食材充份利用，舖陳設計菜單。〈USHIMITSU犇和牛館〉的超值鐵板燒套餐中的13道菜，所用主要食材以日本A5級和牛、活波士頓龍蝦和南非活鮑為主。其中，和牛和龍蝦都是「一材多用」，由廚藝團隊利用廚功廚藝研發出多道菜式，食客既能「吃好吃飽吃到巧」，也降低了食材成本。
例如龍蝦，大大的龍蝦螯料理熟後是搭配現刨鳥魚子提前鮮，龍蝦蝦身肉則是以用明蝦頭與殼熬製的Bisque醬汁提味。至於龍蝦頭則和柴魚、昆布一起作成一碗湯，食材沒有浪費，菜單上一次有3道龍蝦做的菜餚。
優質食材是菜餚美味的關鍵，〈USHIMITSU犇和牛館〉把握了這個原則，再透不同廚詮釋演繹日本頂和牛、波士頓活龍蝦和南非活鮑魚生而優越的風味與口感。套餐壓軸的〈鐵板炒飯〉不只用了號稱「豬肉界和牛」的國產1983台灣黑豚肉，上桌時每碗並會現刨黑松露提香。這「招」，讓我想到了〈鼎泰豐〉的〈松露炒飯〉。
〈鼎泰豐〉的〈松露炒飯〉是一盤，會用掉一整顆黑松露，舖在炒飯上像一座小山，每份1200元。〈USHIMITSU犇和牛館〉套餐中的〈黑豚1983鐵板炒飯佐現刨松露〉是一人一碗，沒辦法像〈鼎泰豐〉那麼「澎湃」。但看好，這只是整套鐵板套餐中的一道，其它還有11道菜，整套1380元，究竟是否超值？消費者說了算。
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