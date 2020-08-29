除了廣式與日式 觀光飯店還有別的月餅嗎？

看好後疫情時代的復性消費可望使今年中秋禮盒銷售增加，觀光飯店今年除提早發動月餅促銷戰爭，並以早鳥和團購優惠爭取大單，為滿足各不同族群送禮或自食需求，今年國內各觀光飯店推出的月餅禮盒形式和價格亦較往年增加。

同時，包括晶華酒店集團、華泰大飯店集團、六福旅遊集團、香格里拉遠東飯店集團，以及台北福華飯店、圓山飯店和花蓮理想大地，今年除推出主流的廣式月餅與日式桃山月餅外，亦都另外設計推出了非典型的另類月餅或禮籃，提供吃膩了傳統月餅的消費者不一樣的選擇。

晶華酒店今年新推出的「潮月燕窩奶黃月餅」，是以頂級港點廚藝手工製作，層層酥皮包裹香濃燕窩奶黃，口感細緻而豐富，每日限量供應。圖／業者提供 六福旅遊集團「遊月豐融 中秋禮盒」，打造全台首創未來肉入料，素食可吃肉月餅。圖／業者提供

華泰大飯店集團推出的「華泰三代同堂」中秋月餅禮盒，每盒售價780元，內容除廣式月餅外，另二款皆以「非典」形式呈現。其中「菠蘿蛋黃酥」的外層是菠蘿皮、刷蛋液、撒上芝麻烘烤，讓蛋黃酥有了新意與巧思。「華泰鳳梨酥」以仿若太陽的造型，並將鳳梨餡展現在外，手工鳳梨果乾是以新鮮鳳梨經長時間低溫烘烤，果肉厚實甜而不膩，讓人滿口盡是馥郁鳳梨香氣。

六福旅遊集團今年領先全台推出了一款以「未來肉」入餡的「川渝植物肉月餅」，以植物肉佐麻辣醬，滋味微辣滋。外盒特別擷取四大珍稀動物「犀牛、水獺、石虎、熊鷹」剪影圖案，傳達關懷台灣珍稀瀕危動物含意，每盒售價1,380元。除此，六福還推出超可愛擬真水果造型的禮盒組，眼睛看起來像水果，吃起來卻是糕餅，一次滿足視覺及味覺。

圓山飯店「甜美蘭花禮盒」內的月餅，標榜以台灣在地水果入餡，內含火龍果鳳梨櫻桃、抹茶香柚、焦糖蘋果洋梨、芒果果粒以及圓山招牌口味經典純奶黃。圖／業者提供 台北福華飯店「喜柿月餅禮盒」九入、1,788元，烘烤後的苗栗紅柿佐以Q彈黑糖麻糬，以及小農紅豆加入香甜黑糖入餡，口感細緻。圖／業者提供

圓山飯店「甜美蘭花禮盒」標榜是以台灣在地水果入餡的新口味月餅，內含火龍果鳳梨櫻桃、抹茶香柚、焦糖蘋果洋梨、芒果果粒及圓山招牌口味經典純奶黃，每盒五入，每顆約重90公克、售價1,280元。

台北福華飯店的「喜柿月餅」是每年行家必購的「非典」月餅，主廚餡中餡的概念以烘烤後的苗栗紅柿，佐以Q彈黑糖麻糬，特選在地小農紅豆加入香甜黑糖，搭配經典綠豆抹茶，麻糬Q彈不黏牙，多層滋味、口感細緻，冰涼口感更添。台北福華今年並推出頂級蘇式月餅「璽月雙層禮盒」，精裝限量500盒，嚴選六款創新風味，口味有鮑魚火腿奶黃、松子櫻桃鴨胡椒、鮭魚咖哩、古早味魯肉乾、烏魚子鳳梨及干貝XO醬，味道也「非典」。

台北大直英迪格酒店「磚‧饗」中秋禮盒的「桂圓方磚」內餡是以窯燒桂圓混合一定比例冬瓜糖製作，標榜「餡豐糖少好味道」。圖／業者提供 花蓮理想大地渡假酒店獨創的「蜂月餅」，是以連續三屆獲得比利時世界食品品質評鑑大會銀獎的招牌「蜂巢糕」為底，結合花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜，並以西班牙蒸氣烘焙法蒸製。圖／業者提供

今年開幕的台北最新「潮」飯店大直英迪格酒店推出「磚饗‧中秋禮盒」，八入、680元，內含「鳳凰方磚」與「桂圓方磚」兩種有內餡的方磚酥餅。前者嚴選嘉義金鑽17號外銷等級鳳梨，搭配嘉義農場新鮮醃製的鹹鴨蛋黃作成內餡。後者則是以台南東山古法窯燒桂圓混合冬瓜糖作餡，強調「餡豐糖少」，讓健康銀髮族或愛美粉領族皆能細細品味。

花蓮理想大地的「理想中秋蜂月餅」，是以連續三屆獲得比利時世界食品品質評鑑大會銀獎的招牌「蜂巢糕」為底，結合花蓮在地農場養殖的冠軍百花蜂蜜，並以獨家西班牙蒸氣烘焙法製作，有「如蜂啄芋」、「蜂華柚現」、「綠野仙蜂」與「港式蜂情」四種口味，每盒880元。

台北晶華酒店慶祝30周年，今年推出五款限定版月餅禮盒，全新推出的「潮月」正統潮式燕窩奶黃月餅，是〈晶華軒〉港點主廚吳滿權手工製作，以千層酥皮包入香濃滑順的奶黃餡與細緻的頂級燕窩，香烤過後膨鬆酥脆且奶香氣四溢，為頂級高檔之作。

除了「非典月餅」外，今年市場上亦有觀光飯店提供「非典」禮籃供消費者表達「隆情厚誼」。香格里拉台北遠東國際大飯店即以奢紅皮革設計一口氣推出多種不同內容的時尚禮籃，如名為「花月」的禮籃，3,988元內含月餅禮盒、烏龍茶葉、手工餅乾、葡萄乾巧克力、紅酒與文旦。飯店並另有「公益禮籃」，每組禮籃售出後將提撥200元予台灣黑熊保育協會，為台灣生態保育盡一份心力。

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