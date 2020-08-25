五星飯店月餅禮盒炫爆 吃完可當玩具、燈籠

佛要金裝，人要衣裝，月餅禮盒要包裝！為搶中秋送禮商機，觀光飯店除在月餅餅皮、內餡、口味與型式上推陳出新，近年更積極開發有別傳統的月餅禮盒包裝上，除以創意設計使之附庸風雅，或更具潮感、或更搶眼吸睛，並賦予更多「功能」。於是，月餅盒除了可收納置物，香格里拉遠東國際飯店與凱撒飯店的可當燈籠式提燈，天成飯店集團的像「玩具盒」，麗緻餐旅與老爺酒店集團的則結合桌遊或紙牌概念設計，臺北W飯店直接以收音機音響設計禮盒，中附贈獨家限量「W復古卡帶藍牙音響」，不僅能撥放音樂還具有充電功能，環保實用功能兼具，且潮感十足、又酷又炫。

搶秋節送禮商機，臺北W飯店推出2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，結合W品牌熱情元素中的「音樂」與品牌代表性酒吧WOOBAR的「調飲文化」，打造風格獨具、以酒入餡的特色月餅，並設計出收音機造型的外盒以及隨身帶著走的復古卡帶藍牙音響，混搭出最W風格的中秋禮盒。收音機禮盒的包裝不僅外表討喜送禮得體還能落實環保，而禮盒中附贈獨家限量「W復古卡帶藍牙音響」，不僅能撥放音樂還具有充電功能，每盒6入售價1080元，是今年最潮且最實用的月餅禮盒。

天成飯店集團設計出多款禮盒，今年更首次與臺鐵界結盟推出「柚比快飛」月餅禮盒，禮盒外觀以普悠瑪列車為設計主軸，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人柚比化身可愛的兒童戲水玩具，每盒售價980元，希望以可愛造型吸引大小朋友。

麗緻餐旅集團連續五年以結合桌遊、浮空投影、拼圖、魔術方塊、疊疊樂等創意推出麗緻坊中秋禮盒，今年更以懷舊童趣發想將集團人吉祥麗緻熊化身成紙牌，打造充滿復古童趣的「麗緻盈月」禮盒，每盒售價1080元，消費者可在與親友遊戲互動中拉近距離，找回兒時中秋團圓的過節氣氛。

臺北老爺酒店今年以「柚見悅圓」為主題，推出四款設計感十足的中秋月餅禮盒，其中「悅圓」禮盒，，外盒以月亮的陰、晴、圓、缺為主題，搭配鏤空及白黃兩色棋子片，盒蓋立起、變為四連棋桌遊，月餅口味包括「古早滷肉」、「烏豆沙蛋黃」、「土鳳梨火山豆」、「臺灣柴燒桂圓」及「伯爵茶桑葚」，每盒1,280元。

香格里拉集團今年有一款「香傳廚神禮盒，盛放著洋溢香格里拉風味的中秋美點，每個禮盒配有LED燈籠，令人憶起佳節跟至親友好共聚一堂的溫馨點滴，月餅禮盒內含金牌蓮蓉蛋黃、松子抹茶蛋黃、伯爵柚香蛋黃及酒釀桂圓蛋黃，一起和親友品嘗由香格里拉名廚匠心研製的月餅口味。

圓山飯店今年以「時尚輕旅行」概念，設計行李箱造型禮盒，也可以當作收納盒使用，「甜美蘭花禮盒」(五入裝)及「富貴牡丹禮盒」(四入裝)，售價為1,280元。臺北君悅酒店今年以「月圓花好闔家歡聚」為設計概念，推出可作為珠寶飾品收納盒使用的「闔家悅」禮盒，以及可作為小物整理容器使用的「悅正圓」禮盒， 分別為1580元與980元。

臺北君品酒店今年中秋禮盒設計維持一貫優雅風格，並首次結合亞麻與竹片的「異材質拼接」創新設計，外盒使用對待環境友善材質，搭配崇尚儒雅寓意「博古圖」裝飾，碰撞出清新俐落的知性美。君品酒店「迎君品月」中秋頂級月餅禮盒每盒6入，售價2,380元，以經典傳統廣式月餅製作技法，推出六款口味：棗泥蛋黃、伍仁金腿、桂圓紅棗、松子蓮蓉、切達起司、鳳梨南瓜子。

標榜「帥出新高度」的」台北W飯店 復古卡帶收音機造型「MOOSIC樂 餅禮盒」， 採一體成形設計、「無須外袋」。圖／台北W飯店 圓山大飯店今年以時尚輕旅行為概念，設計推出「甜美蘭花」與「富貴牡丹」二款「行李箱中秋禮盒」，標榜月餅吃完後也可以當收納盒使用。圖／圓山大飯店 香格里拉集團限量出的〈傳月～香傳廚神〉，每一盒內均配有充滿節日氣氛的LED燈籠，令人憶起佳節跟至親友好共聚一堂的溫馨點滴。圖／香格里拉台北遠東國際大飯店 台北君悅酒店今年推出的〈闔家悅〉禮盒，強調以「月圓花好闔家歡聚」概念設計，月餅吃完了，盒子可留下作寶飾品收納盒使用。圖／台北君悅酒店 天成飯店集團今年與台鐵跨界合作推出限定版「柚比快飛」月餅禮盒，以普悠瑪列車為設計主軸，並加贈瑞穗天合國際觀光酒店代言人柚比化可愛的兒童戲水玩具，創意演繹童趣。圖／天成飯店集團

麗緻餐旅集團今年以懷舊童趣發想，將集團人氣吉祥物麗緻熊化身成紙牌，打造充滿復古童趣的「麗緻盈月」禮盒，每盒價1080元。圖／麗緻餐旅集團 台北老爺酒店推出四款設計感十足的中秋月餅禮盒，其中〈悅圓〉禮盒外盒以月亮的陰、晴、圓、缺為主題，搭配鏤空及白黃兩色棋子片，盒蓋立起、便可搖身一變為創意十足的四連棋桌遊，每盒1280元。圖／台北老爺酒店

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