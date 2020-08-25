台中4家搶進榜 〈JL Studio〉奪2星 鍾佳憲獲「年輕主廚大獎」

鹽之華的午間套餐主菜「伊比利豬里肌」料理。圖／何書青攝
鹽之華的午間套餐主菜「伊比利豬里肌」料理。圖／何書青攝

《臺北臺中米其林指南 2020》首次進軍台中，交通部部長林佳龍在發布記者會上表示「南北吃飽，台中要吃得巧」，但隨後公布的台中摘星餐廳名單卻僅有「JL Studio」、「鹽之華」、「俺達的肉屋」、「Forchetta」4家上榜，與台北相較之下落寞不少，不過新加坡主廚林恬耀所帶領的「JL Studio」一舉拿下2星，「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲除了摘1星外，同時奪得唯一的「米其林年輕主廚大獎」，皆為台中增添不少風彩。

2020年台中米其林餐廳一覽表。圖表／林欣儀

林恬耀受訪時表示：「一路上有太多人要感謝，沒有團隊就沒有這份榮耀，也很感激陳嵐舒在『樂沐』給了我很大的機會跟舞台發揮，她也讓我學到堅持，是我很重要的恩師。」表示餐廳8至9成都使用台灣食材，因注重減少運送過程的低碳，也以使用中部食材居多，尤其對台灣的水果品質尤其驚豔與喜愛，對於餐廳的期待，林恬耀說：「希望客人來到餐廳不只是吃飯，也不只有新加坡料理，還有新加坡與台灣文化的交流。」

美食家費奇表示，這次台中的最大贏家其實可說是前樂沐法式餐廳主廚陳嵐舒，過去在樂沐廚房團隊中磨練了7、8年的林恬耀，領軍JL Studio摘下2星；同樣也來自樂沐，身為前樂沐副主廚的鄭裕錞，現在所掌廚的「MiraWan」則在今年獲得台北米其林餐盤推薦；而陳嵐舒在樂沐歇業後，發展出全新的「GUBAMI」牛肉麵餐廳，則獲選了本屆必比登推介的肯定。雖然對於台中的摘星榜單，許多美食饕客都感到有些失望，美食家陳鴻表示，台中的成長空間與挑戰性還會很大，這個城市是個台灣美食創意品牌的煉餮房，創意與新鮮感十足，未來發展不可限量。

俺達的肉屋是日本全和牛燒肉料理為主，對於牛的熟成，分切及醬料都有不同於市場的獨家料理。圖／馮惠宜攝
俺達的肉屋是日本全和牛燒肉料理為主，對於牛的熟成，分切及醬料都有不同於市場的獨家料理。圖／馮惠宜攝
米其林官方《臺北臺中米其林指南2020》昨（24日）正式發表，首次移師至台中國家歌劇院舉行，交通部長林佳龍（中）、台灣米其林董事長毛行健（左）出席活動。圖／米其林提供
米其林官方《臺北臺中米其林指南2020》昨（24日）正式發表，首次移師至台中國家歌劇院舉行，交通部長林佳龍（中）、台灣米其林董事長毛行健（左）出席活動。圖／米其林提供

朝聖客變多 地方被看見

《米其林指南》初次進軍台中，台中市政府觀光旅遊局局長林筱淇表示：「米其林指南為台中創造了很多話題性，在地特色能躍上國際版面是很珍貴的曝光機會，對帶動觀光旅遊來說都很有幫助，還有很多旅宿業者反應，即使在摘星名單尚未公布之前，就有不少民眾會為了追心目中會摘星的餐廳來到台中玩，預先來體驗用餐。」

「米其林效應」不僅讓台中的美食被饕客們挖掘、討論，甚至早在2周前「必比登推介」名單公布時，各獲選店家就已有感來店「朝聖客」變多，對台中的觀光旅遊業在疫情中帶來正面效益。林筱淇指出，未來推廣台中遊程時，把各觀光景點結合美食會是一大重點，包含走訪較在地行程的必比登推介美食之旅，搭配摘星餐廳用餐的行程則將採分流分級的規畫，安排較多時間體驗。

林筱淇表示：「要說全台灣哪個城市最有能力做創意料理就屬於台中，包含在地小吃、糕餅、新鮮海產和文創特色餐廳等，很多出名的美食、餐廳和茶飲都是在台中發跡，像珍珠奶茶就是一個例子，相信米其林看見了台中美食文化的實力，才將台中納入評鑑城市。」誠心歡迎民眾能多到台中看看。

台中1星餐廳鹽之華的「龍蝦，夏季蔬菜，甜菜荷蘭醬」料理。圖／鹽之華提供
台中1星餐廳鹽之華的「龍蝦，夏季蔬菜，甜菜荷蘭醬」料理。圖／鹽之華提供
「鹽之華」的「火龍果泡芙 香提奶油 椰子冰沙」。圖／何書青攝
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有「中台灣西餐教父」封號的黎俞君，大手筆投資開「鹽之華」餐廳。圖／鹽之華提供
有「中台灣西餐教父」封號的黎俞君，大手筆投資開「鹽之華」餐廳。圖／鹽之華提供
「鹽之華」法式料理餐廳用餐空間典雅。圖／鹽之華提供
「鹽之華」法式料理餐廳用餐空間典雅。圖／鹽之華提供

(中國時報 何書青)

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