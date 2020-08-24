台中七期Forchetta餐廳摘米其林一星

「台北台中米其林指南2020」今日公布摘星名單，台中共有JL STUDIO、Forchetta、鹽之華、俺達的肉屋等四家餐廳分別獲得二星與一星的殊榮！其中，以時尚歐陸菜躋身一線餐飲名店的Forchetta餐廳，榮獲一星的肯定。2014年由台北南下台中重起爐灶，主人兼主廚Max曾士弘原本學醫，但料理精準到位且呈盤華美，因個性低調被稱為「省話天廚」。

Forchetta餐廳位處被豪宅包圍的台中七期，餐廳還有戶外空中花園讓客人休憩、品酒，曾士弘更在這裡種植了各式蔬菜和食用花卉，作用烹調料理時用的食材。

主廚Max醉心於花藝，餐廳採用落地玻璃，透視戶外的盆栽與大樹，一片綠蔭令人心曠神怡；同時尊重時令及在地食材，會根據當天採買道的食材，變化出多款前菜；主菜則有六種選擇，其中，鴨心與鴨胗佐鴨間稻燉飯，揉和了台灣與西方料理特色，值得一試。

Forchetta的中文「叉子」雖然在台北用了10多年，卻一直沒正式去登記，後來在台中被其它餐廳搶先用了。Max乾脆就用諧音給餐廳取了新的中文名〈火氣大〉，乍看雖很難跟地中海餐廳產生聯想，但卻很好記。

Max學的是醫科，卻對烹調料理充滿熱情與創意，故而選擇走上創業開餐廳這條路。因為無師自通，所以網路上曾有人稱他「怪醫大廚」。

〈Forchetta〉已成功轉型為Fine Dining餐廳，且主攻自然健康的地中海料理。Max說，以前自己做的是「地中海料理」，如今則是「地中海台灣料理」。原因是用了更多台灣食材入饌詮釋地中海的味道，這樣的料理觀，加上自闢菜園種植食材並取之入饌，其實正是當代國際餐飲業界時下最流行的趨勢。

Max烹調菜餚的技法多變且純熟，呈盤亦搶眼吸睛，即便是受過完整廚藝訓練的科班廚師，也不見得有這等火候。而他勝過外籍名廚的強項是，Max花了大量時間尋找台灣優質食材，並以精湛廚功演繹成美味菜餚，透過他的廚功詮釋，食客可以透過口舌領略「台灣好」。

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