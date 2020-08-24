台中「鹽之華」獲米其林一星

由「中台灣西餐教母」黎俞君領軍的「鹽之華」法式料理餐廳，24日獲得米其林一星的殊榮。成立於2004年的「鹽之華」，原本位在台中市五權四街，後在台中市西屯區市政路斥巨資重起爐灶，是台中最老字號的高檔法菜餐廳。今日在確定獲獎後，饕客詢問電話不斷，近日即將開放9月份預約訂位。

白色建築外觀，就是以「鹽之花」的三角形結晶體發想而來，黎俞君特別請來由法國籍的Erik Amir及美國籍的Dora Chi組成的spatial practice建築設計團隊規劃設計，整棟建築外觀呼應了雪白的鹽結晶，全部以造價昂貴的白色沖孔板包覆起來，成為一棟個性十足的美麗建築。黎主廚表示，全新的鹽之華是以「Hidden Gem」為概念，讓這棟雪白的建築在擾攘的都市叢林中，猶如一顆兀自發光的寶石。

餐廳內部在黎俞君堅持下，佔地約110坪的空間設計成二個部分，一邊是低調性格的 包廂區域，一邊則是明亮優雅的FINE DINNING主要用餐區域餐廳。

2004年，黎俞君創店時，之所以把餐廳命名「鹽之華」，就是因為對於法國人對料理的講究，精細到連最不起眼的鹽都必需採用產量少、工序繁複的鹽之花；而黎俞君也期許自己的餐廳能夠如同鹽之花一樣，低調，卻又能帶來雋永的味覺感動。

所以從創店至今，黎俞君永遠堅持採用最好的食材，以無菜單的方式呈現每一季的節令美味。也正因為每次來都能有不同的驚喜，不管是視覺或味覺上的，也讓鹽之華累積了許多死忠的顧客，而在競爭激烈的台中餐飲市場屹立不搖。

把下廚視為一種樂趣的黎俞君，最嚮往的其實是到法國鄉下，過著簡單而寫意的生活；原本想結束一切事業離開台灣的她，卻因為跟著她多年的工作團隊希望她能繼續做下去，維繫這個合作無間的團隊精神，而讓她決定另覓新址打造自己心目中的夢幻餐廳，最後，落腳台中七期。

法式餐廳的空間以帶著溫暖的灰藍色調為主，並穿插許多鈦金屬鑄造的裝置藝術。其中最為醒目的就是一整面如同亂紋巾的鍍鈦金屬牆，是用鍍鈦金屬一片一片鑄模打造後再拼接起來，雖然是堅硬的金屬，但看起來卻像是柔軟的緞面，十分耐人尋味。

除了由國外設計師打造的美學空間之外，黎主廚最在意的自然是廚房，全新的廚房不但佔地寬敞，更把冷、熱廚房完全分開，裡面採用的設備全是世界各地進口最頂級的品牌。

開幕十六年來，鹽之華法國餐廳便為台中揭開頂級法式料理的序幕，多年來，即使台中陸續進駐許多新的歐法餐廳，都不能撼動鹽之華在饕客們心目中的地位，除了因為黎俞君的好手藝，也因為黎俞君「不是好食材不上桌」的堅持，在不同的季節精選來自世界各地當令最好的食材，搭配台灣在地優質蔬果，做出一道道讓人激賞的好菜。

為了讓饕客們永遠能跟上世界食尚潮流，黎主廚也鞭策自己的手機不段精進，因為她每年都會親赴世界各國的知名餐廳觀摩習藝，看看法國菜的最新趨勢，並且率先引進其他台灣的歐陸餐廳不敢使用的特色食材，做出別具特色的菜色，讓食客們品嘗。

在呈現方式上，黎俞君將會打破時下流行「花花草草」的擺盤方式，而盡量以自然的手法呈現，希望把自然的食材帶出高級的感覺，讓即使尋常的食材也能看起來有一種華麗感。

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