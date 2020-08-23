米其林前哨站》2020必比登推介台中必吃
台菜滷豬腳生煎包 在地小吃蒐羅21店
《臺北臺中米其林指南 2020》在星級榜單揭曉之前，搶先揭曉以物超所值定義評選出的「必比登推介」名單，初次被評鑑的台中共有21間店家獲選，其中多家原本就在當地十分出名的店家，在名單公布後更是吸引許多饕客前來朝聖。
富狀元豬腳
台中的人氣排隊豬腳店「富狀元豬腳」使用白毛豬料理，不使用中藥滷包「壓味道」，老闆蔡兆峻說，每天熬香料、現滷，前置到烹調得花5個小時，靠時間慢慢燉來呈現真材實料的美味，因此腳顏色澤晶瑩透亮，Ｑ彈甘甜不膩口。必點的除了最受歡迎的「狀元豬腳」，「狀元腿扣」豬皮甘香，扎實的瘦肉部分也香甜不柴，每日限量30個，僅2個時段開賣，還有以雞高湯滷製的「狀元大腸頭」，以及自家的水煮豬油商品。
富鼎旺
「富鼎旺」也是台中著名豬腳店，業者表示，獲必比登後來客成長1倍之多。其實「富鼎旺」與「富狀元豬腳」的2位老闆是感情十分好的親兄弟，2家店各有特色，若人力不夠還會互相幫忙。富鼎旺使用不抽筋的台灣本土豬肉，每天花費數小時備料、新鮮現滷，口感較軟嫩，滋味偏清甜。主力商品有腿扣、腿節、豬腳以及各式便當等；也有不少客人來買分量霸氣的「鼎旺豬腳禮盒」，常溫及真空包裝的都可選購。
馨苑
文青風格的「馨苑」將台菜年輕、輕鬆化，並顛覆傳統台菜餐廳得要多人一起用餐的印象。老闆鄭乃綱說，在經營第1個品牌「膳馨」時，聽到許多客人希望有小分量的台菜料理，以及遇到一般中餐廳有午休時間，但使客人想多待著聊天的困擾，因此誕生了以完成客人「心願」之諧音命名的餐廳，不僅全天候迎客，除了單點還可變化為1人份套餐。招牌推薦料理有「古早味梅菜扣肉」、「御膳紅燒牛三寶」「芋奶鮮嫩雞骨球」等。
滬舍餘味
「滬舍餘味」點心為純正上海風味，原為中醫師的老闆張駿，轉行開店只因思念身為上海點心師傅的外公與他生前手做的上海點心好滋味，為此費心鑽研道地上海生煎包，精選溫體豬搭配在地食材，採半發酵麵皮，上層遍撒芝麻，包藏其中的溫體豬肉餡加新鮮大蔥，底煎至脆皮、其餘皮薄Q彈，作法為「渾水派」，與其他「清水派」的生煎包不同，具層次口感，一咬爆汁、肉質鮮甜，煎包底部香酥可口。
尚牛二館
供應台灣現宰溫體牛的「尚牛二館」，堅持每天花4小時來回台中與台南，親自到牧場挑選新鮮優質的牛肉部位，當天限量供應。店內主要是牛肉火鍋料理，也有快炒、涼拌、現沖燉牛肉湯的牛肉佳餚，涮牛肉片的訣竅是火鍋滾了後，放下牛肉涮3秒到最多5秒，便能嘗到最入口即化的鮮甜肉質；而新鮮且未經灌水的溫體牛，不會在盤上留下血水，下鍋後也不會使湯頭產生混濁泡泡，好品質看得見。
Gubami
樂沐法式餐廳前主廚陳嵐舒經營的 「Gubami」人氣牛肉麵餐廳，店長Luca表示：「我們所呈現的是西式牛肉麵，湯頭採用兩次高湯，以法式高湯基底工序烹調，先將大量牛骨及蔬菜熬湯底，而首次燉煮的高湯底，則清燉和牛牛腱及大量牛骨。」建議先喝高湯，再分次食用和牛薄片及和牛牛腱，再加入一小碟煙燻牛骨髓搭配手工細麵食用，整碗麵更顯濃郁；他還透露：「預計今年底前於台中開設新的法式餐廳，內部仍在裝潢中，有好消息會再與大家分享。」
三喜食堂
「三喜食堂」台菜餐廳主廚郭芳力人稱「力哥」，國中時學做日本料理，曾遠赴台北餐廳工作，當時是做台式日料，啟蒙恩師為欣葉廚師，他自學融合日、台、粵菜等要訣，創新自己的台菜風貌，「我的招牌菜很多別家都沒有，尤其隱藏菜單炒泡麵，常用來招待熟客」，他的拿手菜「三杯豬腳」豬肉極嫩散發三杯獨有的酒香，「苦茶油粉腸」則吃來香氣四溢毫不膩口，夏季時令菜式「金沙綠竹筍」口感嫩脆。
淇里思
印度料理餐廳「淇里思」老闆Minesh是印度人，他說「與妻子兒女來台定居12年，原為瑜伽老師因想念家鄉味，於存中街開首家餐廳」，餐廳營業至今已5年、有5家分店。食材講求品質，米、香料特從印度進口，特推「田園鮮菇咖哩」、「紅醬奶油雞肉咖哩」，其咖哩基底採用季節時蔬與番茄、洋蔥，加入印度香料及醬汁熬煮，可配印度烤餅或米飯吃；饕客最愛則是「蒜味印度烤餅」、「香料塔都雞腿」等「塔都窯甕」燒烤特色佳餚。
(中國時報 何書青、黃采薇 )
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