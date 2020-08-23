米其林前哨站》2020必比登推介台中必吃

供應台灣現宰溫體牛的「尚牛二館」，堅持每天花4小時來回台中與台南，親自到牧場挑選新鮮優質的牛肉部位，當天限量供應。店內主要是牛肉火鍋料理，也有快炒、涼拌、現沖燉牛肉湯的牛肉佳餚，涮牛肉片的訣竅是火鍋滾了後，放下牛肉涮3秒到最多5秒，便能嘗到最入口即化的鮮甜肉質；而新鮮且未經灌水的溫體牛，不會在盤上留下血水，下鍋後也不會使湯頭產生混濁泡泡，好品質看得見。