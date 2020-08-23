米其林前哨站》金悅軒 端出舌尖上的港式情懷

現年45歲的黃志龍自謙「15歲就入行啦！做過茶餐廳、港式酒樓、燒臘、大排檔，什麼都學」，過去他曾在新加坡受訓，並在韓國首爾洲際飯店的翡翠皇宮、新羅飯店的中餐廳工作7年，他視金悅軒餐飲集團董事長羅文貴為伯樂，「蒙他青睞，我毅然加入金悅軒，還將廚房團隊、好友一起找來台中工作」，所有菜單皆是龍哥規畫。

餐廳規畫3個部門，6位港籍師傅擅長的菜式不同，燒臘、大排檔快炒或煲湯、小點各有專精，團隊編制30餘人，分工細膩，呈現純正港點風味。長期旅居海外工作的龍師傅，端出的粵菜外觀雖新穎多變，但不妥協的堅持是內在一定要維持道地港味，他感嘆「台灣很少有吃早茶的港式茶樓」，特地移植香港美食回憶，在周六、日早晨8點推出早茶港點，讓饕客感受傳統港式美味。

龍哥自慢：「只要來過金悅軒就不用飛香港啦！」餐廳無論菜式及口味皆正統港味，主廚推薦4人餐點，主菜是盡收深井燒鵝皇、脆皮燒牛腩仔、蜜汁叉燒的「燒味拼盤」，瓷盤上手繪花草，擺盤華美雅致，3種港式燒味肉嫩香甜、毫不膩口，饕客每來必點。「上湯焗西澳龍蝦伊麵」食材為澎湖直送的活體龍蝦，以上湯焗烤、中體西用的料理手法呈現，Q彈的龍蝦肉搭配伊麵滿口鮮甜。