梁幼祥懂吃吃懂》一口餃子滿嘴家鄉事

我在眷村長大，每每月底、如果還剩很多麵粉，爸媽總會吆喝幾個無親無故的老兵，到家來一起和麵擀皮、弄餡包餃子，三兩下熱騰騰的餃子出鍋了，就先給孩子們吃，把孩子打發了，他們開始剝蒜頭、搭著滷菜、一口一口高粱、就著餃子、滿嘴家鄉事，解鄉愁啊！

黃魚水餃 入口舒服

若問我在哪吃過最好吃的餃子？就數我姊慧懿從婆家學來的「黃魚水餃」啦！這魚得順著同一方向把魚肉刮下，再把肥膘丁加進去，調了味，順時鐘攪拌打水，直到起了「膠」，再來包。這現包、現煮的黃魚水餃一出鍋會鼓鼓的，那時馬上用個湯匙盛著，用嘴開個小口、散點熱氣之後，得一口咬下一半的餡就口，那纖細柔鮮的魚餡餃子皮，既嬌美又韌實的在嘴裡交會，真體會了梁實秋說的那句「餃子與舒服」的形容。

為了找好吃的餃子，去了好些趟東北，也去了瀋陽最著名的「老邊餃子館」，花樣多、夠精彩，也許是什麼都企業化了，現場制式的服務和就口的餃子，遺憾的缺了些人情味兒，可惜啊！也去了大連，嘗了知名渤海灣的海腸餃子，稀奇、有趣、口感不錯，但不雋永。

皮紮實有勁 打水要到位

餃子要好吃，幾個重點。皮得紮實有勁，不論什麼餡，打水要到位，否則不是無汁乾澀，就是水多如泥；包餡時一定得皮邊捏緊，餃子中間留一點空隙，讓湯汁有空間流串，這餃子煮滾之際，會鼓鼓的帶著香氣也帶著汁。

若說要我推薦喜歡的餃子，數信義路東門市場內沅誠的陳奶奶了，她雖91歲、卻仍能熟悉的用山東手法捏邊擠餡，要吃懂餃子，從奶奶這入門。

註：為什麼稱「餃子」呢？

話說東漢有個懂醫術的太守張仲景，只見臘月寒冬，家鄉飢民處處凍傷，他用藥燉羊肉賑災，人湯一碗、剩下的鍋底剁碎成餡，合著麵，包成半月狀煮熟了，讓這些災民身暖了不說，所有凍傷的耳朵幾乎全癒了，後來人們就把這食物稱之為「嬌耳」、年代久啦，把嬌耳稱為餃兒、餃子了。