米其林前哨站》元 Yuan傳統小吃變身驚喜料理

首度進軍台中評鑑的《米其林指南》摘星餐廳榜單備受矚目，揉合中西概念的創意料理餐廳「元 Yuan」在美食界呼聲極高，主廚蕭淳元過去以掌廚無菜單料理餐廳「英雄」在台中闖出名號，2019年初英雄餐廳結束營業後，他於同年3月另起爐灶，取自己名字開設的「元」，短短1年多已成為許多美食家公認為的必訪餐廳。

「那是可以吃的黃瓜花，夏天才有，還有這是毛西番蓮，可以試試看，味道很像百香果，都是我們自己種的。」看著賓客餐盤裡還沒用完的料理，蕭淳元就在開放式廚房邊的吧台座位前，像怕賓客不小心錯過任何一種美味般悉心解釋著，對食材的珍惜與熱情全寫在臉上。

蕭淳元現年僅36歲，擁有曾赴日本米其林星級餐廳、台北1星「侯布雄法式餐廳」第一批廚房團隊等經歷，磨鍊出一手融合中西的好廚藝。他說話時有大男孩的隨興氣息，位於餐廳正中間的開放式廚房透露喜歡與客人互動的個性，一聊到餐廳、料理，更能發覺他滿腔對家鄉南投的深厚情感，並將這股熱愛化為桌上的繽紛料理。 延續英雄餐廳用在地食材打造台味西菜創意料理的想法，蕭淳元說，「元 Yuan」加入更多小吃、家常菜和人文的概念，許多料理都取熟悉美食來重新解構，如蚵仔煎、麻辣鴨血、鹹水雞、小卷米粉等，甚至在周五、六中午賣起南投意麵。 「元 Yuan」主廚蕭淳元。圖／何書青攝

為更滿足「在地食材、產地到餐桌」的理念，蕭淳元索性化身「自耕農」，在南投家樓上設置了菜園，不惜每天通勤南投和台中，「每天早上我都要種菜，最少要花2小時以上，像食用花、香草都要天天照顧，還要處理很多蟲害、雜草的狀況，我剛就才從南投忙完過來。」

蕭淳元坦言每天早上光是菜園就常忙不完，好在太太每天幫忙去南投買菜，夫妻分工合作來達成對食材的堅持。夏季的招牌花園沙拉「羅勒 起士 花園沙拉」就集結自家栽種的30多種野菜，且餐廳約9成的餐盤也來自南投陶藝家的作品，無處不見他對家鄉的愛。

品嘗蕭淳元的料理，常像拆禮物般充滿驚喜，「日本生蚵 白玉珍珠 」以傳統小吃蚵仔煎變化，在香煎過後的娃娃菜下，藏著燙過的肥美日本生蚵、軟Q的白玉珍珠、蛋酥、自製海山醬、南投刺蔥及魚子醬等，口感多，層次又迷人。

招牌「阿元 黑白切」裡每種醬料、甚至烏魚子都是自製，辣椒醬也是自家發酵，搭配各式嚴選食材，堪稱豪華版的經典美味；「小卷米粉」則以台南經典小吃發想，香料酒大火快炒後的新鮮小卷，配上用多種香料、海鮮熬成的鮮甜高湯，再搭佐彈牙的米粉，賦予傳統美食耳目一新的好滋味。

靈感來自台南小吃的「小卷米粉」。圖／何書青攝 招牌菜「阿元黑白切」。圖／何書青攝

( 中國時報 何書青／台中報導 )

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