2020必比登台菜飄香 台中21家上榜

《臺北臺中米其林指南 2020》將於24日揭曉摘星榜單，米其林指南依照慣例於11日率先公布台北及台中的「必比登推介」(Bib Gou rmand)名單。今年台北共收錄54家店，比去年減少4家；首次評鑑的台中共21個店家上榜，其中多達10家都屬於台灣菜，相較於台北的54家僅7家台灣菜，台中的米其林初登場堪稱是台菜大展風采。

被譽為「美食聖經」的米其林指南在台評鑑邁入第3屆，指南中的 必比登推介是被米其林評審員評為「物超所值」之美食，意指能以1 000元以下的價格(不含飲料)，吃到3道優質水準的料理。以過去至 今的台北必比登推介名單來說，每年街頭小吃類的佔比皆奪冠，但台中的首屆名單卻沒有被歸為街頭小吃的店家獲選，反而是台灣菜佔下將近半數，其中更有逾60年歷史、以鵝肉和當歸鴨肉麵線聞名的「富 貴亭」，及飄香40多年的「范記金之園草袋飯」等台菜老店。

必比登的店家，圖為源芳刈包。圖／吳松翰攝 必比登的店家，圖為源芳刈包。圖／吳松翰攝 必比登的店家，圖為昶鴻麵點。圖／吳松翰攝 必比登台北入榜餐廳「天下三絕」牛肉麵。圖／中時報系資料照

必比登的店家，圖為老東家牛肉麵。圖／吳松翰攝 必比登的店家，圖為一甲子餐飲。圖／吳松翰攝

評鑑第3年 更接地氣

美食家費奇分析，米其林在台灣評鑑來到第3年，價位上及名單更接地氣、平易近人，越來越貼近大家所熟悉的口味，並推測應已有台灣人加入評鑑，或許因疫情影響，評鑑上會參考台灣老饕或在地專業 人士的意見。

台中必比登的台菜店家中，有2家都以供應豬腳料理為主，其中「 富鼎旺(中區)」以小火慢煮滷豬腳、腿扣、腿節，口感軟滑；「富狀元豬腳」則被評審員指出特色為「不添加中藥材滷包，而將白毛豬隻，搭配特調比例的紅蔥、辣椒、冰糖與醬油，把肉滷至呈琥珀色澤 、晶瑩透亮」。

彭城堂 懷舊感十足

在用餐環境氛圍上，台中必比登台菜餐廳也更飄復古台味，「彭城堂」不僅為饕客獻上各式百年老菜、經典古早味料理，店內更以台灣 懷舊感十足的擺設做裝潢設計，饒富古趣又吸睛；「溫叨」則是一家能體驗在傳統三合院老厝內用餐的台灣古早味料理餐廳，菜單上更不乏豐盛的工夫菜。

此外，沒被米其林指南列為「台灣菜」、但仍屬台灣美食的店家， 如前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」，用過去做 Fine Dining的精湛廚藝及高檔食材，將台灣著名的牛肉麵推上更高 層次。

( 何書青／台中報導 )

美食家惋惜 Gubami有摘星實力

於《台北台中米其林指南2020》中名列「必比登推介」的台中知名牛肉麵餐廳「Gubami」，由樂沐法式餐廳前主廚陳嵐舒經營，將法式料理手法注入傳統牛肉麵，用料及肉品高級，清燉牛肉麵使用宮崎和 牛搭配特製細麵，紅燒牛肉麵則以加拿大帶骨牛小排搭配特製粗麵， 兩項招牌麵食都為限量供應，雖每碗單價高達750至900元，不少美食家事前仍預測將名列《米其林指南》。

Gubami餐廳名稱取自閩南語「牛肉麵」的諧音，美女主廚陳嵐舒自 巴黎斐杭迪高等廚藝學校第1名畢業，於2008年回台中開設樂沐法式 餐廳，曾連續4年入選「亞洲50最佳餐廳」，她本人亦獲選2014年「 凱歌香檳亞洲最佳女廚師」。樂沐餐廳於2018年因台灣飲食界大環境問題底吹熄燈號後，Gubami是陳嵐舒回應她「Fine Dining」(精緻餐飲)理念的力作。

美食家謝忠道認為Gubami有摘星實力，主廚陳嵐舒在Gubami以法式手法將平民美食牛肉麵重新詮釋，「提升到一個極致的高度，無人可及，也無可比較」，認為該餐廳應有資格獲得米其林1星，但可能因為料理的高價格、每日限量供應和少數座位的菁英方式，導致脫離米其林的星級標準考量。(黃采薇／台中報導 )

台中市長盧秀燕表示，「必比登推介」納入台中21家美食餐廳與小吃，讓台中美食躍上國際。圖／盧金足攝 「必比登推介」的台中知名牛肉麵餐廳「Gubami」，由樂沐法式餐廳前主廚陳嵐舒經營。圖／Gubami提供

延伸閱讀

2020必比登推介 台灣菜出頭

文華東方〈雅閣〉推新菜單 經典老菜復活

燒賣超有名 〈崎陽軒〉來台搶鐵路便當商機