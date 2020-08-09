梁幼祥懂吃吃懂》蔥㸆烏參 美味藏在細節裡

這海參啊！咱們吃它有上千年歷史了，見《臨海水土物誌》而九百年前中醫就開始用它製藥，因為有高質量的精氨酸，對陽痿腎虛、控制膽固醇都有很大幫助，現在市面上尤其是帶刺的遼參貴的更是動輒上萬！但在烹調上就是「難以入味」，處理不當，反惹來一身腥。

上海特調濃油赤醬

上海師傅通常用河蝦卵乾製成的「蝦子」來入味！這「曬乾的蝦卵」聞起來帶一點魚露的腥，但加熱後、搭上醬油紹酒、味道瞬間化腐朽為神奇。

上海人把久燒、收汁入味的烹調方式稱之為「鯗㸆」、所以到上海館點菜、看到「鯗㸆排骨」「蔥㸆烏參」就是這種味型的上海「濃油赤醬」啦。

註：鯗（鹹魚、讀ㄒㄧㄤˇ）

回到現場，這上海小館的服務員、是個阿姨，回應的是「這菜本來就這樣啊……！哇哈！這可不得了，這群女人打蛇隨棍上、「你們菜裏都是沙？還敢說本來就是這樣！」，我們可要Po上網哦！」，「我老公可是媒體人哦！」一人一句、沒完沒了？！