梁幼祥懂吃吃懂》蔥㸆烏參 美味藏在細節裡
也不知道甚麼時候開始，許多消費者對自己的權益跋扈膨脹，無限上綱的無理、也無禮、時而不時的鬧些啼笑皆非的笑話！有回在永和上海小館，鄰桌突然傳來一位女生的吆喝！「老闆啊？菜都洗不乾淨、這能吃嗎？」服務生應聲趨前面對，只見那婦人又嚷著:「你看這海參好多細沙，吃下去還得了？」這一句抱怨卻讓我噗哧一笑！
這海參啊！咱們吃它有上千年歷史了，見《臨海水土物誌》而九百年前中醫就開始用它製藥，因為有高質量的精氨酸，對陽痿腎虛、控制膽固醇都有很大幫助，現在市面上尤其是帶刺的遼參貴的更是動輒上萬！但在烹調上就是「難以入味」，處理不當，反惹來一身腥。
上海特調濃油赤醬
上海師傅通常用河蝦卵乾製成的「蝦子」來入味！這「曬乾的蝦卵」聞起來帶一點魚露的腥，但加熱後、搭上醬油紹酒、味道瞬間化腐朽為神奇。
上海人把久燒、收汁入味的烹調方式稱之為「鯗㸆」、所以到上海館點菜、看到「鯗㸆排骨」「蔥㸆烏參」就是這種味型的上海「濃油赤醬」啦。
註：鯗（鹹魚、讀ㄒㄧㄤˇ）
回到現場，這上海小館的服務員、是個阿姨，回應的是「這菜本來就這樣啊……！哇哈！這可不得了，這群女人打蛇隨棍上、「你們菜裏都是沙？還敢說本來就是這樣！」，我們可要Po上網哦！」，「我老公可是媒體人哦！」一人一句、沒完沒了？！
吃出「富而好禮」風
老闆馮兆林只有到廚房、很有風度的拿了一小碟蝦子，「各位美女啊！這蝦子就是曬乾的蝦卵，是種高級菜餚用的香…… 」眾人恍然大悟、方才平息了一場「風暴」！
我說這事，其實感觸良多、這群打扮入時穿金戴玉的假貴婦，放聲吆喝的氣質與她們奢華光鮮的外表著實不相襯！許多人外表有了錢、內在卻沒了德，這是現今社會的現象也是遺憾。周公制禮作樂，許多依循是來自「吃的過程與規範」，懂吃、吃懂、真不容易，重要的是我們應該要從「吃」的道理，去培養一股「富而好禮」的社會風氣和引發思維的「家教」。（文／ 梁幼祥 ）
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