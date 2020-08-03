最新高樓景觀餐廳 〈世貿名人坊〉開賣了

台北信義區再增高樓景觀餐廳，且是高檔中餐廳！「美食南霸天」漢來美食集團看好台北都會高端餐飲市場潛力，無畏新冠肺炎疫情強襲，於今年5月13日宣布願意承租台北信義區國貿大樓34樓，原世貿聯誼社，面積達751坪的中餐廳開設〈世貿名人坊〉，經2個多月重新裝潢，〈世貿名人坊〉自即（8／1)日起已低調開始試營運，為〈名人坊〉系列餐廳第6個據點，且為系列餐廳中面積最大、座位數最多，包廂數最多，且菜式最多樣齊全的旗艦餐廳，展現出漢來美食集團問鼎高端連鎖中餐廳龍頭的強烈企圖。

為強化市場競爭力，並掌握台北高端餐飲消費客人的飲食喜好和脾胃，漢來美食集團大器延攬了原世貿聯誼社中餐廳的部份內外場人員，近30位「老世貿」同仁中包含了燒臘部門的團隊，此舉不僅讓〈世貿名人坊〉成為一集團爐頭熱炒、港點，以及燒臘的「大型完全粵菜餐廳」，也讓過去在世貿聯誼社賣得嚇嚇叫的〈片皮鴨〉，得以在〈世貿名人坊〉的菜單中繼續傳香。

〈世貿名人坊〉開賣，客人享受「隱世廚神」鄭錦富招牌菜〈燕窩鑲鳳翼〉時，可以台北101大樓美景佐餐。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉延攬了原世貿聯誼社中餐廳的燒臘團隊，客人可以嘗到原本即非常有名的〈片皮鴨〉。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉的〈片皮鴨〉標榜採用3.5公斤重溫體櫻桃鴨作鴨胚，爐烤後以精湛刀工片皮，口感與味道皆誘人。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉的〈香檸脆皮叉燒〉，呈盤如畫、且風味較傳統〈脆皮叉燒〉再上層樓。圖／姚舜 〈香檸脆皮叉燒〉用去皮的萊姆薄切搭配叉燒肉，除了添香，並可藉微微酸味平衡甜膩，並藉一點點苦味豐富味道層次。圖／姚舜

「小吃區與包廂區客人吃到的菜不會有差別！」，負責「名人坊」系列餐廳的漢來美食集團品牌長羅嶸豪氣指出，占地750坪的〈世貿名人坊〉共可接待280位客人，除13間不同規格的包廂外，全新改裝的開放式小吃區可接待60位客人，除非客人指定客製化菜單，否則小吃區與包廂客人用的是同一套菜單，「不會有差別待遇」。

漢來美食集團總經理林淑婷順著羅嶸的話表示，〈世貿名人坊〉將結合過去世貿聯誼社在高端餐飲市場建立的形象和人優勢地利，以及〈漢來美食〉加香港米其林餐廳〈名人坊〉的品牌形象和廚藝經驗，以包廂與服務持續深耕企業與高端餐飲客層，同時亦將利用全新改裝的開放式用餐區開發年輕客層，進而為未來進駐南港暖身。

羅嶸推薦我我試吃的〈世貿名人坊〉首波特色菜式，除了非賣不可與非試不可的〈片皮鴨〉，以及「富哥」招牌菜〈燕窩鑲鳳翼〉外，其它的菜式確實讓我耳目一新，除食材用料講究不將就，作功不厭繁浩、精緻細膩外，配合全新採購的餐具器皿，菜餚的呈盤布局也 展現新的氣象。無論是過去世貿聯誼社的「舊雨」，或是衝著新餐廳而來的「新知」，必都能發覺並體驗斥資4000萬元打造的〈世貿名人坊〉，和過去的世貿聯誼社或其它〈名人坊〉的明顯差異。

〈香檸脆皮叉燒〉是升華了傳統〈脆皮叉燒〉的味覺體驗，廚師用去皮的萊姆薄切搭配叉燒肉，除了添香，並可藉微微酸味平衡甜，並藉一點點苦味豐富味道層次，是高明的搭配，且擺盤亦吸睛。形色也搶眼的〈翡翠鮮蝦餃〉綠色外皮不是用傳統慣用菠菜汁，而是以抹茶粉上色，內餡是整尾的海蝦。前者是燒臘，後者是港點，展現了「就是要不一樣」的進化企圖。

〈雞汁紅燒官燕〉的雞汁，是採製作〈滴雞精〉的工序萃取，過程中不加一滴水，用來紅燒煨燜燕窩，並藉火腿提味，如此費時費工，傳遞有別傳統上湯或二湯的純萃好味道。〈煎封鯧魚片〉吃的是深受香港饕家喜歡的老味道與好味道，每尾重量至少1.6公斤的大白鯧，取其背部肉厚切，先基礎調味後輕拍薄粉，然後下鍋乾煎，最後再跟爆香的料理快速翻炒後帶著鍋香鑊氣呈盤上桌，既不勾汁、也不掛芡，展現「乾身料理」的廚技。

〈經典編織酥〉是一道「厚工」的精緻港點，外皮是用酥油皮切成細條狀後，上下交叉編織成「手提包」狀，而且還是「編織包」，內餡則是鴨肝和波特菇。以手提包為蛋糕造型近年市場不罕見，但要做成港點，而且還要「編織」，非常非常麻煩，看來〈世貿名人坊〉點心廚師這回是拚了。

漢來美食於2015年6月取得香港〈名人坊〉餐廳品牌代理權，五年時間在台灣高雄、台南、台中、與台北，開出5家分店，且在台北已有大直與敦化兩家分店，如今漢來美食又在信義區開〈世貿名人坊〉，等同是以「航空母艦」級的旗艦規格配備，宣誓深耕金字塔高端市場的決心。

「小吃區客人的菜色真的跟包廂客人一樣嗎？」，我再問一次羅嶸。他說：「是！一樣的！」，語氣很堅定。

〈世貿名人坊〉的〈名人小排骨〉，兼匯了〈咕咾肉〉與〈糖醋排骨〉兩名菜的特色，並以鎮江醋濃郁香氣誘發食慾。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉的〈雞汁紅燒官燕〉的雞汁，是採製作〈滴雞精〉的工序萃取，過程中不加一滴水，用來紅燒煨燜燕窩，並藉火腿提味。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉菜單上除精緻粵菜外，並加入了各菜系的好味道，圖中〈川味口水雞〉的雞肉鮮嫩細緻，紅油麻辣鮮香。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉新菜〈煎封鯧魚片〉，是將厚切白鯧魚乾煎，美味重點是老派粵菜「乾身料理」的香味。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉的港點走精工路線，〈翡翠鮮蝦餃〉的綠色外皮是用抹茶粉上色，內餡是整尾的海蝦。圖／姚舜

〈世貿名人坊〉的新菜〈經典編織酥〉，外皮是用酥油皮切成細條狀後，上下交叉編織成「手提包」狀，內餡則是鴨肝和波特菇，是一道「厚工」的精緻港點。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉的例湯用料也講究，圖為用蘋果、水梨、無花果等水果，並加了南、北杏陳皮煲製的〈三果煲西施骨〉。圖／姚舜

開在台北市信義區國貿大樓34樓的〈世貿名人坊〉，斥資4000萬元裝潢，開放式用餐可容納60位客人。圖／姚舜 開在台北市信義區國貿大樓34樓的〈世貿名人坊〉，有12間小大不同的包廂，其中最大的包廂可容30位客人「同桌」用餐。圖／姚舜 開在台北市信義區國貿大樓34樓的〈世貿名人坊〉，大型包廂裝潢陳設宛如豪宅的客廳。圖／姚舜 位在台北市信義區國貿大樓34樓的〈世貿名人坊〉規畫有專業酒窖，並請到侍酒師為客人選酒佐餐。圖／姚舜 開在台北市信義區國貿大樓34樓的〈世貿名人坊〉，擁有絕佳景觀視野，憑窗可近觀台北101大樓、君悅酒店，遠跳則可看到圓山飯店和觀音山。圖／姚舜

〈世貿名人坊〉延攬了原世貿聯宜社的燒臘主廚陳鴻雨（左）加入團隊，成為燒臘部門「即戰力」。圖／姚舜 〈世貿名人坊〉的菜單是由漢來美食集團品牌長羅嶸（右）、駐店主廚陳國華，以及香港「隱世廚神」鄭錦富共同研發計。圖／姚舜

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