「爸」氣創意蛋糕 甜在心

神旺推擬真石斑魚頭 君悅打造高爾夫球場

慶祝父親節的方式，不只有到餐廳請爸爸吃頓好料，送一個讓爸爸看了會心一笑的父親節蛋糕，還能將對爸爸難以說出口的情感，用更具象化的方式傳遞，今年各大飯店的父親節蛋糕，以各種「爸氣」十足的吸睛意象和口味來取悅爸爸的心。

台北神旺大飯店普諾麵包坊推出擬真指數超高的「石斑君」，把爸爸們愛吃的新鮮漁產化為父親節蛋糕，處理仿石斑魚頭的外型細節尤其煞費苦心，主廚余振堯以精準的調色比例製成淺棕色的牛奶巧克力淋醬，淋在刻意製成有真實魚頭般起伏表面的蛋糕主體上，打造逼真光澤感，再以天然竹炭粉呈現石斑頭部特有的黑色斑點，完成後置於特製木盤中，周圍還放滿冰塊模樣般的薄荷檸檬凍，口味則是帶沉穩感的鐵觀音慕斯搭配巧克力蛋糕、咖啡慕斯等受男性喜愛的風味；「石斑君」每個1250元，須5天前預訂。

細節講究 口感大人味

台北君悅酒店今年父親節推出令人眼睛為之一亮的「休閒老爸」父親節蛋糕，法籍甜點主廚博豊安（Julien Perrinet）以每年回法國時都會與父親打高爾夫球的美好時光為靈感，透過巧手製出頂著一座迷你高爾夫球場的蛋糕，包含綠草皮、草叢樹木、小橋流水、球桿和球洞等全都可食用，還能拿起巧克力製的高爾夫球桿及高爾夫球，來場可愛版的進洞比賽；「休閒老爸」每個7吋1088元。 台北君悅酒店的「休閒老爸」。圖／台北君悅酒店提供

香格里拉台北遠東國際大飯店今年首度與嘉裕西服合作推出聯名的「紳士的品味」父親節蛋糕，整體外觀用66%巧克力鏡面和翻糖製品裝飾，做出帶有筆挺紳士氣息的西服造型，口味上以受男性歡迎的巧克力咖啡為主題，用66%台灣在地巧克力製成的甘納許，配上濃縮咖啡海綿蛋糕，製成多達6層香醇濃郁的豐富口感；「紳士的品味」每個2888元。 君品酒店推出6吋1280元的「Le Cow-boy牛仔老爸」及6吋1480元的「La Pipe菸斗老爸」2款父親節蛋糕。「牛仔老爸」盼傳達在子女心中爸爸的英挺帥氣，以巧克力海綿蛋糕、香草奶油餡和榛果巧克力慕斯等，設計出有牛仔靴及皮帶、酷感百分百的節慶蛋糕；蛋糕上放有金色菸斗造型的「菸斗老爸」則獻給富個性魅力的成熟爸爸，以巧克力蛋糕為基底，融入法國酒漬櫻桃和柳橙奶餡等多種配料，並疊上淋滿柳橙干邑白蘭地的杏仁蛋糕，最後以榛果巧克力慕斯包覆表面，充滿迷人的大人味。 香格里拉台北遠東國際大飯店的「紳士的品味」。圖／香格里拉台北遠東國際大飯店提供

君品酒店的「Le Cow-boy牛仔老爸」。圖／君品酒店提供

(中國時報 何書青 )

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