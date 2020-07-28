高大尚！和逸桃園〈COZZI Blu〉美饌全攻略

「現在終於可以展現我們對餐飲的企圖了！」，國泰飯店觀光事業總經理莊琬華口中的「現在」，指的是COZZI Blu和逸飯店桃園館開始營運了。她說，過去國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店並沒有足夠量體在餐飲市場伸展拳腳，「但現在有了！」。莊琬華並表示，待COZZI Blu上軌道後，餐飲團隊將跨出館外進軍外燴市場。

COZZI Blu和逸飯店桃園館為國泰飯店觀光事業繼慕軒、和逸與國泰萬怡酒店後，集團旗下第四個飯店品牌、第七個據點。有別過去其它的和逸飯店，COZZI Blu館內有用船艙造型設計的酒吧〈Blu Bar〉，還有大型自助餐廳〈逸市集〉與中餐廳〈逸薈軒〉。除此，並有一可接待400人宴會的大型多功能宴會廳，不只硬體裝潢設計展現恢宏氣勢，廚藝團隊成員亦都有相當資歷，意味國泰飯店觀光事業已做足準備將正式擴張餐飲版圖。

中餐廳〈逸薈軒〉

走進COZZI Blu的中餐廳〈逸薈軒〉，可以明顯感受到國泰飯店觀光事業這回對餐飲的高度期待，現代東方的裝潢設計風格與挑高的空間，還有超大的蝴蝶型旋轉吊扇，過去通常只有「國際牌」觀光飯店才有此規格與手筆，現在COZZI Blu以本土自創品牌酒店這麼做，確實讓人眼睛 一亮。畢竟，過去從來沒有人會將和逸酒店和中餐想在一起。

〈逸薈軒〉主廚朱堯顯曾先後在南方莊園渡假酒店、凱達大飯店、陽明山天籟渡假酒店、美僑俱樂部、晶華酒店與國賓飯店司廚，廚界資歷超過25年，因為好學加上「老闆要他做什麼，他就做什麼」，所以兼擅川、揚、滬、粵與閩台等各菜系菜色，這個背景符合現代人「只要好吃，什麼菜系都吃」的飲食喜好，〈逸薈軒〉也用這個概念舖陳菜單，客人在此可以嘗到滬粵經典菜餚，也有川揚小炒，同時還有港式點心。 朱堯顯作菜會加入個人「創見」，如〈脆皮蒜香黑鑽雞〉其實是「暗黑版」的港式〈脆皮雞〉，他用自製黑蒜混合了山奈、甘草、五香粉和白胡椒粉等辛香料作成醬汁，將烏骨雞先醃漬2天，再風乾去炸，成菜後的雞皮漆黑透亮且口感酥脆，雞肉則鮮嫩細緻，且食立有味，不必沾醬都好吃。 〈川椒稻香牛肋排〉、〈府都剁椒鰱魚頭〉、〈港式爐烤片皮鴨〉、〈金華扁尖砂鍋雞〉與〈阿婆圈子紅燒肉〉都是大江南北的一飯菜，一道〈金湯龍蝦海鮮響米〉其實就是近年流行港澳與台灣高檔粵菜餐廳的〈西施泡飯〉，朱堯顯用大量龍蝦頭熬煮鮮湯，再加入烏參、花枝、龍蝦肉與日本北海道干貝等海鮮，因用料新鮮，所以湯頭鮮甜。「響米」 則是選用桃園在地芋香米煮後風乾再炸至金黃色，倒入湯中滋滋有聲，所以稱「響米」，預料這道菜將成為受歡迎的餐廳招牌菜。 〈脆皮蒜香黑鑽雞〉其實是「暗黑版」的港式〈脆皮雞〉。圖／姚舜

COZZI Blu館內中餐廳〈逸薈軒〉菜單上的〈金湯龍蝦海鮮響米〉，採桃園在地芋香米煮後風乾炸成響米下湯。圖／姚舜 COZZI Blu館內中餐廳〈逸薈軒〉菜單上的〈金湯龍蝦海鮮響米〉，與近年名菜〈西施泡飯〉異曲同功。圖／姚舜

COZZI Blu館內中餐廳〈逸薈軒〉吃得到〈剁椒魚頭〉。圖／姚舜 COZZI Blu中餐廳〈逸薈軒〉的〈芋香酸菜煲鴨湯〉，是用小隻櫻桃鴨煲製，湯內並加了泡椒、泡薑和昆布提味。圖／姚舜

COZZI Blu館內中餐廳〈逸薈軒〉，以挑高空間打造時尚東方風格，有132個客席座位與各式包廂。圖／姚舜 COZZI Blu館內中餐廳〈逸薈軒〉，以挑高空間打造時尚東方風格，中央蝴蝶造型旋轉吊扇展現氣勢。圖／姚舜

BUFFET自助餐廳〈逸．市集〉

COZZI Blu的BUFFET自助餐廳〈逸．市集〉也力求突破傳統吃到飽自助餐廳的格局，希望給客人另類體驗。在這個可同時容納近250人的餐廳中，飯店與日本知名露營品牌Snow Peak合作規畫了一個以「Glamping奢華露營」為概念的用餐區，營造出「室內的戶外野營區」。配合這個狂想創意，餐廳也規畫了一個「原味燒烤料理區」，取餐檯上的食物除皆是燒烤料理，諸如〈烤全雞〉、〈烤羊腿〉等都以「原形」呈現，客人現點、廚師現切，傳遞完整的露營野炊體驗。

「肉檯」向來是BUFFET餐廳的「主戰場」，為展現「食力」，〈逸．市集〉的肉檯赫然出現巨無霸級〈爐烤現切戰斧牛〉與〈烤烤肋眼牛排〉，行政主廚邱有彬透露，〈逸．市集〉的成材成本高達45％，這其實已與台北許多五星觀光飯店不相上下，甚至有過之而無不及，但邱有彬表示「就是要拚」、「這樣客人才會有感」。

〈逸．市集〉顧名思義就是以歐洲市集概念烘托餐廳的主題特色，餐廳的11個取餐區則以歐洲街頭的餐車或攤車造型設計，因餐廳挑高夠高，置身其中有如走在異國街道獵食，確有獨特的情趣況味。

COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉取餐檯上有巨無霸級〈爐烤戰斧牛排〉，由主廚代客現場分切。圖／姚舜

COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉的海鮮選擇豐富多樣，客人可無限取食吃到飽。圖／姚舜 COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉取餐檯上，多數菜餚都已分盤呈現，既保持菜色完整度，也相對衛生安全。圖／姚舜

COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉的〈炭烤肉串〉，串籤上的厚切牛、豬、雞肉都很大，非常澎湃。圖／姚舜 COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉所用餐具器皿都時尚，圖為盛裝燉菜或湯品的鑄鐵鍋。圖／姚舜

COZZI Blu和逸飯店．桃園館館內〈逸．市集〉自助餐廳攜手日本知名露營品牌「Snow Peak」合作，在餐廳內打造一「 室內奢華露營地」。圖／姚舜

COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉設有11個取餐區，並以歐洲市集為打造取餐檯意象。圖／姚舜 COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉的有些取餐檯，是以歐洲街頭餐車概念設計，客人宛如置身異國。圖／姚舜 COZZI Blu館內Buffet餐廳〈逸．市集〉的海鮮，標榜都是由海港直送。圖／姚舜

COZZI Blu 為全面提升餐飲的「即戰力」，延攬資深大廚組成廚藝團隊。圖／姚舜

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