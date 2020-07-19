7/21土用丑日 吃鰻補元氣

日本人的飲食著重依循時令，「土用丑日」是一年最熱的一天，此時日本民眾習慣以鰻魚料理補足酷暑失去的元氣及體力，今年的土用丑日為7月21日，台北老爺大酒店的中山日本料理廳，即日起至9月30日推出「元氣鰻鰻」老爺夏日活力祭，嚴選1年內年輕幼鰻製作燒烤鰻魚料理，早已吸引不少老饕預定。

在中山日本料理廳服務31年的主廚藍文彬表示，夏季推出的「一鰻三吃」特選1年以下的幼鰻，並切成3個部分，第1種吃法是細嘗原味，主廚建議先從鰻魚的尾巴開始品起；第2種吃法，是在鰻魚上增添喜愛的佐料配著吃，白飯不須全吃完，待第3種吃法時，再將熬煮多時的鰻魚骨高湯淋在白飯上，享受一鰻三吃的鮮美滋味。

嚴選細嫩幼鰻炙烤

談到如何料理鰻魚，藍文彬展現專業，強調師承日本關東作法，新鮮幼鰻要先挑刺，切法則是由背切開再以竹籤串好，置於炭火上燒烤，之後再蒸，最後還要再烤。一般來說，最難的就是「烤」的工夫，師傅要將鰻魚內的油脂烤到爆開，再沾蒲燒醬烘烤，才能結合醬汁、呈現出軟嫩的口感。

將熬煮多時的鰻魚骨高湯淋在白飯上，為「一鰻三吃」的美味尾韻。圖／盧褘祺攝

藍文彬回憶在日本學藝的甘苦，當時日本大廚除嚴厲外，還有前後輩之分，加上他並非日本人，大廚根本不會主動教，他只能在一旁偷偷學。記憶特別深的一次，是某年夏日有位日本貴客來用餐，他端出松茸飯，卻被對方教訓一頓，只因這是秋季的料理，令他深刻體會日本人對時令料理的講究。

經營近36年的台北老爺大酒店有許多死忠的老主顧，在中山日本料理廳服務近30年的資深副理張騰云回憶，常來這裡用餐的客群，以金融界大老、家族聚餐為主，有些客人甚至移民國外後，他們的孩子還特地回來享用，尋找兒時舌尖的記憶。

溫熱壽司關東蒲燒作法

張騰云服務細膩用心，熟記所有主顧愛吃的菜單，熟客來到餐廳毋須開口，她就能將菜式交代給廚房；而她印象最深的客人，近30年來幾乎天天報到，這位80多歲的老伯伯退休前是製造手術縫合線的老闆，只要他一造訪，她就會立刻安排「老位子」點餐，相處如同家人。

喜愛嘗試口感多層次變化的饕客，可點一鰻三吃滿足愛嘗鮮的味蕾，另外「鰻魚溫熱壽司」，不採一烤、二蒸、三烤的蒲燒作法，口味為關東蒲燒風；主廚推出的溫熱方式除了蒲燒口味，也推薦另一種白燒風味的「鰻魚白燒」，不用任何沾醬直接燒烤，再搭配新鮮的生山葵醬油品嘗。 (中國時報 黃采薇)

主廚藍文彬將山椒撒在鰻魚飯上，增添香味的層次性。圖／盧褘祺攝

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