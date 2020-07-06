君悅〈Ziga Zaga〉推報復性菜單搶市

義大利「最古老」的乳酪是什麼味道？「最神祕」的義大利工手麵長什麼樣子？在梵蒂岡宗座圖書館食譜中已有記載，並從羅馬時期一路流傳至今的義大利節慶美食是什麼？本周起，義大利美食控可以在台北君悅酒店的〈Ziga Zaga〉義大利餐廳「重新認識義大利的老菜」。

君悅〈Ziga Zaga〉新菜〈雞肝醬佐玉米糕〉，在酥炸玉米糕上有雞肝醬、油封野菇，還有鯷魚。圖／姚舜 〈Ziga Zaga〉此全開胃菜，蒜味包上有風乾後並以香料調味的瑞可達起司，以及醃漬羅勒櫻桃番。圖／姚舜

全台解封、餐飲市場快速回溫，因疫情而暫時停業的台北君悅酒店義大利餐廳〈Ziga Zaga〉重新定位並於7月8日回歸，副總廚陳明烽並率廚藝團隊研發設計推出全新菜單，除Pizza 與Pasta爆量激增，更有不少用料講究、作工繁浩，坊間一般義大利餐廳不易嘗到的道地義式菜餚，台北君悅酒店欲用此「核彈級報復性菜單」，重新擦亮全台最大五星義大利餐廳的金字招牌。

「食代在變，我們得跟著變呀！」，台北君悅酒店副總陳孝慈說，重新定位再出發的〈Ziga Zaga〉希望爭取更多的家庭客與年輕客層，所以全面增加Pasta 與Pizza的品項提供這兩大族群客人更多選擇。陳孝慈並表示，〈Ziga Zaga〉的訂價策略也改了，「平均客單價800元」，消費門檻降低，人人都可以輕鬆進到餐廳用餐。

〈Ziga Zaga〉新菜〈白腰豆燉香腸〉的白腰豆要先用蔬菜高湯泡軟入味後，再與義式香腸同燉，風味甚佳。圖／姚舜 〈Ziga Zaga〉的〈乳酪盤〉，除有〈Grand Padano起司〉，還有產於南義帶有獨特煙燻風味的〈煙燻Scamorza史卡瑪爾扎乳酪〉，以及帶梗的風乾葡葡，並搭配澳洲進口的整塊蜂巢，非常華侈。圖／姚舜

義大利移民初到舊金山因想家而就地取材，配了番茄醬熬成〈Cioppino義式海鮮湯〉，君悅廚藝團隊將之升級以龍蝦、干貝、蛤蠣、明蝦與淡菜等食材熬湯，搭配美大利麵作成奢華版〈龍蝦漁夫燉義大利海鮮麵〉出菜。圖／姚舜 〈Ziga Zaga〉新菜〈白腰豆燉香腸〉的白腰豆要先用蔬菜高湯泡軟入味後，再與義式香腸同燉，風味甚佳。圖／姚舜 〈羅馬式香料烤豬肉捲〉烤好後，厚切搭配不同的Side Dish呈盤，風味與口感勝過豬排。圖／姚舜

立足市場30年的君悅酒店是台北信義區第一家國際牌觀光飯店，迄今亦仍是全台灣量體最大的國際觀光飯店，1994年由原〈JJ夜總會〉改裝的〈Ziga Zaga〉，則是全台量體最大的五星飯店義大利餐廳。同時，它也是君悅酒店唯一有獨立出入口，可從市府路進入走樓梯進入室內的餐廳。

早年的信義區不似今天百貨雲集、夜店林立，所以兼有餐廳、酒吧、Lounge Bar與Live House功能，且還有舞池的〈Ziga Zaga〉，成了台北最潮、最In、最Hot的「社交聚點」，入了夜，政商名流、帥哥辣妹皆喜歡來此「看與被看」、「等待機會」。2002年，君悅請到Tony Chi季裕棠重新設計改裝〈Ziga Zaga〉，餐廳更潮了。

〈Ziga Zaga〉的名字是由zig zag而來，這字有「閃電」和「鋸齒」、「之字形」的意思。〈Ziga Zaga〉開幕，確如台北都會一道閃電，點亮了信義區的夜，時尚男女在此叱吒長夜後離開餐廳，帶藉薰然醉意，走路搖搖晃晃的確實也呈「之」字形。

食代一直在變，信義區變成了「台北曼哈頓」後，時尚男女夜未央的選擇增加，〈Ziga Zaga〉不再像昔日「放電」，逐漸回歸到義大利餐廳本質，以美味爭取客人認同。今年上半因疫情干擾，飯店索性暫停餐廳營業，廚藝團隊藉此空檔「整軍經武」、加強練兵，如今疫情受控、全台解封，〈Ziga Zaga〉再度回歸市 場並以新定位和新菜單出擊。

睽違3個月的〈Ziga Zaga〉為了向家庭客與年輕客人示好，除讓菜單上的Pizza與Pasta的倍增，最耐人尋味的則是坊間一般義大利餐廳不易嘗到的老味道與好味道。陳孝慈笑稱，迎接報復性消費潮，餐廳自然要有「報復性菜單」因應。本次新菜單除了推出全新超過20款地道義大利麵與披薩外，更精選多樣義式開胃前菜、燉飯、澎湃家庭式主菜與經典甜點等，單點菜單價格自380元起，希望以親民的食物與訂價，爭取客人回流。

風味濃郁並帶有微微辛辣味的〈Pecorino佩可利諾羊乳酪〉，是義大利最古老的乳酪，〈Ziga Zaga〉現刨為〈義式吸管麵條／油封鴨腿肉〉提味添香。圖／姚舜 〈麻花橡皮捲形麵〉源於義大利薩丁尼亞島，此麵的作法由當地的女人代代相傳，堪稱最神秘的義大利麵，如今在〈Ziga Zaga〉可以吃到。圖／姚舜 〈Ziga Zaga〉的〈麻花橡皮捲形麵與辣味香料豬肉〉，麻花麵可吸附醬汁且口感紮實有嚼勁，甚有口感的豬絞肉伴著番茄醬汁，與風味強烈的煙燻史卡瑪爾扎乳酪成為絕配。圖／姚舜

〈Ziga Zaga〉一口氣多出超過20款經典義大利麵與披薩，圖為羅馬式的薄脆披薩。圖／姚舜 〈Ziga Zaga 披薩〉是經典款羅馬式披薩，薄荷辣椒醬鋪底後撒上醃製入味的辣味雞絞肉，入口吃的是瑪札瑞拉乳酪的濃郁香氣，入喉的特殊微辣感與辛香交織堆疊。圖／姚舜

〈爐烤披薩皮裹綜合海鮮〉源自拿坡里，用披薩麵皮覆蓋烤盤，盤中有海鮮清湯、波士頓龍蝦、石斑、大蛤蠣、透抽、干貝等海味食材，以香蒜、辣椒調味後蓋上薄皮麵糰放入烤爐。圖／姚舜 享用〈爐烤披薩皮裹綜合海鮮〉前，要先用棒槌將餅皮敲開，才能取出裡面的餡料吃食。圖／姚舜

〈熔岩提拉米蘇〉是由法籍主廚重新解構經典義式甜點，拉開外層紙圈會流漿。圖／姚舜 〈Ziga Zaga〉的〈熔岩提拉米蘇〉，是將提拉米蘇的靈魂「瑪斯卡彭乳酪」製成奶泡慕絲狀，拉起蛋糕紙的瞬間，流動的乳酪如瀑布般傾瀉而下。圖／姚舜

回答報導一開始的問題。義大利「最古老」的乳酪是PecorinoRomano（佩科里諾.羅馬諾），這種乳酪主要產自義大利中部托斯卡納，有濃郁鹹香味，有些義大利人甚至用它取代鹽巴調味。義大利「最神祕」的手工麵則是源於薩丁尼亞島的〈麻花橡皮捲形麵〉，傳說這種麵製作食譜是女性代代相傳。梵蒂岡宗座圖書館食譜中已有記載，並從羅馬時期一路流傳至今的義大利節慶美食則是〈Porchetta義式香料脆皮豬肉捲〉。

是的，上述美味都出現在〈Ziga Zaga〉新菜 單中，讓食饕與吃貨見獵心喜的還有：〈義式吸管麵條佐油封鴨腿肉〉、〈龍蝦雞蛋銀絲麵〉、 〈龍蝦漁夫燉義大利海鮮麵〉、〈Ziga Zaga 披薩〉，還有〈羅馬式香料烤豬肉捲〉、〈爐烤披薩皮裹綜合海鮮 〉，以及甜點〈熔岩提拉米蘇〉，都堪稱是值得狂吃、怒嗑的「報復對象」。

台北君悅〈Ziga Zaga〉義大利餐廳至今仍是全台最大的五星飯店義大利餐廳。圖／姚 台北君悅〈Ziga Zaga〉義大利餐廳規畫有多個不同用餐區，客人並可看到廚師以用獅頭裝飾的窯爐現烤披薩。圖／姚舜 台北君悅〈Ziga Zaga〉義大利餐廳規畫有多個不同用餐區，其中高腳椅區有一面「名人牆」，記錄著昔日名人在此的軌跡。圖／姚舜 台北君悅〈Ziga Zaga〉義大利餐廳重新定位再出發，由執行副總廚陳明烽與廚藝團隊設計坊間不易嘗到的義大利經典菜式。圖／姚舜

延伸閱讀

「湯」藝復興〈The One〉喝出台灣風土

沒炮爐也能作中菜！〈chinois〉跨界秀創意

首家雞尾酒佐餐〈MU：Taipei〉開賣