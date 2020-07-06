君悅〈Ziga Zaga〉推報復性菜單搶市
義大利「最古老」的乳酪是什麼味道？「最神祕」的義大利工手麵長什麼樣子？在梵蒂岡宗座圖書館食譜中已有記載，並從羅馬時期一路流傳至今的義大利節慶美食是什麼？本周起，義大利美食控可以在台北君悅酒店的〈Ziga Zaga〉義大利餐廳「重新認識義大利的老菜」。
全台解封、餐飲市場快速回溫，因疫情而暫時停業的台北君悅酒店義大利餐廳〈Ziga Zaga〉重新定位並於7月8日回歸，副總廚陳明烽並率廚藝團隊研發設計推出全新菜單，除Pizza 與Pasta爆量激增，更有不少用料講究、作工繁浩，坊間一般義大利餐廳不易嘗到的道地義式菜餚，台北君悅酒店欲用此「核彈級報復性菜單」，重新擦亮全台最大五星義大利餐廳的金字招牌。
「食代在變，我們得跟著變呀！」，台北君悅酒店副總陳孝慈說，重新定位再出發的〈Ziga Zaga〉希望爭取更多的家庭客與年輕客層，所以全面增加Pasta 與Pizza的品項提供這兩大族群客人更多選擇。陳孝慈並表示，〈Ziga Zaga〉的訂價策略也改了，「平均客單價800元」，消費門檻降低，人人都可以輕鬆進到餐廳用餐。
立足市場30年的君悅酒店是台北信義區第一家國際牌觀光飯店，迄今亦仍是全台灣量體最大的國際觀光飯店，1994年由原〈JJ夜總會〉改裝的〈Ziga Zaga〉，則是全台量體最大的五星飯店義大利餐廳。同時，它也是君悅酒店唯一有獨立出入口，可從市府路進入走樓梯進入室內的餐廳。
早年的信義區不似今天百貨雲集、夜店林立，所以兼有餐廳、酒吧、Lounge Bar與Live House功能，且還有舞池的〈Ziga Zaga〉，成了台北最潮、最In、最Hot的「社交聚點」，入了夜，政商名流、帥哥辣妹皆喜歡來此「看與被看」、「等待機會」。2002年，君悅請到Tony Chi季裕棠重新設計改裝〈Ziga Zaga〉，餐廳更潮了。
〈Ziga Zaga〉的名字是由zig zag而來，這字有「閃電」和「鋸齒」、「之字形」的意思。〈Ziga Zaga〉開幕，確如台北都會一道閃電，點亮了信義區的夜，時尚男女在此叱吒長夜後離開餐廳，帶藉薰然醉意，走路搖搖晃晃的確實也呈「之」字形。
食代一直在變，信義區變成了「台北曼哈頓」後，時尚男女夜未央的選擇增加，〈Ziga Zaga〉不再像昔日「放電」，逐漸回歸到義大利餐廳本質，以美味爭取客人認同。今年上半因疫情干擾，飯店索性暫停餐廳營業，廚藝團隊藉此空檔「整軍經武」、加強練兵，如今疫情受控、全台解封，〈Ziga Zaga〉再度回歸市 場並以新定位和新菜單出擊。
睽違3個月的〈Ziga Zaga〉為了向家庭客與年輕客人示好，除讓菜單上的Pizza與Pasta的倍增，最耐人尋味的則是坊間一般義大利餐廳不易嘗到的老味道與好味道。陳孝慈笑稱，迎接報復性消費潮，餐廳自然要有「報復性菜單」因應。本次新菜單除了推出全新超過20款地道義大利麵與披薩外，更精選多樣義式開胃前菜、燉飯、澎湃家庭式主菜與經典甜點等，單點菜單價格自380元起，希望以親民的食物與訂價，爭取客人回流。
回答報導一開始的問題。義大利「最古老」的乳酪是PecorinoRomano（佩科里諾.羅馬諾），這種乳酪主要產自義大利中部托斯卡納，有濃郁鹹香味，有些義大利人甚至用它取代鹽巴調味。義大利「最神祕」的手工麵則是源於薩丁尼亞島的〈麻花橡皮捲形麵〉，傳說這種麵製作食譜是女性代代相傳。梵蒂岡宗座圖書館食譜中已有記載，並從羅馬時期一路流傳至今的義大利節慶美食則是〈Porchetta義式香料脆皮豬肉捲〉。
是的，上述美味都出現在〈Ziga Zaga〉新菜 單中，讓食饕與吃貨見獵心喜的還有：〈義式吸管麵條佐油封鴨腿肉〉、〈龍蝦雞蛋銀絲麵〉、 〈龍蝦漁夫燉義大利海鮮麵〉、〈Ziga Zaga 披薩〉，還有〈羅馬式香料烤豬肉捲〉、〈爐烤披薩皮裹綜合海鮮 〉，以及甜點〈熔岩提拉米蘇〉，都堪稱是值得狂吃、怒嗑的「報復對象」。
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