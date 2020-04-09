日米其林二星〈壽司芳〉台北東區開賣

近年，定位高檔頂級的壽司店在台北都會崛起，這類餐廳多具備相同的開店與經營邏輯：

1.多大隱於市，以類似私宅餐廳的型式側身在外觀不甚惹眼的街道巷弄中。

2、店都不大，以小而精、小而美訴求，一次僅接待12位到20位客人。

3.開放式廚房結合壽司檯，以板前料理型態服務，客人可板前欣賞廚師烹調料理與捏壽司過程。

4、走Omakase型式供應，由大廚視當日採購買進貨食材內容決定菜式，所以整套菜中菜式不會天天一樣。

5.90％的食材用料標榜由日本東京或福岡、北海道採購，並「搭飛機」空運來台，並藉台灣罕有的日本高檔海鮮諂媚「貴客」。

〈Sushiyoshi壽司芳〉具備了上述類似的「基因」，但其它高檔壽司店多多主攻江戶前傳統握壽司，而〈Sushiyoshi壽司芳〉則擺脫了「傳統」的桎梧框架，Chef Hiroki以「零極限」的態度在板前揮霍創意，無拘無束、自由自在的料理創作，提供客人與傳統高端壽司店 截然不同「非典」用餐體驗。

同時，除握壽司外，〈Sushiyoshi壽司芳〉供應Omakase套餐中，更不乏有用當代精緻法菜廚或分子廚藝詮釋演繹的「法魂日料」，如此多元菜餚也讓〈Sushiyoshi壽司芳〉在市場上顯得「與眾不同」。

〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)的這道板前料理，是以軟鰤薄片舖底，再舖上醃漬過的烏魚子並以太白油和現刨咖啡豆粉提味，最後用可食用韭菜花綴飾，形色味皆非常誘人。圖／姚舜

〈壽司芳〉的「味噌義大利麵」，是主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki）以日本赤味噌加了吉利丁，再灌入唧筒中擠出麵條形狀，充滿創意巧思。圖／姚舜 〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)在板前，用味噌作的義大利麵搭配星鰻苗和魚子醬，創作演繹非凡佳餚。圖／姚舜

〈Sushiyoshi壽司芳〉不只菜餚風格特立獨行，創辦人兼大廚Chef Hiroki也與傳統日本料理職人很不一樣。1971年次的他，私下打扮很入時且走「潮」路線，在板前與我用英文溝通對話的態度很親切、溫暖，不似傳統日料職人那麼嚴肅、拘謹，一切都很自在隨興。

Chef Hiroki的父親在大阪經營傳統壽司店，但他壽司的熱忱則是來自《話說神田鶴八壽司》這本書的啟發。18歲他接手了父親留下的餐廳，因為不想「走老路」，Hiroki與媽媽產生衝突並離開了自家餐廳。

在日本，壽司界的名店名廚講究出身背景、師承，以及過去曾在什麼樣的店歷練、工作了多久。但Chef Hiroki從來沒幹過一天學徒，也從未接受過正統壽司與日料訓練，他的廚藝全是「自學」，最早他透過閱讀、看書，以及到名店消費用餐，逐漸認識並了解到江戶前壽司的精髓，創業後，他則「繞著地球跑」藉由旅行學習西方廚藝並認識食材。

螢烏賊正當令，〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)以螢烏賊汁和青蔥醬結合法式廚藝作出雙色冰淇淋，為螢烏賊提味。圖／姚舜 以雙色鹹味冰淇淋提味的日本螢烏賊，先汆燙後再炙烤，表皮帶著微微焦香，口感與味道都誘人。圖／姚舜

以手作優格（前）搭配用愛爾蘭麵包蟹煮製的卡布奇諾濃湯，〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki〉用帶著微酸味的優格替代傳統的鮮奶油，降低濃湯的負擔。圖／姚舜 〈麵包蟹卡布奇諾〉是用蟹膏飽滿的愛爾蘭麵包蟹蟹殼與蟹膏，以及大量蔬菜熬煮並濃縮而成，製程工序與〈龍蝦湯〉一樣，但味道更鮮香。圖／姚舜

〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)料理時非常重視食材的溫度，並會以溫度計不時檢測。圖／姚舜 〈壽司芳〉備有炭火烤台，客人可以在板前看到炭烤或「稻草燒」的「實況」。圖／姚舜

〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)料理的〈鰆魚稻草燒〉，以精準的火候掌控作出如Sous-vide般的口感，提味醬汁是用牛蒡、牛奶與雪花鹽和太白油調製，搭配魚肉非常對味。圖／姚舜

〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)捏製的〈小肌魚握壽司〉，會淋上用醬油與甜醋調製的醬汁提味。圖／姚舜 魚皮閃耀銀光的小肌魚是鰶魚的幼魚，〈小肌魚握壽司〉並為江戶前壽司的代表料理，台北〈壽司芳〉當然少不了這道菜。圖／姚舜

〈壽司芳〉的每貫握壽司都有專屬的提味醬汁，Chef Hiroki會在板前客人面前調味。圖／姚舜 〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)料理〈鮪魚赤身醬油漬握壽司〉，會將鮪魚赤身用紗布包起，再將邊緣用熱水燙過以封住油脂，所以會看見「生熟共陳」的形色。圖／姚舜

〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)料理的〈日本文蛤握壽司〉，會將文蛤肉先用特調醬汁醃漬後再切片，吃來入味至極。圖／姚舜 用鮮蝦冰淇淋提味的〈牡丹蝦黑松露義式薄切〉，是一道融合東西方食材與廚藝作出的「非典日料」。圖／姚舜

「沒有人規定壽司應該長什樣子吧！」，這是Chef Hiroki為「實現自我」與自己的心靈對話。源於「帶給客人不一樣的壽司體驗」的志趣，Chef Hiroki開啟了旁徵博引的廚藝之路，強烈的成就動機為創作天份為〈Sushiyoshi壽司芳〉帶了客人的讚美，也讓米其林祕探注意到了〈Sushiyoshi壽司芳〉，並給予星級肯定。

如今，跨界融合、創意無限的〈Sushiyoshi壽司芳〉插旗台北東區，並已低調開始試賣，且Chef Hiroki近期也都會一直待在台北駐店，壽司控或日料控不妨看看「創意壽司之神」如何在板前大玩Crossover烹調創意，並比較它和其它高檔壽司店究竟有何不同。

〈壽司芳〉主廚中之上公起（Nakanoue Hiroki)，擅長以西式手法詮釋日本板前料理，並充滿創意。圖／姚舜

開在台北東區216巷內小弄的台北〈壽司芳〉，主打無菜單板前料理，並設有8人包廂。圖／姚舜

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