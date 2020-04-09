日米其林二星〈壽司芳〉台北東區開賣
近年，定位高檔頂級的壽司店在台北都會崛起，這類餐廳多具備相同的開店與經營邏輯：
1.多大隱於市，以類似私宅餐廳的型式側身在外觀不甚惹眼的街道巷弄中。
2、店都不大，以小而精、小而美訴求，一次僅接待12位到20位客人。
3.開放式廚房結合壽司檯，以板前料理型態服務，客人可板前欣賞廚師烹調料理與捏壽司過程。
4、走Omakase型式供應，由大廚視當日採購買進貨食材內容決定菜式，所以整套菜中菜式不會天天一樣。
5.90％的食材用料標榜由日本東京或福岡、北海道採購，並「搭飛機」空運來台，並藉台灣罕有的日本高檔海鮮諂媚「貴客」。
〈Sushiyoshi壽司芳〉具備了上述類似的「基因」，但其它高檔壽司店多多主攻江戶前傳統握壽司，而〈Sushiyoshi壽司芳〉則擺脫了「傳統」的桎梧框架，Chef Hiroki以「零極限」的態度在板前揮霍創意，無拘無束、自由自在的料理創作，提供客人與傳統高端壽司店 截然不同「非典」用餐體驗。
同時，除握壽司外，〈Sushiyoshi壽司芳〉供應Omakase套餐中，更不乏有用當代精緻法菜廚或分子廚藝詮釋演繹的「法魂日料」，如此多元菜餚也讓〈Sushiyoshi壽司芳〉在市場上顯得「與眾不同」。
〈Sushiyoshi壽司芳〉不只菜餚風格特立獨行，創辦人兼大廚Chef Hiroki也與傳統日本料理職人很不一樣。1971年次的他，私下打扮很入時且走「潮」路線，在板前與我用英文溝通對話的態度很親切、溫暖，不似傳統日料職人那麼嚴肅、拘謹，一切都很自在隨興。
Chef Hiroki的父親在大阪經營傳統壽司店，但他壽司的熱忱則是來自《話說神田鶴八壽司》這本書的啟發。18歲他接手了父親留下的餐廳，因為不想「走老路」，Hiroki與媽媽產生衝突並離開了自家餐廳。
在日本，壽司界的名店名廚講究出身背景、師承，以及過去曾在什麼樣的店歷練、工作了多久。但Chef Hiroki從來沒幹過一天學徒，也從未接受過正統壽司與日料訓練，他的廚藝全是「自學」，最早他透過閱讀、看書，以及到名店消費用餐，逐漸認識並了解到江戶前壽司的精髓，創業後，他則「繞著地球跑」藉由旅行學習西方廚藝並認識食材。
「沒有人規定壽司應該長什樣子吧！」，這是Chef Hiroki為「實現自我」與自己的心靈對話。源於「帶給客人不一樣的壽司體驗」的志趣，Chef Hiroki開啟了旁徵博引的廚藝之路，強烈的成就動機為創作天份為〈Sushiyoshi壽司芳〉帶了客人的讚美，也讓米其林祕探注意到了〈Sushiyoshi壽司芳〉，並給予星級肯定。
如今，跨界融合、創意無限的〈Sushiyoshi壽司芳〉插旗台北東區，並已低調開始試賣，且Chef Hiroki近期也都會一直待在台北駐店，壽司控或日料控不妨看看「創意壽司之神」如何在板前大玩Crossover烹調創意，並比較它和其它高檔壽司店究竟有何不同。
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