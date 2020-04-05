迎泰國新年 台北喜來登SUKHOTHAI新菜上桌

台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳推出新菜單了，深諳台灣客喜歡吃什麼的泰籍女主廚「阿桐師」許雪莉，這回以泰南料理為主軸並發揮巧思創意設計了多道色味誘人、開胃下飯創新泰式料理，與食客一起迎接泰國新年「潑水節」。

受新冠肺炎疫情影響，市場很多商業活動都停止了，許多觀光飯店都將重點擺在促銷，少有業者花心思研發設計推出新菜。五星飯店唯一的高檔泰菜餐廳台北喜來登飯店〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳，不僅沒忘了「潑水節」，更以「艷泰．藍月」為這一季推廣泰南料理的活動主題。呼應2020的Pantone年度代表色「經典藍」，寄望此一平靜色彩，祝願客人平和與寧靜並提供庇護、迎接新機。

〈綠咖哩手臂蝦〉，是以體型最大的淡水蝦「泰國蝦」為食材製作。圖／台北喜來登大飯店 〈涼拌茶香鮮蝦沙拉〉，是以新鮮烏龍茶嫩葉，加入烤椰粉、紫洋蔥、花生粉、紅蔥酥、椰奶，以及特製酸辣醬汁調味。圖／台北喜來登大飯店 台北喜來登〈SUKHOTHAI〉餐廳季節新菜〈椰香紫米紅豆糕〉，形色討喜、並有迷人的「泰國甜」。圖／台北喜來登大飯店

泰國「潑水節」又稱「宋干節」，這節日在泰國就像過新年。跟咱農曆新年一樣，「潑水節」的時間每年會有點出入，但大抵都落在4月中旬，2020年泰國「潑水節」為4月13日至15日。

過往，每年到了4月「潑水節」期間，台灣的泰緬餐廳都會舉辦美食推廣活動，讓食饕、饕客感受泰國節慶歡樂氛圍。但今年，受新冠肺炎疫情影響，飯店餐飲業者既要防疫，還要想點子促銷，只有台北喜來登飯店堅持在館內〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳出新菜，姑不論能吸引多少人嘗新，但「什麼時間就該做什麼事」的精神態度，顯示出台北喜來登與〈SUKHOTHAI〉餐廳團隊自我要求的紀律，過去生意好，其來有自。

4月10日起至4月30日在SUKHOTHAI推出的「艷泰·藍月」美食推廣活動，主要以泰南料理為主軸。因泰國人對藍色亦存有一股特殊的情懷，清萊有藍廟、曼谷有藍色星巴克，泰國人相信藍色代表和平、安寧和理想，加上泰國南部面海，〈SUKHOTHAI〉決定將整個月訂為「藍月」，以Pantone選出的2020年度代表色「經典藍」呼應主題。

泰國菜沒有所謂「菜系」，而是依食材用料、做工程度與口味不同，約略可分為「宮廷料理」、「中部料理」、「北部料理」、「東北料理」與「南部料理」等五大類。泰國南部高溫濕熱，所以廚師烹調料理使用辛香料時下手較重，風味濃郁強烈、菜色重鹹重辣，資深的泰菜老饕並直指，泰南是全泰國吃最辣的地方。另外，以薑黃、椰奶、花生與咖哩入菜，也是泰國南部料理的特色。

〈SUKHOTHAI〉泰籍女廚「阿桐師」作的〈泰南辛香炒豬〉就很能體現泰南料理的精神，她將辣椒、大蒜、紅蔥頭、南薑等混和搗碎，各式辛香料交互融和堆砌出濃烈香氣，再與豬肉末大火熱炒，起鍋前加入香茅、檸檬葉絲增添獨特香味，肉末乾爽，辛辣在舌尖竄出，堪稱「白飯殺手」，既開胃又下飯。

泰國菜要體現高檔，關鍵在食材運用。「阿桐師」許雪莉就是一位很懂得尋找特殊食材魅惑食客的大廚。「長臂蝦」俗稱泰國蝦，是體型最大的淡水蝦類之一，肉質結實飽滿，阿桐師特製了「碳烤佐特製辣醬」及「綠咖哩」兩種口味醬汁讓客人選擇搭配。其中「綠咖哩」是〈SUKHOTHAI〉很受歡迎的人氣料理，以綠辣椒、黃薑粉、大蒜、香茅等精心熬製，濃稠淺綠的醬汁淋在蒸熟的長臂蝦上，微辣滑順的椰奶香氣勾勒出蝦子的鮮美原味，也可以配上捲成球狀的泰式涼米線，一次品嘗道地的泰國風味。

〈豬頸肉乾拌麵〉是為麵食老饕設計的新派泰式料理，阿桐師選用口感Q彈有的日式拉麵，拌入用綠辣椒、香菜根、檸檬汁特調的泰式綠辣醬，上方綴以爽脆炒豬皮及切片松阪豬，這樣的組合其實是創意，卻很對台灣人的胃口。

前面曾提及，泰南常會用椰子與椰漿入饌，〈SUKHOTHAI〉本季新菜中〈涼拌茶香鮮蝦沙拉〉與甜點〈椰香紫米紅豆糕〉都用到了椰粉、椰奶入饌，吃起來濃郁的椰香是特色。

台北喜來登〈SUKHOTHAI〉餐廳泰籍主廚「阿桐師」許雪莉，擅長動腦將傳統泰菜作出更多變化，且將形色升級。圖／台北喜來登大飯店



SUKHOTHAI泰式餐廳 台北喜來登大飯店 地址：台北市忠孝東路一段12號 電話：02-2321-1818





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